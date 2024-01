Así fueron las Campanadas 2023-2024, con Pedroche ecologista, y Ana Mena y Jenni Hermoso empoderadas

El 2023 ya es historia y, una vez más, la televisión ha estado ahí para contarlo. La Puerta del Sol de Madrid -que este año, dejando atrás los años de pandemia, duplicó el aforo hasta las 15.000 personas- ha sido el epicentro de las Campanadas con las que hemos dado la bienvenida al 2024 en las principales cadenas generalistas, a excepción de Mediaset que decidió de nuevo sacarlas de la capital -para diferenciarse de la competencia-, llevándolas a cabo desde Sevilla. Y, como no podía ser de otra manera, Cristina Pedroche ha vuelto a acaparar con su vestido en Antena 3 todo el protagonismo.

Por noveno año consecutivo (el primero en laSexta con Frank Blanco y los otros ocho en Antena 3 junto a Alberto Chicote), la colaboradora de Zapeando y presentadora e Password ha liderado la retransmisión principal de Atresmedia. Las expectativas que la vallecana desata cada diciembre con la performance de su outfit es máxima y, en sus décimas uvas, ha logrado sorprender a los espectadores. A falta de descubrir si logrará revalidar el histórico liderazgo que consiguió en 2022 y que repitió en 2023, lo que que no hay duda es que ha vuelto a acaparar todas las miradas y algunas críticas que, tal y como explicaba estos días en una entrevista con verTele, asume cada vez con una visión más positiva.

Televisión Española apostó en esta ocasión por Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso como sus armas para recuperar el puesto más alto del podio, o al menos recortar distancias con Atresmedia, en la batalla por las audiencias, que perdió por primera vez en la historia hace dos años en favor de Antena 3. Mediaset, que este año decidió por sorpresa no emitir sus Campanadas en Cuatro para intentar dar fuelle a Telecinco, juntó a Marta Flich y Jesús Calleja en un momento clave para ambos dentro del grupo de Fuencarral.

laSexta volvió a ofrecer las uvas más 'gamberras' con Dani Mateo -disfrazado otra vez- y Cristina Pardo, mientras que Ibai Llanos, tras apuntarse el tanto de reunir en Twitch a Ramón García y Anne Igartiburu en 2022, ha rehuido esta vez de perfiles televisivos para arroparse de famosos rostros de la plataforma.

Cristina Pedroche, vestida de “madre naturaleza”

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han vuelto a despedir el año desde la Puerta del Sol para Antena 3 con un vestido de la presentadora con la naturaleza como principal leitmotiv. La vallecana ha querido lanzar en esta vez un mensaje ecologista a través de un vestido 100% biodegradable.

La noche arrancó con Pedroche desde el kilómetro cero de España ataviada con una gran capa blanca muy especial: “Yo soy la madre naturaleza. Esta maravilla de capa o abrigo simboliza la vida. Está hecha 100% de lana reciclada y sobre esta base se han sembrado las semillas, pero es cultivo hidropónico, no hay tierra”, empezó diciendo, señalando el amaranto y las capuchinas que lucían sobre la tela.

La presentadora llevaba un collar a modo de tiara, “como hacían las mujeres fuertes y empoderadas e inspiradoras, como Lady Di o Audrey Hepburn”: “Lo llevo en la frente para que nos dé luz y nos guie a conseguir nuestros deseos en el nuevo año”, expresó.

Esta es la octava ocasión que la presentadora y el cocinero han formado dúo, que ha ido subiendo año a año, con el misterio del vestido de la colaboradora de Zapeando siendo el mejor reclamo posible, hasta superar en el cierre de 2021 a La 1 por primera vez. Esta por ver si logran mantener el liderato y si igualan, o superan, el dato de 2022 (39% y 6.666.000 espectadores).

El mensaje de igualdad de Ana Mena y Jenni Hermoso

Tras acompañar a Ibai Llanos durante las dos últimas Nocheviejas en Twitch, Ramón García ha vuelto a tomar las uvas en TVE desde la Puerta del Sol de Madrid. Han sido las decimoquintas en la cadena pública para él, que ha sido uno de los protagonistas del año en La 1, con el retorno del Grand Prix. Ahora, el presentador ha vuelto a enfundarse la capa (sobre una chaqueta de terciopelo rosa) en una noche que ha combinado la tradición con lo novedoso: junto a él han estado la cantante Ana Mena, que se ha estrenado en esta función, y en calidad de invitada especial la futbolista Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la Selección Española.

La futbolista, protagonista involuntaria de la gesta de La Roja en la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda por el beso que le propinó Luis Rubiales sin su consentimiento durante la celebración, no ha querido pasar la oportunidad de lanzar un mensaje feminista en su aparición estelar ante las cámaras de La 1.

