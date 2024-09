'¡Boom!' inicia su nueva etapa en Cuatro: “Presenta Christian porque sabemos que va a tener el tono que nos gusta”

La jornada de este jueves 5 de septiembre en el FesTVal 2024 de Vitoria ha arrancado con la presentación de ¡Boom!, que vuelve a la televisión el próximo lunes día 9 a las 19:00 horas de la mano de Cuatro y Christian Gálvez. Una apuesta por un formato ya conocido para el espectador con el que el canal pretende revitalizar la franja vespertina con el entretenimiento como gran pilar.

Sobre esta nueva etapa del programa han hablado sus responsables, Eduardo Escorial por parte de Mediaset y Cristian Liarte por la de la productora Mediacrest, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele y en la que el gran protagonista ha sido el presentador elegido para coger el relevo de Juanra Bonet.

“Nos planteábamos reforzar la apuesta por el entretenimiento en las tardes de Cuatro y surgió la oportunidad de lanzar ¡Boom!. No quiero decir que lo recuperamos, porque tenemos la sensación de que no ha terminado de irse nunca del recuerdo de los espectadores”, ha comenzado diciendo Escorial, director de Entretenimiento y Actualidad de Mediaset España.

El directivo ha destacado que en este regreso en un nuevo canal, ¡Boom! “tiene los ingredientes perfectos”: “un presentador que es una auténtica referencia en el género, un equipo hipersolvente que desde el primer día ha puesto la maquinaria a funcionar a toda pastilla entregando programas verdaderamente divertidos, y una marca que está en el imaginario de la gente”.

Christian Gálvez: “Mentiría si dijera que no tenía miedo”

Para Christian Gálvez, que estrena nuevo proyecto tras 25 Palabras, este concurso es “un regalo que llega en el mejor momento de mi vida personal”: “Estaba deseando volver a la tele después del parón de paternidad, y mentiría si dijera que no tenía miedo. Empezar a trabajar con otra productora que no conocía me daba miedo, pero he caído en unas manos espectaculares”.

Poco después, y en ese sentido, ha añadido: “Cuando empiezas un trabajo tienes el miedo y la debilidad psicológica, y el hecho de que hayan dos equipos que digan que este tío vale para esto... ¡Boom! es la Champions”. Además, se ha expresado de manera más personal: “Lo que más ilusión me hace es que este es el primer programa por el que me recordará mi hija”.

“Para mí es felicidad pura que Mediaset pueda confiar en mí en un formato tan importante como este. En Cuatro vamos a hacer una tarde superbonita, con recuperación de formatos que nunca debieron morir”, ha afirmado también el presentador, al tiempo que se ha acordado de su compañero Juanra Bonet cuando ha sido preguntado en rueda de prensa por las diferencias del ¡Boom! de Cuatro respecto al de Antena 3.

“Juanra es compañero, me llamó y tengo una relación excelente con él. Él tiene una personalidad y yo tengo otra, es una cosa de marca personal de presentador, pero lo que se mantiene es el concurso”, ha afirmado. En la misma línea se han pronunciado desde el grupo de comunicación: “Cuando encargamos el concurso nos ceñimos a lo que son las reglas del juego, es un formato internacional con una mecánica. Pero si colocamos a Christian a presentarlo sabemos que va a tener un tono, el tono que nos gusta. Es un tipo rápido que está con la risa y con su talento ayuda a dar más agilidad a formatos que ya son ágiles”.

En ese sentido, y aunque el concurso arranca con dos equipos heredados de la etapa de Atresmedia, sus responsables han querido poner en valor el trabajo del equipo de casting por encontrar perfiles que también van a gustar al espectador: “Arrancamos con dos equipos conocidos por marcar el estreno como un evento, pero a partir de ahí van a sorprender los equipos de gente nueva. Están apareciendo grandes concursantes que en poco tiempo pueden ponerse a la altura de equipos míticos del pasado”.

