'Bailando con las estrellas' se estrenó en Telecinco con una gran bronca en plató y un recuerdo inevitable

Tras haberlo promocionado durante semanas, Telecinco estrenó anoche por fin Bailando con las estrellas, su nueva oferta de entretenimiento para la noche del sábado. Entre el público existía la lógica sospecha de que el programa se parecería mucho a otros formatos de baile que ya se emitieron en el pasado, como ¡Mira quién baila! o Más que baile, así que fue inevitable que muchos espectadores hicieran la previsible comparación entre el nuevo talent show y sus predecesores.

Presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, y producido por Bulldog TV, Bailando con las estrellas empleó una dinámica similar a la de otros concursos en los que las parejas de baile se someten al veredicto del jurado, compuesto en este caso por tres rostros muy mediáticos (Boris Izaguirre, Cristóbal Soria y Antonia Dell'Atte) y tres perfiles más técnicos (Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez).

La lista de participantes está integrada por 13 celebridades de diferentes ámbitos: la actriz Carlota Boza, el concursante de Reacción en cadena Bruno Vila, la cantante María Isabel, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el estilista Josie, la Miss Universo España Athenea Pérez, la abogada Sheila Casas, el actor Adrián Lastra, la diseñadora de joyas Elena Tablada, la rapera Mala Rodríguez y los exfutbolistas Miguel Torres y José Manuel Pinto.

La primera gala tuvo una extensa duración, desde las diez de la noche hasta las dos de la madrugada, y eso molestó a parte del público. Se le intentó dar un toque de reality como el que tuvo, por ejemplo, el Mediafest Night Fever de Sálvame, pero esto alargó la emisión hasta bien entrada la noche.

El jurado valoró muy positivamente las actuaciones de Adrián Lastra y Sara García (43 puntos), Athenea Pérez y Sergi Pedrós (41), y José Manuel Pinto y Paula Lastra (40).

Àgatha Ruiz de la Prada se rebela contra el jurado

Jesús Vázquez, que estaba totalmente afónico, tuvo que hacer más esfuerzo del debido para poner orden en el plató cuando Ágatha Ruiz de la Prada, que obtuvo la peor puntuación, se rebeló contra el veredicto del jurado.

“Os lo agradezco en el alma, pero antes de que me echéis prefiero irme yo solita”, les advirtió la concursante, que llegó al programa avisando de que tenía serias dificultades con esta disciplina artística.

“Yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado. Estáis haciendo justo lo contrario de lo que me habían dicho”, se quejó.

Su compañero de baile les reprochó que no hubieran “puesto en valor el esfuerzo que ha hecho Àgatha, que en tres semanas ha conseguido defender un tango de competición”. “Estáis midiendo con la misma vara a una persona de 20 años y a otra persona que tiene más edad”, argumentó en defensa de su pareja.

“No tengo ilusión para volver. No sé quién es el bailarín este”, dijo la protagonista con desdén, refiriéndose a Gorka Márquez. “A mí me dijeron que se iba a juzgar a cada uno según su categoría”.

Cuando Jesús Vázquez exigió que se escucharan las explicaciones del jurado, la diseñadora de moda, muy malhumorada, abandonó el plató y llegó hasta el parking de Mediaset.

Regresó después, cuando sólo quedaba un minuto para que terminara la gala. “Estoy superdecepcionada con el jurado”, insistió la aprendiz para poner en valor que “una persona que no ha bailado en su vida y que tiene 63 años, no se merece tres doses de estos señores”.

“Me siento completamente desmotivada”, dijo al acabar, dejando en el aire su continuidad en el programa: “Me considero eliminadísima. Yo no he venido aquí para quedar la última”.