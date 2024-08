Gina Carano solicita que Pedro Pascal declare como testigo en el juicio por su despido de 'The Mandalorian'

El proceso judicial de Gina Carano contra Disney por su despido de The Mandalorian continúa adelante, a la espera de un juicio que previsiblemente no tendrá lugar hasta septiembre de 2025. No obstante, las dos partes van preparando sus argumentos y testigos, y en ese aspecto destaca la pretensión de la exluchadora de artes marciales mixtas de contar con Pedro Pascal de su lado.

El protagonista de The Mandalorian ha sido incluido como testigo clave por la defensa de Carano, financiada por Elon Musk. Así consta en unos documentos judiciales entregados en la corte la pasada semana, a los que ha tenido acceso The Hollywood Reporter.

No es el único nombre de alto nivel involucrado: el realizador Jon Favreau, productor ejecutivo de la serie, el aventurero Bear Grylls, el exCEO de Disney Bob Chapek, la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy y la responsable de la campaña de publicidad de Star Wars Lynne Hale, figuran en la lista de potenciales testigos.

Quiere demostrar que hubo trato discriminatorio

Carano, recordemos, se había convertido en la gran revelación de la primera serie de televisión del universo Star Wars en Disney+, y se esperaba que ganase presencia en un spin-off, Rangers of the New Republic. Todos estos planes empezaron a torcerse a finales de 2020, cuando la tejana dejó claras sus inclinaciones políticas abiertamente conservadoras: por ejemplo, cuestionó la derrota electoral de Donald Trump ante Joe Biden, así como la existencia del coronavirus. Sin embargo, lo que causó su salida fulminante fue una publicación de en Tik Tok de febrero de 2021, en la que comparaba la persecución hacia los judíos al establecerse el nazismo en Alemania con el odio hacia los republicanos en Estados Unidos.

Lucasfilm calificó sus comentarios de “aberrantes” al comunicar su decisión de romper lazos con la actriz, que se quedó sin proyectos y también sin agencia de representación. Tres años después, y una vez consiguió financiar su defensa, la excampeona de la UFC acusa al conglomerado, y a su división de Lucasfilm, de despido improcedente y discriminación por género.

Alega, para sostener la diferencia de trato por motivo de género, que compañeros varones de reparto como Pascal no habían sido tratados igual pese a exponer sus posiciones políticas y sociales en redes sociales. Por ejemplo, señala la defensa de los derechos de la comunidad trans del actor, así como una publicación específica en la que este comparaba a Trump con Hitler. “Pascal no fue sancionado, ni apercibido ni investigado”, recalca.

Carano ha declarado en varias ocasiones su alta estima a Pascal, a quien de hecho agradece que mediara en su favor cuando comenzaron los problemas de la intérprete en Disney. Hay que recordar también que el actor de origen chileno está plenamente asentado dentro del universo audiovisual de la multinacional: además de en Star Wars, también forma parte del Universo Marvel, como el doctor Reed Richards de la nueva adaptación de Los cuatro fantásticos.

Disney intentó que se archivara el caso, sin éxito

En cuanto a la citación de Favreau como testigo, de acuerdo a The Hollywood Reporter, el director de Iron Man y El rey león habría estado como mínimo presente en las reuniones en las que se decidió dar a Carano el protagonismo de Rangers of the New Republic. En cuanto a Grylls, su participación en el juicio tendría que ver con las informaciones de que Disney ordenó no emitir el episodio que Carano grabó para el docurreality Running Wild with Bear Grylls, una vez fue despedida.

Disney ha mostrado su disconformidad con esta lista de testigos propuesta por Carano, aunque ha añadido en su documento que llamará a dos altos directivos para testificar: la vicepresidenta de animación y desarrollo de imagen real de Lucasfilm, Carrie Beck, y el vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de Disney, Paul Roeder.

Hay que indicar que la jueza del distrito encargada del caso, Sherilyn Peace Garnett, descartó las peticiones de la major para desestimar el juicio. Carano solicita que se la readmita en el reparto de Star Wars y que se le pague al menos 75.000 dólares como mínimo, más daños.