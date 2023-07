Jesús Vázquez recupera la ilusión con 'Allá tú' tras fantasear con 'OT': “Pensé que Telecinco podía comprarlo”

“La vuelta de Allá tú significa un empuje de ilusión tremendo”. Así de entusiasmado se muestra Jesús Vázquez ante el estreno, este domingo 9 de julio, del programa de su carrera. El concurso de las cajas y euros [dubi-dú] regresa a Telecinco después con una versión de prime time que mantendrá la esencia de siempre y que a juzgar por las palabras de su presentador, puede ayudar a la cadena a recuperar sensaciones.

Telecinco presenta el nuevo '¡Allá tú!', que contará con dos pruebas novedosas en su llegada al prime time

Más

El gallego vuelve a ponerse al frente, doce años después, del proyecto del que guarda mejor recuerdo de toda su carrera profesional. Y lo hace convencido de que la marca tiene capacidad de empujar a Mediaset en una situación como la actual: “Creo que no podemos aportar más que cosas positivas a Telecinco en este momento”, declara en una entrevista concedida a verTele días antes del estreno.

Sobre el nuevo ciclo que arranca la cadena, lejos del liderazgo, con nueva directiva y con grandes cambios en la parrilla, afirma que “no hay que darle tampoco demasiadas vueltas”. “Pasan momentos en los que se sube mucho, luego hay que depurar, cambiar y empezar otra etapa, y creo que hay que vivirlo con esa tranquilidad, ponerse a trabajar, arrimar el hombro, a currar y seguir para adelante”.

En lo que respecta a él, Jesús Vázquez admite que ha vivido cierta “incertidumbre” en los últimos tiempos por el tipo de proyectos que podían llegarle e incluso confiesa que llegó a ilusionarse con la posible vuelta de Operación Triunfo al grupo privado: “Yo estaba ahí esperando que algún día me llamaran y me dijeran ”¿te apetece hacer OT?“. Pero me han dicho ”¿te apetece hacer Allá tú?“, y estoy feliz”.

El presentador asegura que con su contrato de larga duración con Mediaset, no ha buscado cambiar se aires: “No he tenido ninguna tentación de buscar cosas en otros sitios”. Y menos ahora, con su formato fetiche de vuelta en la parrilla. “Creo mucho en Mediaset, sé que vamos a salir adelante y que vamos a volver a estar en lo más alto”, zanja.

¿Qué significa para ti la vuelta a la televisión de un formato como Allá tú, de nuevo contigo a los mandos?

Para mí, en lo personal, la vuelta de Allá tú significa un empuje de ilusión tremendo. Haciendo balance estos días, y analizando un poco la situación, me he dado cuenta que de todos los programas que he hecho en mis 33 años de carrera, sin desmerecer a ninguno, el formato en que más me he divertido, en el que he sido más yo, en el que me he sentido más cómodo, en el que he vivido más momentos locos y emocionantes, sin duda es este. Allá tú me marcó mucho. Fueron unos años muy intensos, pero muy divertidos.

En Allá tú aprendí a hacer televisión porque es un programa en el que no tienes guion ni escaleta. Eres tú con una mecánica sencillísima, y el resto del programa es jugar con las emociones que se viven en la mesa, en los atriles y en el público. Es jugar con un festival de emociones, de risas, de lágrimas, de tensión… y todo eso es estar haciendo televisión sin más herramientas que tú mismo y tu concursante. Es una escuela maravillosa donde yo he crecido mucho profesionalmente y donde me he divertido más. En otros formatos vas más atado por guion o escaleta y Allá tú es hacer tele, reírte, pasártelo bien, disfrutar y repartir dinero. No olvidemos que ponemos en juego medio millón de euros, que con los tiempos que corren también es un reclamo muy jugoso.

Estrenáis este domingo en prime time. ¿Cómo crees que puede ser su aceptación fuera del horario en el que triunfó y con periodicidad, en principio, semanal?

