Hugh Jackman y Ryan Reynolds irrumpen por sorpresa en el plató de TVE por la Eurocopa: “Yo apoyo a España al 110%”

No se puede decir que Ryan Reynolds y Hugh Jackman no se tomen en serio la promoción de Deadpool & Lobezno, que llega a las salas de cine a nivel mundial el próximo 25 de julio. Como parte de la promoción de la tercera aventura del personaje creado por Rob Liefeld, ahora reunido con el integrante más icónico de los X-Men, las dos estrellas de Hollywood se han colado en plena retransmisión de la Eurocopa en RTVE.

Fue este domingo cuando ambos sorprendieron a Marcos López en el plató de RTVE en Berlín, que sirve de eje para la cobertura de la corporación. El periodista de la cadena pública quedó estupefacto ante la entrada en escena de los dos actores, arengando a España con vítores y palmas: “¡Avisa de esto, Nacho!”.

López tuvo que encargarse, así, de improvisar una pequeña entrevista con ambos. Con tono socarrón, Reynolds se presentó como Ryan Gosling e introdujo a su compañero como Hugh Heffner (el ya fallecido magnate de Playboy). Jackman, natural de Sidney (Australia) reveló que tiene pasaporte británico y le “llamaron para ir con ellos”: “Todo el mundo sabe que en Inglaterra está en semifinales y quieren tener un poco más de altura”, bromeó.

Reynolds, por su parte, afirmó: “Yo apoyo a España al 110%. Si no no me patrocinan”.

“Va a ser una gran de semifinal contra Francia”

El actor encargado de dar vida a Wade Wilson también bromeó con el hecho de que los uniformes de su personaje, rojo, y el de Lobezno, el amarillo del cómic que se recupera en esta película por primera vez en cine, son los de nuestra bandera: “Son como los superhéroes españoles en la historia de Marvel”.

Hay que recordar que Reynolds también es un conocido aficionado al fútbol. No en vano, es copropietario del club gales Wrexham AFC, como se ha podido ver en una docuserie, Bienvenidos al Wrexham Football Club. El canadiense se declaraba muy “emocionado” por el recorrido en la competición de la selección que entrena Luis de la Fuente: “Cuando hablas con gente que sigue a España y gente española dicen que es grande lo que está haciendo”.

Jackman también mandó un mensaje a la hinchada y al público de TVE: “Se cómo de nerviosos y emocionados estaréis, y esta va a ser una gran de semifinal contra Francia. Viva España”.

