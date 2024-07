George R. R. Martin elogia a un nuevo personaje de 'La casa del dragón' que no sale en sus libros: “Es brillante”

A George R.R. Martin le está gustando mucho la segunda temporada de La casa del dragón. El creador del universo Canción de Hierro y Fuego se ha desecho en elogios hacia los dos primeros capítulos de la nueva tanda (Hijo por hijo y Rhaenyra la cruel), de los que destaca su “soberbia” dirección y las “maravillosas”, “estupendas”, “poderosas” y “desgarradoras” interpretaciones que han ofrecido sus protagonistas.

Pero no solo eso. En un alarde de humildad, el escritor también aplaude en su blog los cambios que los guionistas han introducido respecto a su libro, Fuego y Sangre, que es en el que se inspira la serie de Max. Destaca, en este sentido, que la actuación de Phia Saban como Helaena Targaryen es “digna de mención” porque “muy poco de lo que aporta al papel estaba en mi material de partida”.

“Ninguna de las rarezas que muestra en la serie aparecía en el libro, ni tampoco su don para la profecía”, añade Martin. “Eso nació en la sala de guionistas, pero una vez que conocí la versión de Helaena de la serie, no pude protestar. La Helaena de Phia Saban es un personaje más rico y fascinante que el que yo creé en Sangre y Fuego, y en Rhaenyra la cruel apenas puedes apartar los ojos de ella”.

Además, el autor celebra la introducción de un personaje que no aparece en la novela. Un personaje que ni siquiera habla: el perro al que patea Queso (Cheese) en el primer capítulo de la segunda temporada. “No suelo ser fan de los guionistas que añaden personajes al material original cuando adaptan una historia, especialmente cuando el material de origen es mío. Pero ese perro era brillante”, reconoce Martin.

“Estaba preparado para odiar a Queso, pero lo odié aún más cuando pateó a ese perro. Y más tarde, cuando el perro se puso a sus pies, mirando hacia arriba (en el capítulo 2)... el maldito casi me rompe el corazón. Una cosa tan pequeña... un perro tan pequeño... pero su presencia, los pocos momentos que estuvo en pantalla, le dieron al cazador de ratas tanta humanidad.... Los seres humanos son criaturas muy complejas y la presencia silenciosa de ese perro nos recordó que incluso el peor de los hombres, el vil y el venal, puede amar y ser amado. Ojalá hubiera pensado en ese perro. Yo no lo hice, pero otra persona sí. Me alegro por ello”, asegura.

Por último, George R. R. Martin dice que “muchos fans” consideran que Rhaenyra la cruel es “el mejor episodio de La casa del dragón” y que, incluso, lo sitúan “por encima de los mejores de Juego de Tronos”. El autor no se moja tanto, pero cree que “sin duda merece estar en la contienda”.