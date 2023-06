'4 Estrellas' vivió el momento más esperado de 'Luznhoa', su trama revelación al estilo 'Luimelia'

Tras 'Luimelia' (Amar es para siempre) y 'Maitino' (Acacias 38), ahora le llega el turno a 'Luznhoa', que es como han bautizado los seguidores de 4 Estrellas a la pareja formada por Luz (Ana Jara) y Ainhoa (Belén Écija). Las cocineras del Hotel Lasierra protagonizan la que es, según La 1, la “trama revelación” de su serie diaria de access, que en las últimas semanas ha asistido a la gestación de su romance.

Y eso que lo suyo no fue amor a primera vista, precisamente. Tras la renuncia de Pepe, el antiguo jefe de cocina del restaurante del hotel Lasierra, Luz aspiraba a ocupar la plaza vacante, pero Silvia (Marta Aledo), su madre, consideró que era demasiado joven para asumir una responsabilidad tan grande. Por ello, apostó por la contratación de una nueva cocinera, Ainhoa Arminza. Y esto, claro, no sentó nada bien a Luz, que recibió a su nueva jefa con un fuerte rechazo.

Luz, del odio al amor con Ainhoa

Sin embargo, su animadversión hacia ella fue menguando a medida que fue conociendo los problemas que venía arrastrando Ainhoa de una vida anterior. El acoso de su exmarido le había empujado a una adicción al alcohol que le hizo perder su trabajo anterior. De hecho, a punto estuvo de terminar también con su trabajo en el hotel Lasierra, pero Luz lo evitó gracias a la comprensión y la complicidad que empezó a generarse entre ellas.

Así las cosas, Luz pasó de intentar que Ainhoa fuera despedida, como hizo los primeros días, a protegerla y mantenerla alejada del alcohol, cuidando de ella en sus recaídas. Por el camino, la joven fue acumulando dudas respecto a su relación con Paolo (Édgar Vittorino), su novio, y más certezas sobre lo mucho que le estaba empezando a gustar Ainhoa.

Tanto, que acabó por lanzarse y besar a escondidas a Ainhoa. Sin embargo, la cosa no salió como esperaba. “Luz, no puede ser. No pasa nada, pero soy tu jefa. Somos amigos y es todo lo que vamos a ser”, le dijo en el almacén a pesar de que, para entonces, ella también empezaba a sentir algo por Ainhoa.

⭐⭐⭐⭐ Luz está hecha un lío y no resiste más, pero ha llegado el momento de lanzarse… ¡y besar a Ainhoa! 🔥#4estrellashttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/f87R3AmJ2j — La 1 (@La1_tve) 1 de junio de 2023

La declaración de amor de Luz

Pero los días fueron pasando y Luz, lejos de rendirse, decidió este lunes dar un paso adelante. Y es que la joven se presentó en la sesión de terapia de Ainhoa para declararse públicamente a ella. “Yo estaba saliendo con un chico, Paolo. Un buen tío, divertido, amoroso y lo más, pero... pero ahí está el pero, que apareció Ainhoa y me hice un lío. Empecé a sentir cosas que no sabía que se podían sentir, como si hasta ahora hubiera estado viviendo la vida a medio gas y de repente me descargo la versión 'Premium'”, comenzó diciendo.

“Pero estoy cagada de miedo, y por eso estoy fingiendo que no pasa nada. Pero estoy cansada de mentir, de engañarme a mí misma y de engañar a todos los demás. Y ahora sí que no hay nada que me impida decirte lo que siento, Ainhoa. Que me gustas y que me gustaría estar contigo”, añadió la joven antes de decir adiós y salir corriendo por la puerta. Ainhoa, mientras tanto, se quedó en su sitio con una sonrisa en su boca, contenta por haber escuchado esta declaración de amor.

El gran beso de Luz y Ainhoa

Chari (Arantxa de Juan), la abuela de Luz, fue quien le animó a declararse a Ainhoa. Y Luz, como respuesta, le contó por qué había huido de la sala: “Habrá pensado que estoy loca o que el discurso es una horterada”. Pero lo que Luz no sabía es que Ainhoa estaba justo detrás escuchando. “A mí el discurso me ha parecido superbonito”, dijo ésta última, que rápidamente se acercó a Ainhoa para darle más de un beso. Algo que Silvia, la madre de Luz, vio con sus propios ojos. Por tanto, lo que ocurre entre su hija y Ainhoa ya no es un secreto para ella, aunque las enamoradas piensen lo contrario.

Por tanto, parece que 'Luznhoa' ya es toda una realidad. Ahora queda por saber cómo compaginarán su vida sentimental y laboral, y cuándo decidirán hacer público su romance. Si es que Silvia no lo cuenta antes, claro.

El fenómeno 'Luznhoa' en redes

Pase lo que pase, lo cierto es que el público está viviendo esta trama con enorme entusiasmo. Basta echar un vistazo al hashtag #Luznhoa para ver que ya hay un club de fans, gente animando a ver la serie en directo para que tenga más audiencia y otra reconociendo que ha empezado a ver ahora 4 estrellas por la romántica historia de los dos personajes. Además, el emoji de la zanahoria se ha convertido en el símbolo de 'Luznhoa', probablemente en alusión a las zanahorias que ambas estaban pelando antes de que Luz le diera el primer beso a Ainhoa en el almacén.

