Antonio Canales corrigió una información de 'Lazos de sangre' y lamentó el papel del flamenco en Eurovisión

TVE emitió este martes una nueva entrega de Lazos de sangre dedicada a la figura de Camarón de la isla. Pero más allá del cantaor, si hubo un protagonista de la noche en La 1 fue Antonio Canales, que acaparó gran parte de la atención en el debate conducido por Jordi González hasta el punto de corregir con visible indignación una información del programa.

En su documental, el espacio que produce Tesseo se detuvo en un supuesto desencuentro entre Camarón y Paco de Lucía. Algo que comentaron después en la tertulia colaboradoras como Beatriz Cortázar y Rosa Villacastín, y que Canales, también invitado del debate, quiso desmentir. “Ese desencuentro que se está marcando ahí, me pongo nervioso, no existe. No existe como tal”, comenzó aclarando el bailaor flamenco.

“Vamos a ver: ellos eran íntimos amigos desde jóvenes. Hicieron carrera juntos y separados. Hay un disco que Paco no graba con él, lo hizo Tomatito, y Paco tuvo celos de que no le hubiese llamado. Pero eso eran cosas de ellos, personales y artísticas”, prosiguió el invitado. “¿Nada que ver con la pasta?”, le preguntó Jordi González. “¡Nada que ver con la pasta!”, exclamó Canales.

A continuación, y visiblemente alterado, el bailaor pidió seguir hablando: “Quiero explicaros. Esto ocurre unos meses antes de morir Camarón y a eso se le ha dado una importancia que ellos ni siquiera pudieron comentarlo. Ellos nunca tuvieron ese encuentro para poderlo comentar”, incidió Canales, que apuntó directamente al programa de La 1: “Le estáis dando una importancia a ese último momento que no tiene. Hablar de desencuentro entre ellos dos no es lícito”.

“Cada vez que va el flamenco a Eurovisión quedamos últimos”

En otro momento de la noche, el debate giró alrededor del reconocimiento al flamenco dentro y fuera de nuestras fronteras: “En España, cada vez que va el flamenco a Eurovisión quedamos los últimos. ¿Qué imagen tendremos?”, preguntó Canales, aprovechando el reciente puesto de Blanca Paloma en Liverpool, especialmente en el televoto.

“Bueno, hay que ver también quién va”, apuntó Jordi González. “¡Pero van grandes artistas! Porque Remedios Amaya, mejor artista no puede ser”, argumentó el invitado, que lamentó que “el flamenco seguirá siendo un poco tercermundista en España hasta que su cultura o el Gobierno le den la importancia que tiene [el género] y la importancia que tiene un Dios del flamenco [por Camarón]. Que se invierta el dinero que sea , porque Camarón hay uno y el flamenco no puede ser siempre el patito feo”.