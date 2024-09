El emotivo momento de Chenoa y Àngel Llàcer, entre lágrimas en Antena 3: “Ese amor es lo que me ha hecho vivir”

La reaparición de Àngel Llàcer este fin de semana en TV3 tuvo eco este lunes 23 de septiembre en Antena 3, su otra casa televisiva, donde protagonizó un emotivo momento con Chenoa que acabó con lágrimas de ambos, ella en plató y él al otro lado del teléfono.

Dos días después de ofrecer su primera entrevista en estos últimos cinco meses a su amigo Ricard Ustrell, Llàcer atendió a la llamada de Y Ahora Sonsoles para dar más detalles sobre su proceso de recuperación tras dos ingresos hospitalarios en los que se llegó a temer por su vida. Y fue precisamente en su encuentro a través de la pantalla con su compañera de Tu cara me suena cuando se vivió el momento más especial de la tarde, con los dos rompiéndose por la emoción.

Chenoa, que este lunes acudió de invitada a Antena 3 a hablar del éxito de su último concierto, asistió con atención al relato de Àngel Llàcer desde un rincón del plató. Ya al final de su intervención, Sonsoles avisó al juez televisivo y actor teatral de que su amiga se encontraba allí, con los ojos vidriosos. Y casi sin mediar palabra, los dos comenzaron a llorar.

“¿Qué te voy a decir que no sepas?”, empezó diciendo la artista. “No, no digas nada”, le respondió Llàcer, ya entre lágrimas. “Eres tan fuerte y tan maravilloso, y se notaba tanto que no estabas [en Tu cara me suena]. Yo te tenía siempre a mi izquierda, que dicen que es el lado del corazón, y faltabas ahí”, comentó una compungida Chenoa, que fue interrumpida con confianza por su amigo: “¡Para! Que no quiero llorar”.

Àngel Llàcer: “Laura ha estado siempre”

“Que sepas que te quiero con todo mi corazón, que estoy superfeliz de verte bien y de vivir ese 'aquí y ahora' que es tan importante. Aprendo siempre mucho de ti”, añadió la cantante. Palabras que fueron agradecidas por su amigo: “Quiero decir que Laura ha estado siempre. Me ha mandado mensajes y cuando estás muy mal, esos mensajes de cariño y de amor de las personas con las que compartes tantas cosas... Laura, de una manera constante, no ha parado. Todo eso me ha ayudado tantísimo”.

“Yo que pensaba que me había dedicado tanto tiempo a trabajar y que me había olvidado de las personas, pero me he sentido tan querido y estoy tan agradecido”, agregó Llàcer. “Estás espectacular, estás guapo, te queremos y te voy a dar la brasa con los gifs [en WhatsApp], que soy muy pesada”, apuntó Chenoa, ya llevándoselo al humor. “He recibido tanto amor, que eso es lo que me ha hecho vivir”, zanjó por su parte Àngel.