“Me gustaría agradecer a todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de solidaridad e igualdad y, sobre todo, felicitar a mis compañeras por el logro que conseguimos al ser campeonas del mundo, que esto lo hicimos con sacrificio, esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Para este 2024 me gustaría que este empoderamiento llegara a todas esas personas, para que el año nuevo sea un nuevo comienzo y traiga muchos títulos e igualdad para todos”, deseó Hermoso, en unas palabras a las que se quiso sumar Ana Mena.

“El 2023 ha sido un año bonito, pero difícil para muchas personas por muchos motivos. Por guerras, conflictos, emergencias climáticas... Muchas incertidumbres. Lo que le pediría al 2024 es un año cargado de más esperanza, más paz, de respeto por nuestro planeta y por todas las personas, independientemente de lo diferente que podamos llegar a ser. Y un año, como a mí me gusta llamarlo, un poco más bello y un poco menos drama”, ha concluido, en alusión al título de su exitoso álbum, minutos después de hacer un guiño a Las 12, hit que en una noche como esta estaba más presente que nunca y cuyo estribillo se atrevió a entonar.

Ramón García, por su parte, quiso tener un guiño con algunas de las presentadoras que le han acompañado en el pasado en la retransmisión de las Campanadas: “Este balcón tiene muchas tradiciones, una es el nombre de Ana. Por orden cronológico, mi queridísima Ana García Obregón, con la que di mis primeras Campanadas y a la que mando un beso muy fuerte; a Anne Igartiburu, compañera y amiga con la que más años he dado las Campanadas, otro beso muy fuerte desde aquí. Las dos estáis con nosotros porque estáis en mi corazón. Y hoy Ana Mena, que vuelve a subrayar ese nombre de Ana”, recalcó el bilbaíno emocionado.

Jesús Calleja inauguró la 'carrera espacial' de Mediaset

La noche de los deseos ha sido el nombre que ha recibido este año la retransmisión de las Campanadas de Mediaset, que ha tenido una pareja inédita con Jesús Calleja (que ya condujo las Campanadas 2018/2019 para Mediaset) y Marta Flich (que debuta en estas labores). Con el objetivo de mejorar el pobre 4.7% de share de sus antecesores, Risto Mejide y Mariló Montero, los presentadores se han desplazado al Ayuntamiento de Sevilla, ciudad que en 2024 asumirá la capitalidad de la industria aeroespacial europea.

Este dato no es baladí, ya que en 2024 Calleja se convertirá en el primer español no astronauta en viajar al espacio, en una aventura que será plasmada en una docuserie de Mediaset España y Prime Video. “Me voy a montar en una nave espacial y voy a salir al espacio, voy a ver el planeta y me acordaré de ti”, comenzó diciéndole a Marta Flich. “Desde niño quise ser astronauta y voy a ser el primer tío que va a hacer televisión desde el espacio para nuestra cadena”, recordó orgulloso el leonés.

Calleja reconoció que esta es una de esas experiencias que le da “susti-gusti”: “Son de estas cosas que no me pierdo, pero asusta porque estás ahí metido a 4.000 kilómetros por hora”, señaló el aventurero, al tiempo que Flich, convertida en rostro principal de la nueva Mediaset tras su salto a GH VIP y el próximo GH Dúo, afirmaba que esperaba que fuesen “las primeras Campanadas de muchas”.

Las Campanadas 'gamberras' de Dani Mateo y Cristina Pardo

La Nochevieja de laSexta se presentó este año sin cambios, con Cristina Pardo y Dani Mateo como dupla de presentadores por tercer año consecutivo. Atresmedia apostó por dar una vez más sus Campanadas más 'gamberras' a través de su segundo canal, con un tono más desenfadado entre sus maestros de ceremonias. Para no perder las costumbres y “contraprogramando” al vestido de su compañera Pedroche, Mateo ha lucido un atuendo que los espectadores pudieron escoger a través de la web de la cadena.

Agente 0,07 y Elfo Talludito eran las opciones que quedaban en liza, tras descartarse el disfraz de reno. Finalmente, el público fue piadoso con el cómico, dándole la posibilidad de vestirse como el mismísimo James Bond: “Creo que el mensaje de España está claro y es: 'Dani Mateo, madura de una vez”, arrancó diciendo el humorista antes de salir ante las cámaras con un esmoquin azul marino. “Por fin me han puesto un presentador que esté a mi altura”, bromeó la presentadora de Más vale tarde. “Me queda bien pero el mensaje es duro. Tú le ofreces a España perder tu dignidad y España es la que te salva de ti mismo”, bromeó el catalán.