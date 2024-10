Berto y Broncano confesaron su “competición” por agradar a Andreu: “Me valora pero no tanto como a ti”

Si el pasado miércoles, David Broncano se sorprendió al tener como invitado a Cristóbal Colón, descendiente del navegante, este jueves volvía a quedarse desubicado al ver entrar a La Revuelta a Andreu Buenafuente.

El entrevistado de la noche era Berto Romero, y el presentador le trató como tal, señalando que era “el invitado que más veces ha ido en la historia del programa” (sumando sus visitas a La Resistencia) y recordando que ambos trabajaron junto al catalán.

De hecho, Berto confesó una teoría suya sobre las veces que Broncano le había pedido que hiciera cosas “francamente desagradables” (siempre con humor) en su programa, tales como beber de un charco o situaciones en las que parecía que se llevaran mal.

“Hay algo psicológico tuyo no resuelto, al haber estado los dos a la sombra de un grande [Andreu] y yo haber estado ahí como el segundo y te ha quedado algo de... no querer matar al padre, pero sí al primo. Una competición a la que no he querido jugar nunca porque yo te aprecio, te veo como un primo”, decía Berto entre risas.

A la vez, Broncano lo confirmaba: “Puede ser, eh. Yo sé que le caía bien a Andreu, se que me valora pero no tanto como a ti”. Momento en el que irrumpió Buenafuente para sorpresa del presentador que “no lo había visto venir”.

Los tres jugaron a 'Words', un juego inventado por Andreu por el que volvieron a competir sus “discípulos”, aunque en esta ocasión ganó Broncano, mientras en un rótulo del programa aparecía la siguiente frase: “En TVE no se veía un concurso tan amañado desde las últimas oposiciones”.

Para acabar, Buenafuente preguntaba a Broncano por su estado anímico ante toda la vorágine de su programa y las audiencias diarias. A lo que el presentador de La 1 contestaba: “Estoy contento, está funcionando todo bien, la gente ve el programa y se ríe, ve otros programas también. Y viene aquí el mejor público del mundo cada día”, añadió provocando los aplausos de los presentes.