'Gran Hermano' expulsó a Vanessa que obligó a su marido a abandonar, ante la indignación de Jorge Javier

Este jueves, Gran Hermano 2024 cumplió 50 días de convivencia, “el ecuador del concurso”, y lo celebró con una gala inédita en la que expulsaron a Vanessa, pero ella hizo todo lo posible para que Javier abandonara, tras ella.

La cantante le dejó un mensaje diciéndole que esa noche no la quería pasar sola en su casa. Al llegar a plató, Jorge Javier le intentó hacer entrar en razón para que permitiera que su marido continuara un concurso que incluso podía llegar a ganar: “No le manipules, eso no es amor, es vanidad. Solo estás pensando en ti”, le dijo acompañado de un público que abucheaba la decisión de ella.

Aún así, Vanessa conectó con él y le pidió que abandonara porque le necesitaba. Todo ello en un momento inédito en el reality que hasta ahora no había visto marcharse a un concursante al que la audiencia quería hasta el final, y en contra de su voluntad.

Fue una noche también importante para Maica que regresó de Grande Fratello donde se había ilusionado con Tomaso, un concursante italiano que se quedó llorando al saber de su marcha y no haberse podido despedir.

Vanessa es la expulsada y le pide a Javier que abandone

Daniela y Vanessa se despidieron de la casa por si no volvían. No de toda, porque Edi ni se levantó para abrazar a su paisana. Una vez en la sala de expulsiones, Jorge Javier no esperó mucho para desvelar la mala noticia:

“La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Vanessa”. Al escucharle, Daniela intentó calmar a su ya excompañera: “Cuando pasa algo así es porque algo mejor viene, luego lo agradecerás”. Pero la expulsada no reaccionaba: “Estoy en shock. Es un concurso, he intentado ser siempre yo misma y me quedo con eso”.

Seguidamente, el programa mostraba en una pantalla a Edi, Ruvens y Óscar cómo su enemiga era la expulsada. Ella prefirió no dirigirse a ellos, pero ellos sí lo hicieron. Ruvens le dijo: “Yo me quedo con los dos últimos días que medio se solucionó la cosa”.

Por su parte, Óscar: “Es un juego y hay que diferenciar lo que pasa aquí y lo que pasa en la calle. Pero si el día de mañana quieres que hablemos yo estoy abierto a cualquier conversación”. Edi fue el más parco en palabras: “Desearle que fuera le vayan las cosas bien”.

Para quien sí tuvo un mensaje Vanessa fue para Javier. Aunque no les dejaron despedirse, ella sí quiso grabarle unas palabras: “Tus sentimientos eran ciertos, me voy expulsada. En el fondo me gustaría que siguieses pero no puedo porque no me encuentro bien. Me gustaría verte esta noche y me da mucha pena que esto se acabe para ti también, pero me siento muy mal. Lo único que me va a reconfortar es estar contigo”.

Al escucharla, Javier no dudó: “Que así sea. Yo tengo claro que si ella me necesita voy a estar allí. Mi mujer es una y si me necesita ya está. Lo siento por todos, pido perdón públicamente, pero si me necesita no puedo hacer otra cosa. Me apetece continuar pero mi mujer está por encima de cualquier Gran Hermano”.

Una decisión que Jorge Javier le pidió que se pensara: “Creo que es conveniente que ella llegue a plató, vas a tener la oportunidad de hablar con ella cuando esté aquí pero vamos a enfriar las cosas. Vamos a reflexionar”.

Jorge Javier, a Vanessa en plató: “No seas tan manipuladora, deja que disfrute”

Vanessa entró a plató, tras convertirse en la nueva expulsada con un 80% de los votos. Jorge Javier le fue directo: Javier se quiere quedar, otra cosa es que tú, de forma muy egoísta pensando unicamente en ti y siendo incapaz de ponerte en su lugar, ser generosa con tu marido y decirle 'disfruta, haz tu concurso' y te pido por favor que, por una vez, no seas tan manipuladora y le dejes disfrutar“.

Pero lejos de entrar en razón, la gallega se encabezonó más: “Me está pareciendo surrealista lo que estoy viendo. No me hagas el lío, sé perfectamente lo que tengo con él. Él es mi bastón fuera, llevo una semana y media jodida en la casa y lo necesito”.

El presentador quedaba totalmente atónito: “Es absolutamente incomprensible tu decisión. Date la oportunidad de ser mejor matrimonio”, le decía. Pero Vanessa repetía que ella sabía que su marido quería irse con ella y que le dejaran hablar con él.

Jorge Javier se desesperaba ante la negación de la expulsada: “¿Sabes qué pasa? Eso no es amor, es tiranía emocional. Le estás empujando a hacer lo que tú quieres”. Aún así, ella se negaba a darle la razón y aseguraba que cuando Javier le mirara a la cara, él sabría lo que hacer.

Vanessa, a Javier: “Por favor, abandona”

Ya al final de la gala, permitieron que Vanessa hablara con Javier: “Sabes que estoy rota sin ti. Siento que no se me entienda. Yo te necesito por encima de todo. Sé que puedes llegar muy lejos y mucha gente no me entiende pero tú a mí sí. ¿Vas a venir conmigo?”, preguntó.

Javier no tuvo duda: “Si una persona está mal y necesita a la otra persona pues ya está. Tú estás por encima de todo, para mí el programa es importante, y les agradezco que confiaran en mí incluso si yo no confiaba, pero si no fuese por ti no estaría aquí. No hay más nada que decir”.

Jorge Javier hizo un último intento de que Vanessa se lo pensara hasta el día siguiente pero ella repitió su demanda: “Javi, por favor, abandona”, y el público la abucheaba. El marido, cabizbajo, respondía: “Abandono, no hay problema”. Momento en el que el presentador se dirigía al concursante: “Javier siento muchísimo perderte como concursante y solo te voy a decir una cosa: no te lo mereces”.

La nueva lista de nominados de la semana

En un juego en el que tuvieron que beber “pócimas” picantes, solo fueron Daniela y Juan los que se salvaron de ese sabor y, sin saberlo, se convirtieron en inmunes. Minutos después les pidieron que escogieran entre ellos dos, a uno inmune y al otro nominado directo: Daniela se salvó y él se metió en la lista negra.

Para las nominaciones se dividieron en tres grupos y votaron, así formaron una lista de nominados con Lucía, Luis, Óscar, Maica, Ruvens y Juan.