Broncano hace su primera aparición en TVE, con bombo incluido, en la final de la Eurocopa: “¡Señora, que me voy a La 1!”

“¡Broncano ya es de todos!”, exclamó hace escasos días Juan Carlos Rivero durante el partido de semifinales de la Eurocopa que disputó España contra Francia. Ese lema servía como primera promo del fichaje estelar del cómico, que será el nuevo ocupante del access prime time de La 1. La corporación pública volvió a hacer esta misma proclama durante la final de la competición que terminó con vibrante victoria para La Roja, pero esta vez lo hizo con el propio David Broncano de cuerpo presente.

La cadena pública ha lanzado la primera promo de la llegada del showman en septiembre. Una promo que bromea con la relevancia que tiene la incorporación del equipo de La resistencia al canal, y que no tardó en politizarse por parte de la derecha. “Las y los españoles tienen derecho a una televisión de calidad. Una televisión que hable de lo que nos une, de lo que de verdad importa”, recita la locución, con cada frase interrumpida por unos golpes resonando al fondo que inquietan a los protagonistas del spot, en tono aspiracional.

Al final, el origen de esos golpes están en un bombo que lleva el propio Broncano, que sobresaltan a una anciana cosiendo. “¡Señora, que me voy a La 1! Después del Telediario no se me acueste”, afirma el cómico, antes de comenzar a jalear a la selección española. “Broncano, ahora para todos”, culmina la corporación, reafirmando ese lema que ya dieron a conocer.

.@davidbroncano, ahora PARA TODOS 🫶



Bueno, ahora mismo no, pero MUY PRONTO 🤫 pic.twitter.com/1pm2GxbwM5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 14, 2024

“Una nueva propuesta callejera, canalla y transgresora”

Horas después del lanzamiento de este vídeo, TVE ha dado detalles de lo que será la llegada del equipo de La resistencia a La 1. Se trata, cabe decir, de la primera comunicación oficial a este respecto, corroborando en buena medida cuanto ya se sabía, pero haciendo valer la fuerte apuesta realizada.

Junto a Broncano, Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison y todo su equipo titular llegan a RTVE con su inconfundible propuesta, producida por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa. Así lo anuncia la corporación en una nota informativa, donde describen el programa, aún sin título, como “una nueva propuesta callejera, canalla y transgresora”, “donde cada día se entrevistará a un invitado de primer nivel: deportistas, músicos, científicos…, pero donde el protagonista también puede ser alguien sentado en la tercera fila del patio de butacas”.

Todo ello, realizado desde un teatro lleno en la Gran Vía madrileña. Se respeta así el equipo y el espíritu de La resistencia al completo con esta apuesta.

El competido nuevo access prime time de la TV en abierto

Broncano y compañía apenas cerraron hace unos días su etapa de más de seis años en Movistar Plus+. Lo hicieron primero con un programa donde el cómico pudo entonar su despedida, junto al grupo Maná. Como ya hemos contado, tras este cierre de ciclo en Movistar Plus+ implica la apertura de otro en la televisión en abierto, para entrar en la batalla del access contra El Hormiguero, imbatible desde hace largos años en Antena 3, y donde también entra en juego Telecinco, con Babylon Show, nueva oferta liderada por Carlos Latre.

El fichaje de Broncano se cerró en abril, cuando se acordaron dos temporadas completas, a razón de 14 millones de euros cada una, y fue rápidamente politizado por parte de los medios de derecha, luego con el impulso directo desde su futuro rival El Hormiguero, y después directamente desde el PP. En verTele, nos dedicamos a desgranar todas las verdades y mentiras que se habían dicho en torno a la que será la gran apuesta de la corporación para el curso 2024/2025.