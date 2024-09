Ana Rosa pone en duda a una invitada de 'El diario de Jorge': “No me creo que no lo supiera”

Ana Rosa Quintana cogió este miércoles el testigo de El diario de Jorge poniendo en duda a una invitada del programa de Jorge Javier Vázquez. Nos referimos a Rosa, la madre de Pedro, un joven que había ido al programa de Telecinco para contar a su progenitora un secreto que llevaba guardando desde hace 10 años: que es gay y sale con un chico. Mantener este secreto estaba haciendo “mucho daño” a Pedro, de ahí que por fin se decidiera decírselo a su madre para “ganar libertad”, aunque al mismo tiempo le aterraba “perder” a su familia.

Aun así, Pedro entró al plató y lo primero que le preguntó a su madre era si sabía quién era Pedro, su 'mejor amigo“. La mujer dijo que sí, pues el tocayo de su hijo ”está siempre contigo, está siempre en casa“. ”Pues Pedro no es mi amigo, no mamá, Pedro no es mi amigo. Pedro es mi pareja desde hace 10 años“, reconoció entonces el joven ante la sorpresa de su madre: ”¿Sí? ¿Y por qué no me lo has dicho? Yo os veía siempre juntos, no te veía nunca con una muchacha ni nada, pero como me decías que estabas estudiando arriba y abajo y no me decías nada, pues yo qué iba a pensar“.

La mujer se sintió un tanto dolida, pues su hijo había preferido contarle su homosexualidad en un plató de televisión que en su propia casa. Y además, tras 10 años de silencio. “¿Y has esperado aquí para decírmelo? ¿No me lo has podido decir en casa, en la confianza de tu madre?”, le preguntó antes de afirmar que a veces veía “triste” a su hijo. Pero ya no será más así. “¿Tú eres feliz? Pues ya está, yo también”, afirmó Rosa antes de fundirse en un abrazo con su hijo.

El final de la historia coincidió con el final de la entrega El diario de Jorge y este, a su vez, con el inicio de TardeAR. Fue entonces cuando Ana Rosa, en conversación con Jorge Javier Vázquez, puso en duda a Rosa: “Os digo una cosa: no me creo que la madre no se hubiera dado cuenta antes”. “¡Ves!”, exclamó Pedro, que al igual que a la presentadora, le extrañaba que su madre no se hubiera dado cuenta de nada en todo este tiempo.

“Uy, pero estas cosas pasan. Parece que hemos avanzado muchísimo, pero siempre hay que estar muy pendientes”, señaló Jorge Javier. “Cualquiera no lo sabe, pero una madre... Vamos, ahora cuando acabemos, te lo va a confesar la madre”, insistió Ana Rosa. “Le voy a dar el teléfono a la madre para que luego habléis”, bromeó, por último, Jorge Javier.