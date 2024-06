'The Acolyte' expande el universo de Star Wars con su propia fuerza y confirma el camino a Disney+

Disney+ estrena este miércoles 5 de junio Star Wars: The Acolyte, la nueva serie de acción real ambientada en el universo creado por George Lucas. Un universo que ya abarca seis décadas desde que nació en el año 1977 con la película que luego fue rebautizada como Episodio IV: Una nueva esperanza.

Su historia cambió en el año 2012, cuando el gigante estadounidense compró Lucasfilm a cambio de 4.050 millones de dólares. Disney supo ver la extraordinaria fuerza (nunca mejor dicho) que tenía la marca y el universo, y desde entonces ha explotado exitosamente Star Wars con todo tipo de acciones comerciales, especialmente las audiovisuales en forma de películas y series. Pero curiosamente, no se atrevía con las series de acción real, fiando sus historias con actores y actrices sólo al cine.

Su historia volvió a cambiar en el año 2019, cuando The Mandalorian se convirtió en su primera serie de acción real. Y el resultado fue genial, tanto para los fans como para los no fans de la saga: una serie no tan centrada en el canon y la línea de las películas, con un protagonista nuevo y no extraído de la gran pantalla, que permitía ensanchar y conocer más el universo de Star Wars acogiendo a su vez cameos clásicos.

La aclamación popular por The Mandalorian fue absoluta, y logró convencer a los exigentes fans de Star Wars. Disney se animó entonces a probar series siguiendo dos estrategias: ahondando en personajes ya conocidos de su amplio universo (Obi-Wan Kenobi en 2022 y Ahsoka en 2023) y creando historias alternativas nuevas (El libro de Boba Fett en 2021, surgida como spin-off de The Mandalorian, y Andor en 2022).

Y aunque es cierto que El libro de Boba Fett no fue un experimento acertado, y de hecho sus últimos capítulos parecieron convertirse en una media temporada extra de The Mandalorian al rescate de la ficción, tanto The Mandalorian como Andor marcaron el camino: abrir el universo de Star Wars con personajes nuevos e historias que permitan ir más allá de lo que ya se sabe especialmente por las películas. Y esa es la estrategia de la que parte Star Wars: The Acolyte.

Disney+ muestra el tráiler de 'The Acolyte', la nueva serie de 'Star Wars' con el protagonista de 'El juego del calamar'

Por qué la serie es muy importante para Star Wars...

En su sinopsis oficial, Star Wars: The Acolyte se presenta así: “Es un thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia de secretos sombríos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la Era de la Alta República. Una antigua Padawan se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habrían imaginado”.

La nueva serie es muy importante para el universo de Star Wars porque se ambienta en la era de la Alta República, unos 100 años antes de los hechos que narra el Episodio I: La amenaza fantasma (1999), siendo el primer gran producto audiovisual que explora esta época que hasta ahora sólo había sido tratada en novelas y cómics. En ella, los Jedi viven su período de máximo esplendor, cuando más poder tienen y mientras la República se expande por el universo permitiendo unos años de paz y estabilidad.

Dicho de otra forma, The Acolyte se convierte en la primera historia, ya sea en forma de serie o película, de la línea temporal de Star Wars, ya que todas las demás se desarrollan durante el declive de la República, el asalto al poder del Imperio Galáctico, la lucha de La Resistencia, el logro de la Nueva República, o la amenaza de la Primera Orden. Pero si no eres fan de la saga, no te preocupes: el contexto es mínimamente necesario, porque The Acolyte es una serie diferenciada y con entidad propia.

...Y por qué la saga no es importante para ver 'The Acolyte'

Lo que en este caso ofrece la creadora y showrunner Leslye Headland (tras triunfar con la aclamada serie Muñeca rusa / Russian Doll) es una serie de investigación de corte policíaco. Puede sonar extraño, pero repite en parte el esquema de The Mandalorian, que no deja de ser un western que acoge otros géneros y estilos aprovechando su naturaleza de capítulos autoconclusivos, casi como un procedimental. En The Acolyte, vemos a Jedis investigando una ola de asesinatos en serie que afectan directamente a su Orden, basándose en ese estilo de policíaco de investigación que acoge otros géneros como la acción y el drama, pero este sí con mayor continuidad en sus capítulos, no tan autoconcluyentes como su modelo The Mandalorian.

