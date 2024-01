El 'Cachitos' de Nochevieja dedicó rótulos incisivos a Sánchez, Motos, Shakira, Rubiales y un Feijóo que “Nosentera”

Un año más, Cachitos volvió a amenizar la Nochevieja de miles de espectadores a base de música y un sinfín de rótulos, a cada cual más cómico, mordaz e irónico. El programa de La 2 volvió a acaparar la conversación en redes sociales con su especial Fin de Año, que por primera vez tuvo a Ángel Carmona como presentador de la gala previa y no a Virginia Díaz, que el pasado octubre anunció su marcha del formato tras 11 temporadas.

Fue Carmona, por tanto, quien dio paso al especial de tres horas firmado por Pablo González Batista y Antonio Vicente, que se ganaron el aplauso mayoritario de la audiencia con sus ingeniosos rótulos. Y decimos mayoritario, pero no absoluto, porque hubo quienes no salieron bien parados de sus comentarios. Nos referimos, por supuesto, a los políticos, que un año más fueron las 'víctimas' predilectas de los guionistas del programa.

Por ejemplo, Cachitos dedicó el siguiente rótulo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras sonaba el Nochentera de Vicco: “La versión que habla de la relación de Feijóo con el último resultado electoral se titula 'Nosentera'”. “El PP usó 'Verano azul' para su campaña. El plan B era 'Fariña' o 'Crematorio', pero el resultado fue 'Poco-yo'”, escribieron en otro rótulo.

De su homólogo de Vox, Santiago Abascal, dijeron que los niños protagonistas de una actuación de Me pongo de pie, el clásico infantil de Teresa Rabal, “tienen mejor curriculum” que él.

“Lleva la camisa más abierta que las barreras de Sánchez en una negociación de investidura”, escribieron en pleno vídeo de Danny Daniel para hacer alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, también dedicaron un rótulo Pablo Iglesias e Irene Montero: “Este programa era como Canal Red, con Iglesias y Montero siempre vigilante”. Y también a Yolanda Díaz: “9 de cada 10 españoles son como la Cantudo: odian planchar. La otra es Yolanda Díaz”.

Inés Arrimadas también tuvo su propio rótulo en el año de su retirada de la vida política: “Igual esta sí podría cantarla Inés Arrimadas. Ah, ¿no os acordáis de ella? Bueno, no pasa nada”. Emiliano García-Page tampoco se libró del ingenio de los guionistas de Cachitos durante una actuación de Sara Montiel: “La última gran diva: una manchega abierta, moderna y rompedora. En las antípodas de García-Page”.

Otros socialistas como Felipe González y Alfonso Guerra también fueron protagonistas durante un vídeo del Dúo dinámico: “En la pandemia creímos que formaban el dúo más estomagante. González y Guerra han vuelto para recordarnos que no”.

Pasando a temas políticos más generales, hubo rótulos contra la oposición a Sánchez (“'Has sido tú' resume el discurso de la oposición desde que llegó Pedro Sánchez hasta hoy”), contra los manifestantes en Ferraz (“A Henry Méndez, como a los ultras de las protestas contra la amnistía, le gusta estar cara al Sol”) y contra la polarización que actualmente se vive en nuestro país (“El del medio de Los Chichos ya solo se aparece en Cachitos. En un país de extremos no queda nadie en el centro”).

Más irónicos se mostraron los de Cachitos al hablar del uso de las lenguas cooficiales, permitidas desde hace unos meses en el Congreso de los Diputados (“En este programa hace mucho que permitimos el uso de lenguas cooficiales. España se rompe en Cachitos”). “De esta división de 1833 queda sobre todo eso: la división”, se pudo leer en otro rótulo.

“Pues sí que han empezado pronto este año las concesiones al nacionalismo”, se leyó en otro diferente. Además, Serrat (“un catalán puso de moda los 'Campos de Castilla' y reivindicó que España puede avanzar a golpes sin romperse”) y Cecilia (“De quién es España lo seguís debatiendo este año y ya nos avisáis. Nosotros, de la España de Cecilia siempre”) tuvieron rótulos en clave política. Por supuesto, también la Constitución: “Don't Get My Wrong', no me malinterpretes, debería venir en un CD con la Constitución”.

“Ojalá todas las guerras se llamaran Juan Luis”

Al margen de la política nacional, en el Cachitos Nochevieja de este año también hubo espacio para las reivindicaciones sociales y de política internacional. “Eran otros tiempos en que los jóvenes aún podían contar con el apoyo de un banco”, “Pues eso, hagamos el amor y no bombardeemos niños” y “Ojalá todas las guerras que hemos vivido este año se llamaran Juan Luis”, fueron algunos de los mensajes que lanzó el programa en esta dirección.

Además, en otro rótulo denunciaron que “2023 ha batido récords de asesinatos machistas”, y por ello recordaron que el 016 es el “teléfono de ayuda contra la violencia de género”.

Bertín, Rubiales, Shakira y Pablo Motos tuvieron rótulos

Por supuesto, el Cachitos Nochevieja también contó con un sinfín de rótulos dedicados a numerosos famosos de nuestro país. El Fary (“The GodFary”) fue uno de los que tuvo más suerte, pero no así Bertín Osborne y Luis Rubiales (“A diferencia de Rubiales, Bertín vende sus 'picos' a 1.50€”), Shakira (“Las caderas no mienten. De los maridos y las declaraciones de la renta no podemos decir lo mismo”), Ana Obregón (“Es todo más confuso que la última actualización del libro de familia de la Obregón”).

Tampoco salieron bien parados el portero David De Gea (“Civera, Bisbal, Bustamante, De Gea... Tenemos una gran tradición de cantantes llamados David”) y Pablo Motos, que tras ser protagonista en el monólogo navideño de Andreu Buenafuente, aquí volvió a ser mencionado, y no para bien: “El rollo recuerda un poco a Pablo Mo... Un segundo, que nos llaman”.

La princesa Leonor, durante una actuación de Status Quo al ritmo de In the Army Now (“Obviamente, esta va dedicada a la princesa Leonor, que está en el 'army now'. Y no iremos más allá porque el de gafas tiene una pinta del CNI...”); el fichaje de Carlos Franganillo por Mediaset, durante un vídeo de Emilio Aragón (“Pasó por casi todos los canales, pero siempre se acuerda de sus inicios en Telecinco. ¡Vuelve Franganillo!”), y la muerte de Matthew Perry (“En este 2023 nos ha roto un poco el corazón la muerte de Matthew Perry. Chandler para los amigos”), también fueron objeto de rótulo.

Por último, el rótulo que los de Cachitos dedicaron a quienes piensan que siempre apuntan a la misma gente. “Cada año recibimos cientos de mensajes diciendo que siempre nos metemos con 'Los Mismos'. Esta vez les dejaremos sin argumentos. ”¡Guapos!... ¡Referentes! ¡Todos somos necesarios, pero vosotros sois contingentes!“, dijeron, claro está, durante un vídeo de 'Los Mismos'.