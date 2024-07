El aplaudido mensaje de Aitor Albizua en la emisión del Orgullo LGTBIQ+ en TVE: “Todavía queda muchísimo por avanzar”

Un año más, RTVE se volcó este sábado 6 de julio con las reivindicaciones del Orgullo LGTBIQ+. La cadena pública apostó por retransmitir la multitudinaria marcha de Madrid con un programa especial en La 1 y, por tercer año consecutivo, con su participación en el desfile con una carroza propia en la que estuvieron presentes artistas eurovisivos, del Benidorm Fest y rostros de algunos programas de la parrilla.

Es el caso de Aitor Albizua, presentador de Cifras y letras en La 2, que se convirtió en uno de los protagonistas de la retransmisión por su importante mensaje ante los micrófonos de TVE durante el especial conducido por Eva Soriano y Oriol Nolis.

“Me has comentado que hace diez años viviste tu primer Orgullo. Ahora, en 2024, ¿cómo lo estás viviendo?”, le preguntó la reportera presente en la carroza de TVE. “Lo estoy viviendo muy diferente. Imagínate, hace diez años era un Aitor que acababa de salir del armario. Diez años después sigue siendo igual de importante estar aquí para reivindicar todas esas cosas que todavía quedan por hacer, a nivel político y jurídico. Y sobre todo, para denunciar todas esas vulnerabilidades que sufrimos la gente del colectivo LGTBIQ+”, comentó Albizua.

“Todavía queda muchísimo más por avanzar”

En ese sentido, el presentador de RTVE apuntó que “somos libres, pero todavía lo tenemos que ser muchísimo más”, ya que “España ha avanzado muchísimo en los últimos años a nivel de políticas LGTBIQ+, pero todavía queda muchísimo más por avanzar”.

Profundizando en esa cuestión, Aitor afirmó que “no conozco a ningún amigo hetero al que le cueste decir que es hetero en su lugar de trabajo o que se haya dejado de hablar con su familia por ser heterosexual. Eso sí ocurre con las personas LGTBIQ+”.

“Quiero poner el foco en toda esa gente que nos ve y que no es consciente de esas vulnerabilidades que sufrimos la gente del colectivo”, agregó, ejemplificando: “Por ejemplo, entrar a una discoteca y decir: '¿Es un sitio seguro para besarme con mi pareja y que no me agredan?'. '¿Puedo decir en mi trabajo que soy homosexual sin temor a que me despidan?'. Esas cosas son las que tenemos que conquistar a partir de ahora. Mientras tanto, a celebrar y reivindicar”, zanjó.

En la carroza de RTVE, que desfiló desde Atocha hasta Colón, estuvieron reivindicando otros presentadores de la casa como Marc Calderó, Lluis Guilera, Julia Varela y Gorka Rodríguez.

La nota musical, con Tony Aguilar como DJ, la pusieron los eurovisivos Nebulossa, Megara y Nemo, ganadore de la última edición de Eurovisión celebrada en Malmö. Marlena, Yoly Saa y Quique Niza, del Benidorm Fest 2024, también estuvieron presentes.