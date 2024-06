La actriz Evangeline Lilly deja el mundo de la interpretación: “Estoy feliz y preparada”

Evangeline Lilly dice estar preparada para dejar el mundo de la interpretación. A sus 44 años, la actriz que dio vida a Kate Austen en Perdidos asegura que se encuentra en el momento adecuado para dar este paso: “Alejarte de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en tu 'dharma' reemplaza el miedo con satisfacción”, ha escrito en Instagram.

Para hacer este anuncio, la intérprete canadiense ha utilizado un vídeo que se grabó hace 20 años mientras estaba promocionando Perdidos. ¿Dónde te ves dentro de 10 años?, le preguntan. “Me aterra admitir esto, pero dentro de 10 años me gustaría ser una actriz retirada”, contesta ella.

Y no, no han sido 10 años sino 20 los que ha necesitado para firmar esta especie de jubilación anticipada, esta “pausa indefinida” con la que no se cierra en banda a cualquier proyecto futuro: “Puede que algún día regrese a Hollywood, pero, por ahora, este es el lugar al que pertenezco. Ha llegado una nueva temporada y estoy lista. Estoy feliz”, asegura.

Evangeline Lilly no solo protagonizó Lost, una de las series más populares de la historia de la televisión. Antes apareció en Smallville (otro éxito de la pequeña pantalla) y trabajó en El Hobbit y Los Vengadores.

Cuando hace 20 años vaticinó su retirada adelantada, admitió que le gustaría “tener una familia e influir en la vida de las personas de una manera más humanitaria”.