Por último, Mediaset se ha pronunciado sobre Tiempo al tiempo, el magacín de Mario Picazo que sale de la parrilla ante el estreno de ¡Boom!: “Ya sabéis que en la tele las decisiones nunca son definitivas. Con Mario Picazo tenemos una relación estupenda, seguimos apostando por él, y nuestra idea es seguir colaborando juntos”.

Así es el nuevo ¡Boom!

Dos equipos de cuatro concursantes cada uno compiten ‘desactivando’ bombas en diferentes rondas, respondiendo correctamente a varias preguntas en un tiempo determinado. Cuantas más bombas logren desactivar, mayor será el premio económico ese día. Además, los concursantes que lleguen a la prueba final optarán al bote del programa, que en el primer programa será de 20.000 euros y que se irá incrementando con 2.000 euros más cada día. Si no se lo consiguen llevar, podrán volver a intentarlo en el siguiente programa.

· Primera prueba: Bomba caliente

Una bomba en miniatura pasa por las manos de cuatro concursantes, dos de cada equipo, que a partir de una breve definición deben acertar en un tiempo limitado los huecos en blanco en una frase corta. Si el primer concursante acierta, suma un punto y pasa la bomba; si falla, debe pasar la bomba hasta que otro acierte. El concursante al que le estalle la bomba será́ penalizado con un punto menos. El equipo que tenga más puntos cuando acabe el tiempo será́ el ganador y podrá elegir una ventaja para utilizar posteriormente en el desarrollo del juego.

· Segunda prueba: Bombas negras

Cada equipo tiene que neutralizar cuatro bombas, cada uno con una suma de dinero, una pregunta y varias opciones de respuestas en cables de colores. El equipo ha de cortar conjuntamente los cables de las respuestas que crean erróneas hasta dejar tan solo el de la respuesta correcta. Si cortan el cable equivocado la bomba estalla, uno de ellos es eliminado y el turno pasa a los contrincantes. Esta dinámica se repite hasta agotase el tiempo.

· Tercera prueba: Bomba estratégica

Un miembro de cada equipo elige un tema de una lista, cada uno de ellos con diez respuestas posibles, de las cuales siete son correctas. A partir de ahí, empiezan a jugar alternativamente tratando de acertar el mayor número de respuestas, perdiendo el turno en favor de su contrincante si fallan, mientras el tiempo corre hasta agotarse. En esta prueba, ambos cuentan con la ayuda de un comodín de consulta de un solo uso con el que sus compañeros de equipo podrán ayudarle. El concursante que más aciertos haya acumulado entre las dos bombas que hay en juego gana esta fase y elige una entre nuevas ventajas, como rescatar a un compañero eliminado, ampliar el tiempo de su equipo en la prueba siguiente o reducir el tiempo del equipo rival.

· Cuarta prueba: Bomba clasificatoria

Se trata de una ronda rápida en la que cada equipo intenta responder correctamente el máximo número de preguntas posibles en dos minutos para acumular dinero. Cada pregunta ofrece dos opciones de respuesta y los participantes responden de manera individual, causando rebote al contrario si fallan. El equipo que tras esta ronda haya acumulado más dinero pasa a la final y el otro es definitivamente eliminado.

· Prueba final: Bomba dorada

Aquí entra el juego el bote del programa. La bomba dorada está conectada a 15 minibombas, cada una de ellas con una pregunta de respuesta directa. Los concursantes tienen dos minutos para responder. Si aciertan, la minibomba se ilumina en verde y se pasa a la siguiente pregunta; si fallan, el artefacto se queda parpadeando en amarillo, pendiente para la segunda vuelta. Si fallan también en la segunda vuelta, la minibomba correspondiente se ilumina en rojo y la bomba dorada explota, poniendo fin a las opciones de llevarse el bote. Sin embargo, el equipo se lleva el dinero que haya logrado acumular ese día y vuelve al siguiente programa para seguir intentándolo. Si responden correctamente a las preguntas de las 15 minibombas, se llevan su dinero conseguido y el bote acumulado.