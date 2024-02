'Bake Off' expulsó a uno de los más queridos y enfrentó a la saga Preysler y la Campos por un delantal

El quinto programa de Bake Off: famosos al horno nominó a dos de los concursantes más queridos: Yolanda Ramos y Julio Salinas. Y acabó con la racha de hermanos que se separan, ya que el que se acabó despidiendo de la carpa fue el futbolista.

Así, ahora Patxi y Ana Boyer cocinarán sin un familiar al lado. Esta última, incluso, se enfrentó a Terelu Campos en la última prueba para ver quién ganaba el “delantal estrella” que la alzaba como la mejor de la entrega.

“Este es el programa donde la fantasía se hace realidad” sentenció Paula Vázquez al ver que era la hija de María Teresa la que brillaba esta vez, algo que no se esperaba nadie porque empezó siendo una de las que tenía menos nivel.

Prueba técnica con el entusiasmo de Terelu y el cabreo de Alba Carrillo

Los concursantes viajaron en el tiempo para recibir a Helena Ezquerro y Almagro San Miguel, protagonistas de la serie La Moderna. Con su presencia, los aspirantes prepararon cuatro tipos de pastas de té dignas del salón madrileño más elegante de la década de 1930.

Tuvieron que seguir “al dedillo” la receta para no perderse durante la elaboración pero solo Patxi tenía las medidas exactas por haber sido el mejor. “A mí me habían dicho que el tamaño no importaba” decía para conformarse Carrillo, pero cada vez fue a peor todo: Terelu tuvo problemas, Patxi se distraía, Ana copió mal a Yolanda en las herramientas, Rociíto tuvo que repetir la receta entera por el horno... y tras toda la locura, llegó la valoración.

Los jueces señalaron los platos de Julio, Blas y Rociíto como los peores (y por ese orden), mientras que los que brillaron fueron los de Alba (a la que no le gustó quedar tercera), pero sobre todo los de Terelu (que alucinó) y Marc Clotet. Pero la escogieron a ella como ganadora de la prueba. “Estoy contenta no, estoy feliz”, confesaba ella, mientras Alba se quejaba de que por mucho que hiciera nunca le iban a valorar el esfuerzo.

Prueba fantasía con la despedida de Julio Salinas

En la prueba fantasía, el objetivo fue hacer una tarta homenaje a la propia fantasía. Además, los pasteleros y las pasteleras se vistieron de gala de Carnaval y recibieron la visita de Sharonne, que les animó a decirse las verdades más incómodas a la cara. Así, por ejemplo, Rociíto le soltó a Terelu que “tiene mala leche”.

Durante el cocinado, Yolanda tuvo un problema con la masa que le obligó a empezarla de nuevo, Julio no entendió el horno y Alba Carrillo acabó “bufando” a la hija de Rocío Jurado por ponerse a limpiar cuando no tocaba.

Tras la tensión vivida, los jueces cataron las tartas y señalaron a Ana y Terelu como las mejores. Y de entre las dos, fue la hija de María Teresa la que se llevó el delantal estrella. Mientras que las dos peores fueron las creadas por Julio y Yolanda.

“Esta ha sido una decisión muy difícil porque son dos de los más queridos” aseguraron. Pero finalmente fue el futbolista quien se marchó de la carpa.