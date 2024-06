Alfonso Arús recurre a Jorge Javier Vázquez para bromear con la carta de Pedro Sánchez: “Hay buena amistad”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicaba este martes 4 una nueva carta a la ciudadanía que servía como reacción tras la citación formal a su esposa, Begoña Gómez, para declarar como investigada por la denuncia de Manos Limpias, a cinco días de las elecciones europeas, y tras analizar el informe de la Guardia Civil que no encontró indicios de delito. El dirigente denuncia que “pretenden conseguir de manera espuria lo que no lograron en las urnas” y deja claro que no tiene intención de denunciar del cargo, como le pide el PP y Vox.

El escrito, no podía ser de otro modo, no ha pasado inadvertido en los magacines de actualidad, pero tampoco en espacios de entretenimiento como Aruser@s, donde han dado un toque metatelevisivo a los comentarios sobre la investigación a Gómez y la respuesta de Sánchez. Lo hacían sacando a colación a Jorge Javier Vázquez, cuya afinidad con el líder del ejecutivo es de sobra conocida.

Ocurría justo en el paso de Aruser@s Previo, el bloque preliminar de 7:00 a 9:00 horas, a Aruser@s. Antes del copy de la primera parte del programa, Paula del Fraile intervenía desde la redacción de laSexta Noticias para abundar en detalles sobre la citación a Gómez, así como por el contenido de la misiva firmada por el presidente. Antes de despedirse de la periodista hasta el siguiente boletín, el presentador apuntaba: “Si hay nueva edición de Hay una carta para ti, avísanos”.

Bromean con una carta del juez que imputó a su mujer

“A la espera de si hay otra edición de Hay una carta para ti, es un formato que con Pedro Sánchez... Y sobre todo, como hay una buena amistad con Jorge Javier Vázquez, que es el presentador, creo que ahora... Lástima que los derechos los tiene la competencia, Mediaset”, decía el presentador, que continuó con las chanzas, integrando a Sánchez dentro de la mecánica del formato.

María Moya, por ejemplo, siguió imaginando cómo sería que Jorge Javier llevara a Sánchez a plató: “Pone esa pantalla y aparece, por ejemplo, el juez que ha imputado a su mujer. ¡Qué sorpresa!”.

Como bien dice Arús, los derechos del formato original siguen en poder de Mediaset, que no en vano acaba de poner en marcha el relanzamiento de la marca. Hay una cosa que te quiero decir volverá a la televisión la próxima temporada, de nuevo con Jorge Javier como presentador, mientras ya se buscan las historias y protagonistas que compongan sus contenidos.