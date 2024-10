Àngel Llàcer volvió emocionado a Antena 3 con ilusión por 'Tu cara me suena': “He superado la parte más dura”

Y ahora Sonsoles recibió este lunes a Àngel Llàcer, que semanas después de reaparecer en TV3 y de protagonizar una emotiva llamada en Antena 3 con Chenoa volvió a pisar un plató de su 'casa' televisiva para hablar de la superación de su enfermedad y lanzar una promesa de futuro.

Como ya ocurrió en su paso por la televisión catalana, el actor y juez de Tu cara me suena se mostró de lo más emocionado al volver a ponerse frente a las cámaras para contar la difícil situación de salud por la que ha atravesado en los últimos meses y que casi le cuesta la vida. Bastó, de hecho, un solo abrazo inicial con Sonsoles Ónega para empezar su entrevista con lágrimas en los ojos.

“Es que me emociono”, comenzó diciendo Llàcer, sin poder contener el llanto. “Estoy bien, son unas lágrimas de felicidad, de ilusión. Cuando estuve tan mal, creo que nadie más que vosotros insistió en querer saber cómo estaba. Pensaba 'el día que pueda ir a Sonsoles y explicar lo que me ha pasado, querrá decir que ya estoy bien'. Venir hoy aquí significa que ya estoy bien, aunque no lo estoy aún porque cojeo mucho y tengo la pierna muy mal, pero he superado la parte más dura”, dijo emocionado.

En lo que respecta a la entrevista, Àngel Llàcer ofreció un relato similar al que dio en su reaparición en Col·lapse con su amigo Ricard Ustrell. El televisivo contó cómo contrajo la infección en un viaje por el Sudeste Asiático, que derivó en todos los problemas posteriores: “Creo que fueron o unas anchoas que comí en Vietnam, que estaban como marinadas, o unos caracoles. Al día siguiente de comerlo viajé a Tailandia, empecé a tener vómitos en el aeropuerto y estuve tres días en la cama”.

“Tuve suerte de que la bacteria se pusiera en el gemelo, porque llega a ponerse en un órgano vital... Los médicos me dijeron que en todos los casos como el mío, los pacientes habían muerto”, relató Llàcer, que enseñó las cicatrices de sus operaciones en la pierna y dio detalles sobre las secuelas que aun arrastra: “Me cuesta subir escaleras, no puedo saltar, correr o hacer ejercicio. Pero me siento muy feliz porque he convivido con la muerte”.

“Me he dado cuenta de que la gente me quiere mucho”

Como ya había explicado, el juez de Tu cara me suena relató que “tuve una premonición de que me iba a morir, y llamé a un amigo para decirle que tenía que hacer el testamento. Se me ponía la muerte en el hombro, y me decía que fuera con él que iba a estar bien. Era como un canto de sirena”. Y además, recordó con emoción el momento en que se despidió de sus padres y sus amigos: “Yo quería saberlo todo, y me dijeron que podía perder una pierna, que podía no salir de la operación, y que podía salir bien. Habiendo esas opciones yo necesitaba decir adiós”.

“Les decía a mis padres que había vivido intensamente y me lo había pasado muy bien. Intentaba convencerles de que me moría, pero no era un chaval de 25 años y había vivido mucho más que ellos. Me iba feliz”, relató emocionado. “A mis amigos les dije que se quisieran. Me sabía mal irme porque me habrían echado de menos, les iba a dejar huérfanos de esa diversión que aportaba yo”, añadió.

Àngel Llàcer confesó que tras este complicado bache de salud, ha sacado algo en claro: “Me he dado cuenta de que la gente me quiere mucho, y yo pensaba que no porque me he pasado la vida trabajando. Pensaba que había dejado de dedicar tiempo a mis amigos”, dijo emocionado de nuevo. “Me conmovió y me quedé impactado por el amor que recibía”, agregó.

Sobre los aprendizajes que se lleva, comentó: “Ahora he aprendido a caminar, que eso parece una tontería pero era muy importante porque yo corría y devoraba la vida. Ahora me paro con las personas en la calle, antes no lo hacía, sólo agradecía, y ahora lo de aprender a caminar es una metáfora. Me doy el tiempo para estar con una persona, escucharla y hablar”.

Preguntado sobre si va a escribir un libro sobre esta experiencia vital, Llàcer aseguró que no. “¿Por qué?”, le cuestionó Sonsoles. “Porque ya ganaste tú el Planeta”, bromeó Àngel. Ya en serio, dijo que “prefiero abrazar, y compartir ratos como este”.

Y ahora Sonsoles regaló a su invitado un vídeo con buenos mensajes de sus amigos y compañeros de Tu cara me suena, programa al que ya prometió volver en su próxima edición. “Voy a volver a los platós cuando vuelva Tu cara me suena. Lo que más ilusión me hará es el día que empiece y me anuncien como presidente del jurado”, sentenció.