'Cachitos' pierde a su presentadora, Virginia Díaz, tras 11 temporadas: “Ha sido un viaje inolvidable e irrepetible”

Sorpresa en Cachitos de hierro y cromo. Virginia Díaz se despide como la presentadora del formato de culto de TVE después de 10 años y once temporadas ininterrumpidas “de mucho aprendizaje y muchas risas”. “Ha sido un viaje único, inolvidable e irrepetible. Solo espero haber estado mínimamente a la altura”.

A través de Instagram, la periodista ha explicado los motivos para su decisión, que define como “un secreto a voces”. Explica que su decisión se motiva por “cansancio físico y, en mi caso, también mental” después de todos estos años compaginando la labor con la de su faceta radiofónica.

“Solo tengo palabras de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de presentarlo. Ha sido un verdadero lujo porque hemos hecho ficción con recursos de tele (¡y los de La2!) y el equipo de dirección, realización, guion, montaje, edición y demás siempre ha conseguido unos resultados espectaculares. Mucho talento. Pero no os voy a engañar, los rodajes han sido muy duros”, argumenta Díaz.

“Muchas horas de grabación, la mayoría fuera de casa, estrés porque se acababa la jornada de rodaje y no habíamos terminado y, además, se me iba el tren de vuelta y muchas veces, mucho, mucho, mucho frío, sobre todo, cuando grabábamos en exteriores”, desglosaba la también locutora de Radio 3 acusaba ese agotamiento “porque tiraba de memoria todo el rato para intentar no saltarme ni una sola coma de los textos tan geniales que salen de las mentes privilegiadas de lxs guionistas del programa y había que repetir el plano una y otra vez”.

“Lo cierto es que hace tiempo que me rondaba por la cabeza que ya iba siendo hora de parar porque hay cosas que dejan de hacerte feliz y empiezan a pesar demasiado y, si no hay nada más que lo compense, lo mejor, para una misma, es decir que no”, añade en su despedida, marcada por los elogios al equipo al completo de Cachitos. “Aunque suene manido, me siento muy orgullosa de haber sido parte de uno de los mejores programas de televisión. Esto es así. Solo tengo palabras de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de presentarlo”.

El programa, “con el corazón a Cachitos”

Díaz agradece de forma expresa a Jero Rodríguez, primer director del programa, a Arantxa Soroa, su actual responsable y a todos los “increíbles profesionales, mejores personas” con los que ha trabajado durante estos más de 10 años.

Por su parte, desde el programa también han dedicado sentidas palabras a la que ha sido, desde 2013 y hasta este mismo 2023, la cara del formato. “Con el corazón a Cachitos, decimos adiós a la mejor presentadora que nunca pudimos soñar. Nuestro agradecimiento a Virginia es indestructible porque está hecho de hierro y cromo”.

💔 Con el corazón a Cachitos, decimos adiós a la mejor presentadora que nunca pudimos soñar.



Nuestro agradecimiento a @VirginiaDiazR3 es indestructible porque está hecho de hierro y cromo.



Te echaremos de menos. ¡Besos mil, Vir! pic.twitter.com/cU5nET0iiU — Cachitos (@cachitos_tve) 20 de octubre de 2023

Díaz no solo había estado al frente de las temporadas completas de Cachitos desde su estreno el 27 de octubre de 2013, sino que también lideró los ya clásicos especiales de Nochevieja del espacio, ganador del Premio Iris en 2019 al mejor programa.

Ella, por su parte, ha compaginado su labor con el veterano espacio musical 180 grados, de lunes a viernes, y de El Típico Programa, los sábados, ambos en Radio 3. En 2017 recibió el Ondas a mejor presentadora de radio por el citado 180 grados.

Por el momento, no hay información sobre quién será quien tome el relevo al frente del programa a partir de la próxima temporada.