Cristina Pedroche renueva su contrato de larga duración con Atresmedia: “Nunca me planteé irme”

Cristina Pedroche alarga su relación con Atresmedia. La presentadora madrileña ha renovado su contrato de larga duración con el grupo de comunicación, al que lleva vinculada desde hace 14 años, 10 de ellos con contrato exclusivo.

“Renovar con Atresmedia era lo obvio. No había otra opción porque es seguir en mi casa. El grupo se encuentra en un momento increíble”, afirma la propia comunicadora en declaraciones a El Confidencial, donde afirma: “Nunca me planteé irme porque cuando estás con los mejores, no quieres estar en otro sitio. Además, es mi hogar, donde he trabajado siempre”.

“Espero con ilusión los nuevos proyectos que estén por venir para seguir dando lo mejor de mí misma”, añade.

Se espera que siga al frente de las Campanadas

De este modo, se asegura no solo seguir en nuevos proyectos, sino continuar también al frente de las Campanadas de Fin de Año por undécimo año consecutivo. Las más recientes, las del 31 de diciembre de 2023, certificaron el liderazgo del canal por tercer año consecutivo, con un 29% de cuota y 4.309.000 espectadores. Así pues, el “efecto Pedroche” se ha revalidado un año más.

Más allá de eso, Pedroche sigue siendo una pieza fija de Zapeando, casi desde sus inicios en 2013. En el último año también la hemos visto conducir la nueva etapa de Password en Antena 3.

Con contrato de cadena desde 2014

Como decíamos, la carrera de Pedroche ha estado siempre ligada a los canales de Atresmedia. Su primera gran oportunidad llegó en 2010 como reportera de Sé lo que hicisteis y, tras el cierre de aquel magacín, pasó a Neox para retomar el mismo papel en Otra Movida. Desde entonces, ha ido asumiendo responsabilidades en programas como Pekín Express, Dentro de, Tú sí que sí y más recientemente, el reality Love Island, que gozó de dos temporadas.

El primer contrato de larga duración con Atresmedia lo firmó en 2014, en pleno auge de su popularidad y tras una oferta de Mediaset. Luego ha ido extendiendo este vínculo en 2018 y en 2022.