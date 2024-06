Sánchez publica otra carta tras la citación de su mujer: “Lo que no lograron en las urnas pretenden lograrlo de manera espuria”

El presidente del Gobierno ha publicado una nueva carta a la ciudadanía tras la citación formal a su pareja, Begoña Gómez, para declarar el próximo 5 de julio. En su escrito, el presidente denuncia que con la investigación a su pareja “pretenden conseguir de manera espuria lo que no lograron en las urnas” y descarta cualquiera escenario de renuncia: “Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca”.

“Quisiera trasladarte que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”, expone Pedro Sánchez, que denuncia que “el objetivo” de PP y Vox “es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale”.

Sin mencionar expresamente a la actuación del juez, el presidente del Gobierno alude a “una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno” durante los días que quedan de campaña. Y califica de “extraña” la decisión de anunciar justo esta semana, y a pocos días de las elecciones, la decisión de citarla a declarar dentro de un mes.

“Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”, apunta.

En su escrito, que publica poco más de un mes después de aquella otra carta en la que anunció cinco días de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierne precisamente a raíz de la investigación a su pareja, Sánchez hace hincapié en que no contempla otro escenario que no sea el de permanecer en su puesto con la idea, además, de agotar la legislatura. “Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances”, concluye.

El juez Juan Carlos Peinado ha comunicado este martes que cita a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el próximo 5 de julio a las diez de la mañana. El magistrado ha anunciado que tomará declaración a Gómez antes de haber escuchado a media docena de testigos y después de analizar el informe de la Guardia Civil que no encontró indicios de delito. El magistrado Juan Carlos Peinado ha tomado la decisión a cinco días de las elecciones europeas del próximo domingo.

Las diligencias que instruye el juzgado número 41 de Madrid arrancaron tras una denuncia de Manos Limpias en las que el pseudo sindicato ultra adjuntaba siete informaciones y un bulo que, entre otras cosas, apuntaban a que Gómez habría influido en el rescate de varios cientos de millones de euros a Air Europea. También que las cartas de recomendación que había firmado a favor de una UTE en un proceso público de adjudicación, idénticas a las presentadas por instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, fueron determinantes para que esas empresas fueran beneficiadas.

El magistrado Juan Carlos Peinado anunció desde el principio que las diligencias se dirigían contra Begoña Gómez y ahora ha dado el paso a citar a la esposa del presidente del Gobierno como imputada. Lo hace después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no ha encontrado ningún indicio de delito en su actuación, después de que dos periodistas hayan explicado ante el juez que tampoco encontraron ninguna prueba de que se ejerciera ningún tipo de presión ilegal en esos procesos y, finalmente, antes de escuchar a los testigos clave en esa acusación. Por tanto, los únicos indicios que tiene el juez en su poder hasta ahora, y con los que ha citado a Gómez como investigada, son las siete informaciones y el bulo, cuyas conclusiones ha desmentido la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.