Cristina Pedroche debuta como escritora con Planeta, que anuncia el lanzamiento de su primer libro

Cristina Pedroche estrenará próximamente una nueva faceta profesional: la literaria. Editorial Planeta ha anunciado el lanzamiento de Gracias al miedo, el primer libro de la presentadora de Atresmedia.

El sello editorial fija para el 5 de junio la publicación de este debut como escritora de la madrileña, que se define como “un testimonio valiente sobre cómo plantarle cara al miedo”.

Planeta define este libro como un relato “lleno de poderosas reflexiones y vivencias en primera persona” que sirve como “un canto a la superación personal y al amor incondicional por su hija Laia”. La autora aborda temas como la necesidad de escucharnos a nosotros mismos, las consecuencias del odio en las redes sociales y la importancia de preservar la salud mental. “Gracias al miedo es un libro revelador destinado a cautivar a todas aquellas personas que, a pesar de sus miedos, siguen luchando a diario para salir adelante”.

Un libro para “descubrir a una nueva Pedroche”

La propia Pedroche habla en estos términos: “¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has vivido eso de estar en el mejor momento de tu vida sintiéndote, al mismo tiempo, tan mal? No pensé que este tipo de cosas pudieran pasar. Bueno, yo creía que muchas de las cosas que te explicaré en este libro no me iban a pasar. Hasta que pasan. Así que puede que aquí descubras a una nueva Cristina Pedroche”.

“'Hazlo con miedo' está siendo mi mantra desde que nació Laia, mi niña. Pero el miedo también tiene otra cara que no es tan agradable. Yo la veo y la siento cada día desde hace algún tiempo. La verdad es que tengo miedo a decepcionarme a mí misma; miedo a no estar a la altura de mis propias expectativas y de la madre que quiero ser. Miedo a no poder con todo...”, prosigue Pedroche que plantea el libro como una experiencia de aprendizaje donde “hablar con total sinceridad”: “Ojalá que de todo esto consiga un nuevo aprendizaje. Me digo a mí misma que valdrá la pena. Sé que terminaré dándoles las gracias a mis miedos”.

Nueva apuesta de Planeta por los rostros de Atresmedia

Así las cosas, Pedroche amplía su ámbito de acción profesional, menos de dos meses después de haber renovado su contrato de larga duración con Atresmedia. “Nunca me planteé irme porque cuando estás con los mejores, no quieres estar en otro sitio. Además, es mi hogar, donde he trabajado siempre”, afirmó la profesional, que afrontaba “con ilusión los nuevos proyectos”.

Este Gracias al miedo supone una muestra de confianza que se aplica más allá del grupo de comunicación en sí mismo. Editorial Planeta forma parte de Grupo Planeta, de igual modo que la propia Atresmedia.

Todo “queda en casa” dentro del conglomerado, que apuesta una vez más por potenciar a sus principales rostros de su rama audiovisual, como es el caso de Sonsoles Ónega, que con su último libro, Las hijas de la criada, ganó el Premio Planeta; o Vicente Vallés, investido doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Valencia, también propiedad del Grupo Planeta.