Es lo que queremos probar. A lo largo de todos estos años desde que nosotros paramos, en el resto del mundo el formato nunca ha parado. Se ha estado haciendo en distintas televisiones y desde hace un tiempo vimos que en países como Italia, Inglaterra o Francia empezaron a hacer la versión de noche, y les está funcionando muy bien. Es un poquito más largo -dura dos horas- e incluimos pequeños cambios en la mecánica para darle ritmo y dinamismo, sin cambiar la esencia. Es algo que la cadena quería probar a ver si aquí también funciona en ese horario, y ojalá que sí.

Yo creo que sí funcionará. Es un programa que ahora en verano es muy fácil de ver, no requiere de mucha concentración ni mucha atención, ni tampoco hay que ser especialmente culto para verlo, entenderlo y meterte en el juego. Creo que va a encajar bien las noches de verano que vienes de la playa y te apetece ver algo fresco, ligero y divertido, y que además tiene emoción. Creemos que puede funcionar. En cualquier caso, queríamos volver a traer el formato, decirle a la gente que lo volvemos a hacer y testarlo ahora en verano a ver cómo reacciona la audiencia.

¿El plan es continuar en la noche de los domingos, o está previsto que se asiente como concurso diario?

No hay ningún plan fijado todavía. En la rueda de prensa se dijo que lo que funciona no se toca, y creo que es una gran frase. Si de repente nos va muy bien en el prime time, seguramente nos quedaremos. O lo mismo, si gusta deciden probar en tira diaria. A mí me parecerá muy bien todo porque me encanta el programa en tira diaria que es más cortito, y me encanta también la versión semanal. No hay nada cerrado. En función de como vayan las cosas se tomarán las decisiones al acabar el verano.

"Creo que no podemos aportar más que cosas positivas a Telecinco en este momento" Jesús Vázquez

Ante el regreso de una marca que fue tan exitosa en el pasado, ¿sientes presión por la acogida que pueda tener en la actualidad?

Me lo estoy tomando con mucha alegría, que es la primera sensación que tuve cuando me llamaron de Telecinco. En la llamada que me hizo Jaime Guerra, que es nuestro jefe, literalmente me preguntó: “De todos los programas que has hecho en Mediaset, ¿cuál volverías a hacer sin dudarlo un segundo y con los ojos cerrados?”. Yo le dije que Allá tú. Hasta ese punto me gusta y disfruto haciéndolo. Además, desde que lo hemos anunciado he tenido muy buen feedback de la gente y también de los concursantes. Tenemos muy buen feeling, con lo cual en ese sentido estoy tranquilo, y el programa no ha cambiado nada. Nos hemos venido a Barcelona con el mismo equipo, con el mismo banquero al teléfono, la misma directora, ¡hasta el mismo regidor! Todos somos más mayores, pero somos los mismos. La esencia del programa la gente la va a reconocer en cuanto empiece, así que estamos tranquilos.

¿Crees que el contexto por el que atraviesa Telecinco puede perjudicar al estreno, o la cadena se puede beneficiar de una marca tan reconocible como Allá tú?

Allá tú es un formato con mucha entidad propia y, además, es muy imagen de Mediaset. Creo que se identifica mucho con Telecinco. Con el Telecinco de hace quince años, pero es marca Mediaset y creo que lo único que podemos hacer es beneficiar a la imagen de la cadena con un formato blanco, limpio, familiar, divertido, fácil de ver, en el que se puede ganar mucho dinero… Creo que no podemos aportar más que cosas positivas a Telecinco en este momento, así que en ese sentido estoy muy tranquilo también.

¿Cómo vives la situación por la que atraviesa actualmente Telecinco?

