Carmen Lomana revela en Antena 3 lo que Isa Pantoja le contó de su familia en 'Supervivientes': “Es tremendo”

Ha pasado una semana desde la entrevista de Isa Pantoja en De viernes, en la que contó el dramático relato de su vida familiar. Durante los últimos días, todos los programas de sociedad han recogido sus declaraciones, con independencia de las cadenas, tanto en TVE y Atresmedia como en la propia Mediaset, que sigue añadiendo capítulos con nuevos testimonios en De viernes este mismo 25 de octubre.

El interés ha derivado en que no solo otras cadenas hablen de lo que la joven dijo en Telecinco, sino también se refieran a otros formatos de Mediaset. Es el caso de Espejo Público, donde Carmen Lomana habló de sus experiencia con la pequeña del clan Pantoja durante su estancia conjunta en Supervivientes en 2015. La empresaria comentó con Susanna Griso y compañía detalles de sus conversaciones y lo que le confesó sobre vivir en Cantora; la colaboradora televisiva tenía entonces 20 años.

“He estado dos meses en Supervivientes, todo el día juntas, con Isabelita”, comenzaba diciendo. “A mi me lo contó todo en un momento en el que yo no tenía ni idea de que su vida había sido tan angustiosa”.

Lomana calificaba de “tremendo” lo que le hicieron tanto Agustín Pantoja, tío de Isa, como doña Ana, su abuela, reproduciendo un gesto que ambos le habrían hecho a la entonces niña para remarcar que ella no era familia “de sangre”. “Hasta en la comida había diferencias”, indicaba. “Ella me habló de lo que ha contado, de cuando estuvo embarazada, de la virginidad... Pero mucho más suave”, advirtió, reconociendo que no vio la entrevista de De viernes hasta algo después de la emisión.

Cuenta que Isabel Pantoja “no se enteraba de mucho”

Lomana también destacó lo “generosa” y “poco rencorosa” que es Isa, reiterando que durante la entrevista, como en sus conversaciones en Supervivientes había “justificado” a su madre, agradeciendo que le había proporcionado “una educación en buenos colegios”.

Sobre la propia actitud de la tonadillera, la tertuliana precisa que, a juzgar por lo que Isa Pantoja decía, “no se enteraba de mucho”. “Me decía que se levantaba, veía todo el día la tele, fumaba, vivía como una outsider, y estaba con muchas amigas”, dando a entender que buena parte de estas situaciones denigrantes las habría sufrido estando su madre fuera. Lomana también comentó que a María del Monte, su madrina, “la quería mucho pero no quería enfrentarse a su madre”.

Todas estas declaraciones llevaron a Griso a realizar un juicio: “Aunque no estuviese Pantoja delante o estuviese de gira o viendo la televisión, tú te enteras de si tu madre está maltratando a tu hija. Hay cosas que tú como madre no puedes tolerar”.