La intención de marcar su propia historia está representada, en trazo grueso, por unos protagonistas completamente nuevos en su universo: Amandla Stenberg es la más destacada por un papel “doble” como Osha y Mae que permite desarrollar la trama principal, y está acompañada por un equipo de Jedis que encabeza Sol encarnado por Lee Jung-jae (al que de Maestro cuesta reconocerle como protagonista de El juego del Calamar), el caballero Yord Fandar interpretado por Charlie Barnett (que intenta hacer méritos ante el maestro), y su padawan Jecki Lon a la que da vida la actriz hispano-británica Dafne Keen (y cuya inteligencia y desparpajo la hacen destacar). Desde el primer momento, las aventuras permiten introducir a más personajes.

Pero en trazo fino, The Acolyte quiere sobre todo marcar su propio estilo. Lo deja claro desde la primera escena, protagonizada por la actriz Carrie-Ann Moss como la maestra Jedi Indara, que ya ha quedado para la historia del cine como Trinity en Matrix. Con ella, la saga parece recibir un inesperado homenaje que marca una diferencia muy palpable con la línea original: menos duelos de sables láser, y más artes marciales en cámara lenta, al más puro estilo de Matrix y de su 'tiempo bala', aunque menos acusado, como ya se veía en Blade y Blade II o como en últimos años ha potenciado Zack Snyder. Esa primera escena marca la intención de volver esta aventura de Star Wars menos galáctica y más cerca del kung fu, y deja ver nuevas habilidades Jedi más vinculadas con el arte de la meditación y la introspección relacionadas con las culturas orientales y en tradiciones como los samuráis.

Disney no sólo “copia” el modelo de The Mandalorian para ir sobre seguro, sino que en The Acolyte también podemos ver perfiles que nos suenan de otras películas y series de Star Wars: su protagonista Osha es una antigua padawan respondona y con mucha personalidad, lo que recuerda a Anakin Skywalker. Está acompañada por un androide 'de bolsillo' llamado Pip al que sólo entiende ella, lo que recuerda a R2-D2 o a BB-8. Y su mentor, el Maestro jedi Sol, es sabio, comprensivo y compasivo como ya lo fueron Yoda, Qui-Gon Jinn u Obi-Wan Kenobi. En sus personajes cambia el contenido, pero ciertamente no el continente.

Disney confirma cómo expandir con éxito su universo

Para elaborar este artículo, en verTele hemos podido ver los cuatro primeros episodios de esta serie compuesta por ocho capítulos de unos 40 minutos. Pese a tener que presentar a muchos personajes y contextos, destaca la habilidad para hacer que al término de su primera entrega ya conozcamos a Osha y sepamos cuáles son sus vínculos con los Jedi, y sobre todo que se introduzca el drama familiar que sirve de explosión para toda la trama. También para no ocultar su vertiente más política, en una saga que siempre se ha analizado desde esa perspectiva de buenos y malos, de izquierda y derecha, de la que George Lucas habló recientemente en el festival de Cannes como informó elDiario.es.

The Acolyte llega a Disney+ como una nueva aproximación al enorme universo de Star Wars, y logra ampliar esas fronteras sumergiéndonos en su intriga como un thriller de investigación. Supone una alternativa refrescante e interesante que volverá a recibir el beneplácito de los fans, y a la que podrán asomarse los no versados en el mundo creado por George Lucas, aunque quizás no con tanta devoción como The Mandalorian por tener un ritmo más pausado y reflexivo propio de las pesquisas de su trama.

Lo que está claro, tras lo demostrado por The Mandalorian y Andor, es que Disney+ parece haber encontrado la tecla para explotar Star Wars, que pasa no tanto por ahondar en historias ya parcialmente conocidas (como con Obi-Wan Kenobi y con Ahsoka, a la espera de Lando) sino por crearlas desde un punto más recóndito de su galaxia, como también hará en la próxima Skeleton Crew que llegará a final de este año. La ciencia ha demostrado que nuestro universo se expande, y el de Star Wars también ha hallado cómo hacerlo con éxito.