La vivo con enorme discreción y casi como un espectador más. Como pasa siempre en todas las cadenas y en todas las empresas, esto son ciclos. Terminan unos, empiezan otros, y hay que vivirlos. Ya he pasado muchas etapas en Telecinco, he tenido muchos CEOs, y Telecinco sigue. Yo entré en la cadena en el 89-90 y desde entonces han pasado muchas cosas, pero aquí seguimos, seguiremos y este ciclo lo completaremos. Ahora arranca otro ciclo y no hay que darle tampoco demasiadas vueltas. Igual que nos pasa a nosotros, les ha pasado a los otros grupos. Pasan momentos en los que se sube mucho, luego hay que depurar, cambiar y empezar otra etapa, y creo que hay que vivirlo con esa tranquilidad, ponerse a trabajar, arrimar el hombro, a currar y seguir para adelante.

¿Qué papel vas a jugar en este nuevo ciclo de Telecinco? ¿Sientes esa confianza en ti?

Yo me puse a disposición del nuevo equipo cuando entró hace unos meses porque tengo un contrato de larga duración con Mediaset, que he renovado porque es mi cadena, donde he crecido, he aprendido el oficio y siempre serán ellos mi empresa. Yo les dije que me quedaba y que estaba para lo que hubiera que hacer. Y aquí estamos con el primer proyecto de esta nueva etapa, que es la vuelta de Allá tú, y para mí es muy emocionante volver a hacerlo. Ojalá sea el primero de muchos y que vaya bien.

En los últimos tiempos estamos viviendo la vuelta de varias marcas históricas a la televisión. ¿A qué achacas este furor nostálgico? ¿Crees que responde a agotamiento de ideas, o a otros factores?

Yo creo que son más bien modas, algo que pasa mucho en la tele. Se pone de moda algo y todo el mundo vamos a ese algo. De repente se ponen de moda las novelas, los concursos, los talk-shows… y ahora todo el mundo se ha puesto a rescatar formatos de éxito. Lo interpreto como una moda en el buen sentido de la palabra. La tele se mueve mucho por tendencias y más que buscar un trasfondo más profundo, simplemente alguien lo hace y todos nos ponemos a buscar formatos en el cajón que gustaban mucho a la gente. Por mi parte, yo feliz porque tengo unos cuantos programas en el cajón que hice y que volvería a hacer encantado.

¿Hay algún otro formato que recuperarías, al margen de Allá tú?

De momento me centro en este, que no me quiero distraer. Si esto va bien saco la lista, pero quiero centrarme en Allá tú y cuando esté funcionando nos ponemos a pensar en otros.

Yo estaba ahí esperando que algún día me llamaran y me dijeran "¿te apetece hacer OT?". Pero me han dicho "¿te apetece hacer Allá tú?", y estoy feliz Jesús Vázquez

Un formato que también fue tuyo, y que también regresa, es Operación Triunfo. ¿Cómo ves que su nueva edición salte a una plataforma de streaming como Amazon Prime Video?

Honestamente, creo que va a ir bien en streaming. Operación Triunfo es un pedazo de formato y al margen del soporte en el que se haga, se adaptará. Como lo hace Gestmusic, la misma productora de Allá tú, he hablado con ellos y están muy tranquilos. Están trabajando en esas pequeñas diferencias que se ven obligados a introducir al no ser una cadena generalista, pero ellos confían mucho en que va a ser un éxito. Los castings están yendo muy bien, hay mucho interés y mucha respuesta, así que ellos están felices y yo feliz con ellos. Es una productora a la que quiero mucho, con la que he trabajado mucho, y todo lo que les vaya bien a ellos para mí es gloria bendita.

¿Te hubiese gustado que Telecinco apostase por la compra de OT?

¿Si se me pasó por la cabeza que en este nuevo ciclo de Telecinco se podía comprar OT y volverlo a hacer como ya hizo Mediaset una vez, que lo sacaron del cajón y yo lo presenté durante cinco o seis años? Pues sí, la verdad es que sí que lo pensé [ríe]. Y no me hubiera importado nada. Pero bueno, no fue esa la decisión. Yo estaba ahí esperando que algún día me llamaran y me dijeran “¿te apetece hacer OT?”. Pero me han dicho “¿te apetece hacer Allá tú?”, y estoy feliz.

