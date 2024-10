El caso de Gina Carano contra Disney por su despido de 'The Mandalorian' llegará finalmente a juicio

El caso de Gina Carano contra Disney por su despido de The Mandalorian acabará en juicio. De hecho, ya hay fecha para que se celebre: el 29 de septiembre de 2025. Según apunta Deadline, solo “un cambio en las fuerzas legales” o un “acuerdo millonario” podría impedirlo después de la nueva victoria judicial que la actriz y experta en artes marciales mixtas se ha apuntado contra La Casa del Ratón.

Hace unos meses, la justifica estadounidense rechazó la petición de Disney de desestimar la demanda que había interpuesto Carano por presunta discriminación sexual y despido improcedente. Y ahora, la juez federal que lleva el caso también ha denegado el deseo de Disney de que se suspendiera el procedimiento y se interpusiera un recurso interlocutorio. “Habiendo considerado las presentaciones de las partes, la legislación pertinente y el expediente de este caso, el Tribunal deniega la moción”, dice el escrito de la juez Sherilyn Peace Garnett.

La decisión de la juez pone en marcha la cuenta atrás hacia el juicio y abre un nuevo escenario para la defensa de Carano, pues al avanzar en la presentación de pruebas, la actriz y sus abogados podrán saber cómo Disney gestó su despido hace tres años de puertas para dentro.

Carano fue despedida por unos “aberrantes comentarios”

Por aquel entonces, Carano estaba en auge gracias a su papel de Cara Dune en la exitosa The Mandalorian, pero La Casa del Ratón decidió prescindir de sus servicios por realizar comentarios en los que cuestionaba la derrotal electoral de Donald Trump frente a Joe Biden y en las que también ironizaba sobre la existencia del coronavirus. No obstante, fue una publicación en Tik Tok, en la que comparaba la persecución hacia los judíos en la Alemania nazi con el odio hacia los republicanos en Estados Unidos, la que aceleró su despido. En apenas unas horas, Lucasfilm que no seguiría contando con ella por sus “aberrantes comentarios”. Del mismo modo, su agencia de representación, UTA, se desvinculó de ella.

El despido acabó convirtiendo a Carano en un símbolo para la gente afín a Trump. De hecho, el pasado mes de febrero, cuando finalmente decidió demandar a Disney, lo hizo con el apoyo de Elon Musk, uno de sus más conocidos y fervientes seguidores dentro de esta causa. Ahora, tras conocerse su nueva victoria judicial, se lo ha querido agradecer: “Una vez más, un enorme agradecimiento a todos vosotros, que me habéis dado apoyo a diario, a mis increíbles abogados y a Elon Musk y la gente de X (antiguo Twitter) por la oportunidad de continuar con esta demanda y buscar justicia”.

“Obviamente estoy muy satisfecha por tener la oportunidad de seguir avanzando con el proceso judicial y hacia el descubrimiento. Aunque desearía que esto no fuera necesario, ya que no es mi deseo estar en esta batalla en los tribunales, no voy a rehuirla porque sea difícil o incómoda”, dice también Carano.

Salvo giro en los acontecimientos, la actriz y Disney se verán en 11 meses en los juzgados. De hacerlo, la compañía audiovisual defenderá lo que ya defendió durante sus peticiones de desetimación. Es decir, que “trivializar públicamente el Holocausto comparando las críticas a los conservadores políticos con la aniquilación de millones de judíos -en particular, no ”miles“-” fue “la gota que colmó el vaso para Disney” y lo que llevó al estudio a despedir a Carazo.

La defensa de la intérprete, por su parte, insisitirá en lo que ha dicho durante este proceso: que Carano fue “discriminada” por sus “creencias políticas personales” y “sometida a un trato dispar con respecto a sus coprotagonistas masculinos en situación similar”. Veremos si el juicio, de celebrarse, cuenta con la participación de Pedro Pascal, pues hace unos meses, Carano solicitó que el protagonista de The Mandalorian declare como testigo.