La TV recuerda con tono crítico a Julián Muñoz tras su fallecimiento: “Representa a una España que da vergüenza”

Julián Muñoz ha fallecido esta madrugada a los 76 años de edad. El exalcalde de Marbella y expareja de Isabel Pantoja llevaba ingresado desde el 15 de septiembre en un hospital marbellí a consecuencia del empeoramiento del cáncer de pulmón que padecía, informa elDiario.es.

Dos días antes, el viernes 13, concedió a De Viernes (Telecinco) la que él mismo se encargó de decir que sería su última entrevista en televisión. Este martes, la pequeña pantalla ha dado la noticia sobre su deceso mostrando sus condolencias a sus seres queridos, pero también empleando un tono crítico contra el que fuera mano derecha de Jesús Gil, primero, y su sucesor en el Gobierno marbellí después.

A la hora de dar la noticia, La hora de La 1 ha recordado las múltiples condenas contra Muñoz por casos como 'Malaya' y 'Saqueo' y su discontinuo historial en prisión, el cual estuvo marcado por sus problemas de salud. “Cardiopatías, problemas respiratorios, diabetes... Mientras estuvo privado de libertad acudió al hospital en 29 ocasiones”, han recordado desde el programa de TVE, señalando también que no llegó a cumplir “ni las tres cuartas partes” de los 20 años de cárcel a los que fue condenado. En total, pasó “cinco años y dos meses entre rejas” hasta su liberación condicional en 2021 por “sufrir una pluripatología grave e incurable”. Además, deja “46 millones de deuda con el ayuntamiento de Marbella que nunca aparecieron”.

Mañaneros (TVE) también ha abierto su entrega de este martes con el fallecimiento del abulense. De hecho, al igual que han hecho otros matinales, el de Adela González ha conectado en directo con el tanatorio donde están sus restos mortales.

“Ha representado a la España más caciquil”

La mirada crítica (Telecinco) también ha comenzado su emisión hablando del fallecimiento de Julián Muñoz. De hecho, ha sido el tema principal durante los primeros minutos de tertulia, en los que Ana Terradillos y sus colaboradores han recordado el protagonismo que el exalcalde de Marbella tuvo a principios de siglo junto a Isabel Pantoja y la tercera en discordia, Mayte Zaldívar.

Sobre esta última ha hecho Terradillos la siguiente reflexión: “Me río, esbozo sonrisa porque, fíjate, al final son las ex, las mujeres, las amantes y las examantes las que llevan a alguien al banquillo. Y también del otro lado. Me estoy acordando de tres casos, y los tres han acabado en la cárcel por declaraciones de sus parejas y sus exparejas. Tiene risa y tiene guasa, pero no tiene tanta guasa”.

En Espejo Público (Antena 3) también han organizado un debate en torno al exalcalde marbellí, siendo Ángel Antonio Herrera y Gema López quienes han dejado algunas de las frases más contundentes sobre el fallecido. Herrera, por ejemplo, lo ha definido como “uno de los reos más célebres de la democracia institucional más corrupta, que fue la de la Marbella del trinque”. Además, también se ha referido a él como un “personaje deplorable” y un “hombre al que le gustaba fardar”.

López, por su parte, cree que “a nivel mediático, Julián Muñoz ”ha representado a la España más caciquil“. ”Se creía el dueño del mundo y se pensaba más listo de lo que era. Quiso echar un pulso a Juan Antonio Roca, y ahí la mano que mecía la cuna no era la suya, sino la de Mayte Zaldívar, que estaba mucho más preparada que Julián Muñoz“, ha señalado la tertuliana, asegurando además que ”las cosas terminaron como tenían que terminar. Nos engañaron o nos intentaron engañar a todos“, ha añadido la ex de Sálvame, antes de remarcar que Julián Muñoz ”utilizó“ a Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar ”para instrumentalizar todo aquel dinero“. ”Insisto, representa a una España que da vergüenza“, ha concluido.

En términos parecidos han hablado de su figura en Vamos a ver (Telecinco). Para Joaquín Prat, por ejemplo, Julián Muñoz representó “la corrupción más 'torrentuza' y más soez, porque otros robaban, pero con menos descaro”. “Para la historia de la televisión quedan esos momentos, por ejemplo, en Salsa Rosa que eran la narración, la crónica en primera persona de un corrupto o de una panda de corruptos. Y con todo el descaro, porque salían en televisión y te contaban toda la corrupción de la que eran protagonistas sin ningún pudor”, ha añadido el presentador.

“Le pudo la ambición, las ganas de poder y el dinero”, ha dicho Antonio Rossi, mientras que Isabel Rábago ha acusado a Muñoz de ser “símbolo de la corrupción”, ofrecer la “visión más pornográfica” de la misma y protagonizar algunos de “los momentos más asquerosos de la historia de España porque, para mí, uno de los delitos más asquerosos es la corrupción”.

La relación de Julián Muñoz con la televisión

En el plano político, Julián Muñoz fue primero la mano derecha de Jesús Gil en Marbella, y después su sucesor en la alcaldía de la ciudad malagueña, cargo que desempeñó durante un año (entre 2002 y 2003) antes de perderlo por una moción de censura. Durante su breve tiempo con el bastón de mando, el abulense comenzó un mediático romance con Isabel Pantoja, el cual se alargó hasta 2006, año en el que el político entró por primera vez en prisión por su implicación en el conocido caso Malaya.

La tonadillera también acabaría entrando en la cárcel un tiempo después, en 2014, al facilitar sus sociedades para blanquear dinero de Muñoz. Fue condenada a dos años de prisión, mientras que su ya expareja fue condenada a siete. Más adelante, en 2018, también fue condenada por blanqueo de capitales Mayte Zaldívar, exmujer de Julián Muñoz, con la que se volvió a casar hace escasos meses.

Durante las dos últimas décadas, los tres han sido protagonistas -con mayor o menor frecuencia- de los programas del corazón. De hecho, tanto protagonismo alcanzó su triángulo amoroso que la integrante menos conocida del mismo, Zaldívar, llegó a concursar en Supervivientes 2018, 15 años después se su salto a las portadas de papel couché.

Cuando parecía que lo ocurrido a principios de siglo ya no daba más de sí, Telecinco dio la sorpresa en 2022 emitiendo una docuserie de Julián Muñoz y una entrevista especial con Mayte Zaldívar. Especial relevancia tuvo la primera, pero no por su contenido, sino por la polémica que la rodeó, ya que la Audiencia Nacional embargó el dinero que el exalcalde de Marbella iba a cobrar por ella y la Justicia investigó después si Muñoz había incurrido en varios delitos para que no le embargaran dicho dinero.

En los últimos tiempos, el expolítico venía teniendo otra vez un notable protagonismo en los programas del corazón. Concretamente, por su delicado estado de salud, el cual hacía pensar que su muerte iba a ser inminente, como finalmente ha sido. Hace un par de semanas, Julián Muñoz dio a De Viernes su última entrevista en televisión, la cual provocó que su nieto, Fran Redondo, se sentara solo unos días después en otro programa de Telecinco, Vamos a ver.