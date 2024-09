Alejandro Sanz anuncia que tendrá su propia docuserie en Netflix: “Voy hacer el tour más grande de toda mi carrera”

Netflix ha anunciado este lunes que ha arrancado el rodaje de una nueva serie documental sobre la vida y obra de Alejandro Sanz. El propio cantante ha sido el encargado de ir cebando la noticia a través de sus redes sociales, donde ha bromeado con la idea de que está a punto de iniciar “la gira más grande” de toda su trayectoria musical.

“Últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más... Voy hacer el tour más grande de toda mi carrera. Me vais a ver dónde nunca me habéis visto... ¿Qué os parece? Suena bien, ¿verdad?”, ha empezado diciendo, enumerando algunas de las ciudades en las que supuestamente iba a estar.

Finalmente, Sanz y Netflix han desvelado que se trataba de todos aquellos lugares en los que estará disponible este proyecto audiovisual que la plataforma llevará a cabo en colaboración con Sony Music Vision y que revelará el presente y el futuro del icónico cantante español.

“Voy a hacer un tour por 190 países. Se llama Cuando todos me ven, pero solo se va a poder ver en Netflix”, ha afirmado el artista en Instagram, desvelando el supuesto nombre de la docuserie. Sin embargo, en una nota de prensa enviada a los medios, Netflix asegura que la producción “no tiene título confirmado”.

Así será la docuserie de Alejandro Sanz en Netflix

La serie documental constará de tres episodios y está producida por Sony Music Vision. Su rodaje ya ha comenzado bajo la dirección de Álvaro Ron (Superman & Lois, Hernán), reconocido cineasta con experiencia en EE.UU. y España.

A través de este proyecto documental, millones de personas podrán acceder al backstage de la vida de Alejandro -uno de los artistas de mayor reconocimiento a nivel mundial y el español que ha cosechado el mayor número de premios Latin GRAMMY en la historia- y se convertirán en espectadores VIP de los próximos planes personales y profesionales de Alejandro tras una etapa difícil, sobre la que se sincerará por primera vez.