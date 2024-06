Bromas y un aviso entre Jorge Javier y Emma García en el nuevo 'Fiesta': “Te quitan platós de la noche a la mañana”

Nuevo 'pique', en clave de humor, entre Emma García y otro presentador de Telecinco. Si hace unos días bromeó con Joaquín Prat en su visita al plató de Vamos a ver, este domingo hizo lo propio con Jorge Javier Vázquez aprovechando la visita del catalán al nuevo plató de Fiesta.

El conductor de Supervivientes All Stars fue allí para promocionar los contenidos de la gala que iba a presentar esa misma noche, pero de paso, mostró su lado más divertido. “No hay cosa que más me guste en el mundo que encabronar a tu directora”, dijo a Emma, a quien hizo ir hasta la entrada del plató, ya que Jorge Javier no estaba muy por la labor de entrar. “Es que voy con prisa, que empezamos ahora en Mitele”, se excusó antes de añadir que es “muy supersticioso”: “No quiero entrar antes porque sabes lo que va a suceder ahí, ¿no?”

“Eres un tocapelotas. Ahora no quiere que entre”, contestó, a modo de broma, la presentadora de Fiesta, que al menos recibió un elogio de Jorge Javier: “Qué guapa estás”. “Tú...”, respondió con dudas Emma, que no supo cómo valorar el look de Jorge Javier, pues en ese momento simplemente llevaba una camiseta, unos vaqueros y unas deportivas, ya que aún no se había preparado para la gala de Supervivientes. Un motivo más para no querer entrar en el plató de Fiesta. Pero Emma tenía otros planes: “Me hace ilusión enseñarte el plató, pero no quiero que sea una obligación”.

“Los platós te los quitan de la noche a la mañana”

Y claro, Jorge no pudo decir que no, así que entró a la nueva 'casa' de Fiesta y se quedó asombrado con ella: “Qué grande, qué grande. Muy bonito, muy bonito”. Después se acercó a Eva Espejo, directora del magacín, a quien contó que él no esperaba acabar la tarde en su programa. Porque según el presentador, estaba en la reunión de Supervivientes cuando, de repente, se encontró con un mensaje que decía: “Jorge Javier va a Fiesta a hablar de sus próximos proyectos televisivos”. “Y digo: '¿Yo?'”, añadió el catalán. “Claro. [A hablar de] Todo, si lo presentas todo”, respondió Espejo.

Esto dio pie a que Emma le preguntara si le va a invitar a los platós de los diferentes programas que va a presentar en los próximos meses, incluyendo El diario de Jorge y el regreso de Hay una cosa que te quiero decir. “Tendré cuidado. Estaba en el de enfrente, que fue mi casa durante 14 años. Pero te digo una cosa, de la noche a la mañana te los quitan, así que cuidado”, comentó entre risas en alusión al final de Sálvame, del que se cumplió un año este mismo domingo.

El presentador, que en un momento incluso llegó a coger a Emma García en brazos, se comprometió a hacer una nueva visita a Fiesta. Esta vez, mejor vestido: “Me vengo bien, me produzco y vengo a pasar la tarde contigo. Me haces una entrevista larga de promoción”. “Toda la tarde tampoco”, puntualizó la presentadora. “Una horita”, propuso Jorge Javier antes de irse a preparar la entrega de Supervivientes All Stars.