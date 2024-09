Àngel Llàcer mostró las secuelas de su enfermedad en su reaparición en TV: “Me dijeron que o salía sin pierna, o no salía”

El pasado mes de abril, el estado de salud de Àngel Llàcer ocupó titulares y generó preocupación por un doble ingreso hospitalario en el que se llegó a temer por su vida, tal como contó él mismo. Cinco meses después, y tras ausentarse de gran parte de la última edición de Tu cara me suena por su recuperación, el actor y 'juez' televisivo reapareció este sábado en TV3 para revelar cómo se encuentra y explicar cómo fueron aquellas semanas tan difíciles para él y los suyos.

El escenario elegido para su vuelta a la televisión fue Col·lapse, programa que presenta su amigo Ricard Ustrell. Y precisamente esta relación de confianza entre entrevistado y entrevistador permitió que Llàcer se abriese como pocas veces antes en la pequeña pantalla, dejando momentos realmente emotivos. “Es la entrevista más difícil que he hecho nunca”, confesó el presentador nada más arrancar, provocando las primeras lágrimas en ambos. Y no fueron las únicas.

“Me dijeron que o salía sin pierna, o no salía”

La entrevista arrancó con el relato del origen de sus problemas de salud: una infección bacteriana que contrajo en un viaje por el Sureste Asiático. Concretamente unas vacaciones en Vietnam, en las que como él mismo contó no siguió las recomendaciones respecto a alimentación que le habían hecho antes de viajar. En su parada en Tailandia empezó a sentirse mal, y fue en su vuelta a España cuando visitó por primera vez el hospital.

“Todo comenzó con dolor de barriga y fiebre. Fui al hospital en Madrid, me pusieron una lavativa, me dieron el alta y me fui a casa. Al día siguiente volví porque seguía mal, y estuve ingresado diez días. Pensaba que ya estaba curado, que la bacteria había muerto y ya estaba”, contó. Sin embargo, pasada una semana la cosa se agravó: “Tenía la pierna muy mal, pero pensaba que era algo muscular. Tenía que ir a trabajar y no escuché a mi cuerpo”, relató en TV3.

“Me pasó algo muy extraño, y es que tuve la premonición de que esa semana me iba a morir”, contó Llàcer. Aunque en ese momento todavía no había empezado el verdadero calvario. “Iba al fisio y de vuelta al coche no podía caminar (...) Volví al hospital y decidieron ingresarme para hacerme pruebas”. El viernes de esa semana le operaron por primera vez y le dieron el diagnóstico: una fascitis necrotizante que se había 'comido' el 30% del gemelo. “Con una cuchara me quitaron la parte podrida”, afirmó.

“Dos días después se complicó la cosa. Me dijeron que tenían que volver a operarme y veía que todo el equipo estaba espantado. Dijeron que era una operación muy complicada, que en casos similares que habían tratado la persona siempre había muerto. Me dijeron que o salía sin pierna, o no salía”, contó, recordando con emoción el momento más duro que tuvo que afrontar: la despedida de sus seres queridos.

“Lo único que me sabía mal de morirme era dejaros”

“No creía al 100% que me moriría, pero si me moría quería al menos haber dicho adiós. Me despedí de mis amigos y de mis padres. Perder a un hijo es lo peor que puede pasar, pero intentaba decirles que había vivido intensamente y que me iba contento y pleno. Ese día se me instaló la muerte, es una sensación muy fuerte”, relató Llàcer.

También se despidió entonces de su grupo de amigos más cercanos, entre los que está el propio Ustrell. “Lo único que me sabía mal de morirme era dejaros. Pensaba, 'no puedo hacerle esto a Ricard, no quiero que arrastre mi muerte durante toda su vida'. Dejaros huérfanos de mi amistad era lo único que me daba pena. Os envié un audio de WhatsApp para deciros adiós y pediros que os quisierais mucho”, contó Àngel, en uno de los momentos más emotivos de la entrevista.

Las secuelas de su infección

Del quirófano salió con vida y con pierna. “Esa sensación de agarrarse a la vida es tremenda”, confesó Àngel Llàcer, que no cesó de agradecer a todos los médicos lo que hicieron por él y en especial a su ángel de la guarda: la doctora Carme Cambray.

“Me dijeron que no podría caminar hasta después del verano. Un día dije que no podía seguir así porque lo tenían que hacer todo por mí, yo no quería eso”, contó. El colaborador televisivo explicó que ha tenido que aprender a caminar de nuevo con rehabilitación, y mostró el estado en el que ha quedado su pierna tras las operaciones.

Angel Llacer estuvo a punto de perder la vida o una pierna fue durante un viaje a Vietnam cuando contrajo esa bacteria que se llama shigella,ya mas recuperado 👏 pic.twitter.com/KQXWjhQops — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) September 22, 2024

Para terminar la entrevista, Àngel afirmó que su siguiente paso es reincorporarse a la vida profesional y él mismo fijó el momento: “El día que pueda volver a cantar”. Como sorpresa, Ustrell dio la bienvenida a Manu Guix, que quiso acompañarle al piano en esta nueva zancada de vuelta a la vida.

Antes de despedirse, Llàcer anunció su nuevo proyecto en TV3. Se trata de Soc i seré, un formato presentado, dirigido y producido por él mismo en el que buscarán “al catalán más catalán de Catalunya”.