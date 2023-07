Lorena Castell, de 'Zapeando' a 'Vamos a llevarnos bien': “Si te ofrecen algo en lo que eres protagonista, hay que cogerlo”

Lorena Castell se toma a risa eso de que está en “su mejor momento profesional”. Sin embargo, la presentadora es consciente de que, en los últimos años, ha logrado consolidarse como uno de los rostros más populares de la televisión. Para la catalana, su victoria en MasterChef Celebrity fue un punto de inflexión en su carrera, ya que le ha abierto la puerta de nuevos proyectos. Actualmente, tras su salida de Zapeando, ocupa dos noches de la parrilla estival, entre el Me resbala de Telecinco y el Vamos a llevarnos bien de La 1.

“Me parece increíble poder animar las noches de verano. Yo soy así, frescura de verano, una nueva noche tropical”, bromea la catalana en palabras a verTele, que cree que en cada oportunidad que se le da en la pequeña pantalla es capaz de mostrar una nueva faceta. “Hay muchas Lorenas, a veces creo que tengo personalidad múltiple”, señala.

Lorena Castell acaba de “dejar atrás Atresmedia”, donde ha trabajado durante los últimos nueve años, por lo que ahora le toca “volver a empezar”: “Lo nuestro es siempre renovarse y pillar las olas de aire fresco”, declara antes de explicar por qué decidió poner fin a su etapa en Zapeando. “Al final, es una decisión que venía tomando por un cúmulo de situaciones que se te van presentando”, empieza diciendo.

“Me ofrecieron la posibilidad de presentar esto en TVE [Vamos a llevarnos bien] y yo creo que es una oportunidad. Yo al final estaba en esta última etapa presentando Zapeando, pero solo sustituyendo a Dani en verano. Pues si te ofrecen algo en lo que tú eres la protagonista, creo que hay que cogerlo”, dice sincera Castell, que desvela su interés por participar en la próxima edición del Benidorm Fest y desvela si le llegaron a proponer como presentadora del nuevo OT de Amazon Prime Video.

¿Cómo fue tu incorporación a Me resbala?

Pues divertidísimo. Es un programa que yo veía en casa y siempre decía: “Ay, madre mía, qué difícil es este formato”. Y es difícil, porque al final es un reto. Yo llevo muchos años en la tele, pero dedicarte única y exclusivamente al humor, pues hace que te juzgues. Dices: “Ay, ¿seré capaz?” Pero me he sentido tan arropada... Luego que con muchos de los cómicos ya había coincidido, ya los conocía de antes. Con Shine también había trabajado en MasterChef, es volver a Mediaset, donde había estado muchos años... Ha sido un cúmulo de cosas que han hecho que me haya sentido feliz y arropada. Ha sido un reto profesional para mí y estoy encantada. Aquí veis a otra Lorena. Hay muchas Lorenas, a veces creo que tengo personalidad múltiple.

Este es un programa familiar que podéis ver con vuestros hijos, ¿no?

Mi hijo tiene cuatro años y ya raja. Me dice: “¿Qué vas, al programa este en que te caes?” Y yo: “Sí, voy al programa en el que me caigo”. Me va a hacer ilusión porque MasterChef es verdad que no se enteró mucho, aunque sabe que mamá ganó. Y en este lo que sabe es que mamá se cae. Me va a hacer ilusión verlo, no sólo con mi hijo, sino que también con mi familia y con mis padres y mis amigos. Es un programa para toda la familia. Mola, porque es un cambio de registro.

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en esta nueva etapa de Telecinco a través de este programa?

Yo estaba encantada. Con Shine tengo una relación increíble y volver a Mediaset era algo muy guay, porque yo aquí estuve seis o siete años con todos los programas que hice, presentando los resúmenes de GH... De hecho, yo fui la primera que presentaba los resúmenes en La Siete, que esa cadena ya ni existe, imagínate qué antigüedad. Luego pasé por Cuatro también mucho tiempo... Es un poco recuperar esa nostalgia de volver a revivir una época muy guay. Dejo atrás Atresmedia, donde han sido casi nueve años, y es volver a empezar. Lo nuestro es siempre renovarse y pillar las olas de aire fresco.

¿Sientes que estás en tu mejor momento profesional?

Pues la verdad es que sí, estoy en mi momento profesional [Risas]. No, pero estoy contenta porque me junto ahora en una movida en la que en verano voy a estar en muchos sitios y mola mucho. Este programa es una ventana también a que se conozca la parte más cómica de Lorena. Al final, lo que hemos visto siempre es Zapeando u otros talents en los que sí, eres tú, pero no brillas tanto como cuando lo haces con todo el elenco que tengo alrededor. No es que vengas a hacer tú el programa, aquí es un programa coral, y es tan divertido... Y luego son todos tan agradecidos que aunque te sientas un poco insegura a veces la gente que te rodea te hace brillar.