Con cualquiera de los dos lo habría estado, pero me ha tocado Allá tú y aunque OT me gustó muchísimo y fui muy feliz haciéndolo, es un formato en el que vas más sujeto por escaleta, guion, tiempos… Vas sin parar, y en Allá tú vas disfrutando de hacer televisión. Con lo cual, honestamente, casi me viene mejor hacer el concurso ahora que meterme en el estrés de un gran formato como Operación Triunfo que es muy muy exigente.

¿Qué opinas de Chenoa como presentadora?

Si te digo la verdad, no puedo opinar mucho porque no la he visto nunca presentando. La he visto de jurado, y bueno, hay que ver las cosas para poder opinar. Le deseo toda la suerte del mundo. Operación Triunfo es un toro complicado y lo sé muy bien porque lo he presentado durante muchos años. No es fácil llevar ese toro porque tienes muchas cosas en las que pensar a la vez, hay que mantener un ritmo, tienes muchos condicionantes, tienes que aprenderte un guion, saber leer un cue y tienes que saber hacer muchas cosas. Con lo cual, yo le deseo mucha suerte, que se prepare y trabaje antes para que cuando llegue el día del estreno esté segura y tranquila.

Volviendo a ti, decías que Allá tú ha supuesto un empuje de ilusión. Después de tantos años en Telecinco, ¿cómo te encuentras ahora mismo a nivel personal y profesional? ¿Cuáles son tus motivaciones?

Allá tú me ha vuelto a ilusionar. Al margen de mi compromiso con Mediaset que está plasmado en ese contrato que yo firmé encantado de la vida, que volvería a firmar y que volvería a renovar, es verdad que en mi carrera en sí estaba en un momento de incertidumbre. Me preguntaba qué vendrá, qué haremos, qué es lo que me ofrecerán en esta nueva etapa… estaba con incertidumbre realmente, de pensar si lo que me ofrecerían me iba a gustar, si me iba a apetecer.

Cuando ya has hecho un poco de todo en televisión, de repente te preguntas si lo que te van a ofrecer te va a aportar algo nuevo, si te va a ilusionar en la carrera o si lo harás por oficio o por contrato. Y en esas ha llegado Allá tú y se me han quitado esas dudas y esa tontería. Me han vuelto a dar mi programa favorito, así que ahora a disfrutar, a vivir, a hacer tele y que dure lo máximo posible.

Tengo una carrera y una edad que si Allá tú durara otros cinco o seis años, a lo mejor me retiraba ya con él. Es un lugar maravilloso para estar unos años y luego decir: señores, me voy ya. Que quieran volver a hacer este programa que tanto quiero me ha venido como anillo al dedo para volver a aclararme la cabeza.

En este tiempo que comentas de incertidumbre, ¿has recibido ofertas de otras cadenas o has pensado en buscar tú otros caminos fuera de Telecinco?

No. La incertidumbre la tenía por si los proyectos en los que me veían a mí, yo me veía más o me veía menos. En ningún momento, ni cuando hice la última renovación hace menos de un año, tuve ninguna duda ni ninguna tentación de ir a buscar otras cosas en otros sitios. Insisto, en Mediaset me siento en mi casa. Yo voy con mi coche, entro por la puerta, me conoce todo el mundo, voy por los pasillos y saludo a los compañeros a los que conozco desde hace treinta años… no tengo ganas de ir a un sitio donde nadie me conoce, donde tengo que hacer nuevas amistades, donde tengo que ganarme el puesto. Yo ya tengo mi sitio aquí, soy muy feliz y no me quiero mover… de momento. Tengo este contrato y no he tenido ninguna tentación de buscar cosas en otros sitios.

Yo creo mucho en Mediaset, me gusta mucho mi empresa, confío mucho en ellos y además sé que vamos a salir adelante y que vamos a volver a estar en lo más alto. Y ojalá Allá tú sea el primer paso.