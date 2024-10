Àngel Llàcer se reencuentra con Chenoa entre lágrimas tras su grave enfermedad: “El amor es lo que nos hace vivir”

Diez días después de su última aparición en Y ahora Sonsoles, donde se sentó para hablar del duro proceso de recuperación de la enfermedad que casi le deja sin vida, Àngel Llàcer ha vuelto al foco mediático para protagonizar otro momento de lo más emotivo. Este fin de semana, el juez de Tu cara me suena se subió al escenario del Palau Sant Jordi para darle una gran sorpresa a su compañera y amiga Chenoa en la que ambos acabaron llorando abrazados.

Todo se desencadenó durante la actuación de la artista en la fiesta Loco Bongo XXL que tuvo lugar el pasado sábado en la Ciudad Condal. Después de interpretar uno de sus temas, una de las maestras de ceremonias del evento pidió una breve pausa para dar paso a un momento que nadie se esperaba: la entrada en escena de Àngel Llàcer, que fue recibido con una gran ovación de los asistentes.

Llàcer y Chenoa acabaron entre lágrimas

El actor catalán recorrió entonces la pasarela principal del escenario para reencontrarse con Chenoa, a la que hizo entrega de un ramo de flores: “Yo hoy he venido aquí a ver a Laura. He estado muy mal y Laura siempre me envía mensajes de amor, y el amor es lo que nos hace vivir”, empezó diciendo el exprofesor de Operación Triunfo a la que hace 23 años fuese su alumna en la Academia del programa.

Acto seguido, Llàcer pidió al público que miraran a su lado y “besaran a la persona que quieren”, ya que en ese momento sonaría “una música muy bonita”. En ese momento, el televisivo agarró las manos de Chenoa, completamente conmovida para dedicarle unas palabras: “Solo decirte que gracias y que te quiero”, aseguró. Mientras los dos jueces de Tu cara me suena se abrazaban entre lágrimas, se pudo escuchar I Will Always Love You de Whitney Houston entre los aplausos del público.

Àngel Llàcer dándole una sorpresa a Chenoa en el Loco Bongo.



Lo muchísimo que se quieren, soy lágrimas.

Àngel Llàcer ha compartido en sus redes sociales algunas de las imágenes que captaron los allí presentes, realizando una promesa en la que informaba además de su estado de salud: “Tengo ganas de darle un poco de vida a mi cuenta de Instagram porque os tengo muy abandonadas. La verdad es que siempre pienso que tampoco será muy interesante lo que os pueda contar, pero como sé que os preocupáis por mi estado de salud desde hace tiempo, pues voy a empezar a contaros las cosas que hago para que veáis que ya estoy bastante bien”, comenzó aclarando.

“El otro día le di una sorpresa a mi amiga Chenoa y os voy a poner un vídeo que resume lo que os quiero decir a todas esas personas que por aquí me habéis escrito”, ha escrito en un story de la mencionada red social.