¿Crees que este boom ha sido a raíz de ganar MasterChef?

Creo que ha sido una evolución. Pero sí que es verdad que desde ahí he tenido la suerte de que han confiado en mí para otros proyectos. También estoy en TVE presentando Vamos a llevarnos bien, que se compagina también con este programa, pues al final voy a estar en verano en dos prime times, que también es una cosa muy chula. Son dos cosas totalmente diferentes. En uno soy la conductora y voy a dejar que todos los demás hagan la feria alrededor, y aquí yo soy la que jalea y hace la feria. Para mí esto es como un poco más distendido...

¿Por qué tomaste la decisión de dejar Zapeando?

Al final, es una decisión que venía tomando por un cúmulo de situaciones que se te van presentando. Me ofrecieron la posibilidad de presentar esto en TVE y yo creo que es una oportunidad. Yo estaba en esta última etapa presentando Zapeando, pero solo sustituyendo a Dani en verano. Pues si te ofrecen algo en lo que tú eres la protagonista, creo que hay que cogerlo. Al final, llevo muchos años en la tele, son 20 años de trayectoria, y cuando llega algo así es un tren que hay que coger. Y si ha coincidido que encima tengo esto: en uno estoy de responsable y en el otro, no. Eso es muy divertido.

Vamos a llevarnos bien es un programa del que Ana Morgade, su anterior presentadora, dijo que "lo vio menos gente que el teletexto". ¿Te da vértigo este reto?

Bueno, creo que Ana hizo un programa que no tiene nada que ver con el que veis ahora. Cambia bastante. El plató es el mismo, pero lo que hizo Ana no tenía nada que ver. Ella empezaba presentando un monólogo y conmigo vais a ver otra parte de Lorena. Yo he sacado mucha parte del espectáculo que tengo de Bingo para señoras y vais a ver a una Lorena vedette. Hay mucho baile, mucha música... Es la faceta más titiritera mía, que también se va a ver en ese programa. Y conducir un programa en el que tienes que repartir el juego también mola, porque se ve una parte más seria, de presentadora. Estoy muy contenta, va a ser muy divertido. Me parece increíble poder animar las noches de verano. Yo soy así, frescura de verano, una nueva noche tropical. Aprovecho para decir que tengo una nueva canción que no descarto presentarla al Benidorm Fest. Yo nunca descarto nada, ya lo veréis... de eso ya daré unas pildoradas.

Pues ya está abierto el plazo para presentar canciones a la próxima edición del Benidorm Fest, ¿eh?

¿Está abierto el plazo? Pues lo mismo me presento ahora mismo...

¿Eres de la que sigue las audiencias de tus programas? ¿Te preocupas por los datos?

Normalmente, nos suelen enviar las audiencias de los programas, pero yo creo que también hay que medir el momento en el que estamos televisivamente hablando. Telecinco, como bien ha dicho Jaime Guerra, no está mirando la audiencia, sino ofrecer una oferta diferente en la cadena que creo que está muy guay. El programa es increíble, es un referente en España y encima cambia de cadena, con lo que le van a dar mucho más bombo. Hay muchos elementos nuevos en esta etapa, ha cambiado el logo, y tenemos a los grandes titanes del humor con gente nueva que llegamos para aportar otro rollo. También está Lara [Álvarez] que creo que sorprende mucho: la tenemos ubicada como una Lara mucho más correcta y más seria y aquí flipáis porque está divertida, entra al juego con nosotros... No creo que vayan a estar tan preocupados por la audiencia, sino por ofrecer al espectador un cambio de cadena en el que se va a ver que Telecinco llega con fuerza a ofrecer frescura y diversión familiar.

Estabas en algunas de las quinielas para presentar OT. ¿Te lo llegaron a proponer?

A mí nadie me ha llamado, ¿eh? A mí nadie me ha llamado, pero ni de coach ni nada, siendo yo una artista vocal tan importante.

¿Y te hubiese gustado que te lo ofreciesen?

Bueno, yo creo que sí. Mola mucho. De repente un talent, habiendo participado yo también en muchos concursos, sabes cómo tienes que actuar. Al final, encima en una cosa que mola tanto, porque es tan tierno ver a la gente que quiere empezar una carrera tan fuerte, me parece muy divertido. Pero debo decir, y que conste, que a mí no me llegó la oferta. Solo estaba en las quinielas en Twitter.