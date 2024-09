La broma de Pablo Motos para responder al 'engaño' de Laura Pausini en 'El Hormiguero': “Ya sabes, rubia de bote...”

El Hormiguero anunció para este jueves la visita de Laura Pausini. A priori iba a ser una más de la cantante italiana, que ha estado en infinidad de ocasiones en el programa de Antena 3. Sin embargo, la transalpina dio la sorpresa al entrar en el plató luciendo una sorprendente melena rubia. “Hay muchas cosas que han pasado y que te tengo que contar”, dijo antes de demostrar su buena sintonía con Pablo Motos, al que preguntó lo siguiente: “Siendo yo tu amor platónico, quiero saber si con este look te gusto igual o me vas a traicionar con otra cantante”. “A ver, a mí me gustas más morena”, respondió Motos.

Tras quedarse boquiabierta con la respuesta, Pausini pasó a explicar el porqué de su 'cambio' de look. Todo se debe a Ciao, su nueva canción, que “habla de cómo dejar ir a las personas que estaban a nuestro lado, pero haciéndolo pacíficamente”. Según la artista, “muy a menudo, hombres y mujeres se cortan el pelo y cambian su color” para materializar estos cambios en su vida, de ahí que ella se presentara en El Hormiguero con una peluca rubia. “Lógicamente, yo no me hice verdaderamente rubia. Quería, pero mi pelo es tan moreno que era más naranja que rubia cuando lo intenté”, señaló.

También luce esta peluca en el videoclip de Ciao, pues le gusta “introducir detalles que cuenten visualmente” lo que está cantando. Esta costumbre le llevó a pensar que “el rubio quedaba bien para reflejar” ese “cambio de vida” al que apela la canción, y a Pablo Motos, a hacer esta broma: “Pero ya sabes, rubia de bote....”

“¡Chocho morenote!”, exclamó Pausini, que encajó bien el chiste del presentador. De hecho, ambos chocaron la mano y la cantante incluso desveló por qué sabía el final de la frase: “No sé estas cosas así porque sí. El que me ha enseñado estas cosas ha sido Alejandro Sanz”. “Claro, tenía que ser Alejandro Sanz”, comentó Motos en alusión al cantante madrileño, que coincidió con Pausini en dos ediciones de La Voz. Finalmente, la italiana aprovechó una pausa publicitaria para quitarse la peluca y hacer el resto de la entrevista con su pelo moreno habitual.