Jordi González, en TVE tras dejar a su “casi familia” en Mediaset: “'Lazos de sangre' vino cuando tenía ganas de decir que sí”

Lazos de sangre ha arrancado nueva etapa en TVE con una nueva cara a los mandos, la de Jordi González. Un año y medio después de la última vez que lo vimos en pantallas, al frente de los debates de la primera edición de Secret Story en 2021, y tras tomarse un año sabático, el veterano comunicador deja atrás su larga etapa en Mediaset y retorna a la cadena pública, en la que empezó su carrera profesional.

'Lazos de sangre' (8.2% y 10.1%) estrena su nueva temporada en La 1 con mejores datos que la anterior

Más

El catalán se asegura “encantado de la vida” con este retorno, que se produce algo más de 20 años después de su último proyecto en la casa. Eso sí, por más que el reencuentro con compañeros y con sensaciones del pasado centra el discurso de González, inevitablemente la situación de Mediaset, el grupo al que ha estado vinculado durante toda la última década, es el elefante en la habitación que trata de evitarse. Como también sortea las preguntas sobre el legado de Paolo Vasile, con el que dijo tener “un vínculo moral”.

“Todos los que trabajamos en este medio tenemos claro que hay un día en el que los programan empiezan y que también hay un día en el que los programas terminan”, comenta a verTele, a través de una entrevista respondida a través de e-mail, sobre Sálvame. Unas palabras similares a las de otros profesionales que siguen o que han pasado por Telecinco. González afirma que en la cadena que ha dejado quedan “amigos, casi familia”, pero su presente es Lazos de sangre. De hecho, evita mojarse sobre el futuro dentro de la corporación o incluso en otra cadena de titularidad pública, TV3, con la que ya había confirmado contactos preliminares algunas semanas antes de rubricarse su incorporación a La 1.

En lo que respecta a su primera partida ante la audiencia, con el gancho de la boda de Tamara Falcó, Lazos de sangre mejoró las prestaciones de la última temporada, marcada por el salto a la tarde del domingo y la inclusión de actualidad. Con un 8.2% de cuota de pantalla y 838.000 espectadores para el documental y un 10.1% y 640.000 para el debate, el espacio de Tesseo Producciones para la corporación parecía apuntar a una remontada. Este martes 18, centrado Lazos de sangre en Massiel, González tiene la oportunidad de confirmar que la vuelta a las raíces, del programa y del presentador, ha sido fructífero.

Vuelves a TVE, donde empezaste tu carrera, dos décadas después de tu último proyecto. ¿Qué ha supuesto para ti este regreso?

Son 38 años, ni más ni menos, desde que empecé. Este regreso supone encontrarme con gente a la que admiro y respeto, supone comprender que nuestro trabajo es así y supone un entusiasmo y unas ganas tremendas.

Dijiste durante tu año sabático que no tenías “mono” de televisión. ¿Era cuestión de cansancio o un problema de hartazgo con las propuestas y contenidos que se producían? ¿Qué te ofrecía 'Lazos de sangre' en concreto?

Yo le recomiendo a todo el mundo que pueda dedicarse un año a si mismo, a descansar o a hacer lo que le guste, que lo haga. Han sido mucho años, 38 como te dije antes, sin parar y creo que me ha venido de lujo. He viajado, he leído... y ahora toca trabajar. Lazos de sangre ha venido cuando ha convenido. Cuando yo tenía ganas de decir que sí.

En lo que respecta a 'Lazos de sangre', el programa vivió varias alteraciones en su última temporada, para introducir más actualidad y no centrarse solo en el repaso a las grandes personalidades. ¿Se vuelve a la fórmula original en sentido estricto, o se mantendrá la mirada en la actualidad?

Por supuesto que veremos personalidades y la esencia de Lazos de sangre. Seguiremos conociendo sagas como Mocedades, Camarón, Mecano...

Quiero a los compañeros que han estado al frente de ese programa ['Sálvame'] pero todos los que trabajamos en este medio tenemos claro que hay un día en el que los programan empiezan y que también hay en el que los programas terminan Jordi González

Como decíamos, regresas a TVE después de una larga etapa en las privadas, y lo haces en plena época de cambios y de relanzamiento de su oferta. ¿Cómo ves el estado de la cadena?

Veo movimiento y eso es bueno. Veo apuesta y veo ganas. Yo, por mi parte, estoy encantado de haber desembarcado aquí y feliz del talento de todos los profesionales que tengo a mi alrededor.

En entrevistas recientes hablabas de que en la televisión actual no hay espacio para “programas de autor”. ¿Crees que en la cadena pública pueden tenerlo propuestas como las que te gustaría hacer?

Por supuesto que sí. Ahora me toca y quiero hacer Lazos… Luego ya veremos.

Toca hablar de Mediaset, a la que has estado vinculado durante tantos años. Ahora que afronta esta etapa de reconfiguración, con el final de iconos como 'Sálvame' y la futura vuelta de otros como 'GH VIP', ¿cómo la ves desde la distancia?

Pues como lo estamos viendo todos. Quiero a los compañeros que han estado al frente de ese programa [Sálvame] pero todos los que trabajamos en este medio tenemos claro que hay un día en el que los programan empiezan y que también hay un día en el que los programas terminan.

Ahora que no estás vinculado a Mediaset, después de tantos años, ¿sientes que es una etapa cerrada definitivamente?

En Mediaset hay gente a la que quiero y respeto. Amigos, casi familia… Ahora estoy en TVE, encantado de la vida, y con este proyecto entre manos.

Para terminar: además de volver a TVE, también has mencionado en entrevistas de estos últimos meses la posibilidad de retornar a TV3. ¿Es esa otra posibilidad abierta?

Es lo que te he comentado antes. Ahora estoy aquí, ilusionado y con ganas. Con un equipo que me ha recibido con un cariño tremendo, reencontrándome con profesionales a los que no veía desde hace mucho y de veras rodeado de muchísimo talento. Ahora vamos a hacer y a poner el foco en esto que te adelanto, que será muy apasionante.