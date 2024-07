Álvaro Muñoz Escassi se quejó de la entrevista de 'De Viernes': “Quiero que paremos un poco este tema”

Álvaro Muñoz Escassi aseguró anoche en De Viernes que no ha sido infiel a María José Suárez. Dice que tenían una relación abierta, así que la inesperada ruptura que acaban de protagonizar no se debe, según él, a los deslices que se le atribuyen.

El famoso jinete contestó a los tertuliano de Telecinco durante un buen rato, pero se plantó ante todos ellos cuando le pidieron que cifrara sus conquistas sexuales. “Quiero que paremos un poquito este tema porque no es para lo que he venido”, se quejó.

Al invitado se le hizo larga la entrevista. “Esto está durando mucho, ¿no?”, preguntó acto seguido, aparentemente incomodo con el interrogatorio de los colaboradores de De Viernes. “Acabamos de empezar”, le indicó la presentadora, Beatriz Archidona, aunque lo cierto es que el sevillano llevaba 80 minutos bajo los focos.

A partir de entonces, se le vio incómodo, pero todavía aceptó unas cuantas preguntas más. Sin embargo, a la vuelta de publicidad, Escassi acabó confesando lo que era evidente desde hacía un buen rato.

“¿Sabes lo que me está pasando en este programa? Yo venía a contar una cosa y me ha pasado como me pasó en el programa del baile que hice, que dije: '¡Cuánto me están pagando por el baile!'. Pero luego, cuando saqué las horas que ensayaba, pensé que al final no me habían pagado nada. Y con este programa me está pasando lo mismo”, contó en referencia a Baila como puedas, el talent show de TVE en el que ha participado recientemente.

El equipo de De Viernes se tomó con humor estas palabras del invitado, e incluso él mismo sonrió al hacer este ejercicio de transparencia, pero no estaba muy dispuesto a continuar: “Llevo sentado aquí no sé cuánto tiempo. Ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, os he explicado las cosas como son, con mi verdad”. Y dicho esto, no le quedó más remedio que responder durante unos minutos más, ahora ya más relajado.