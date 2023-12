'La que se avecina' se cuela en Antena 3 de la forma más inesperada con uno de sus personajes

A algunos espectadores de Antena 3 les sorprendió bastante que la cadena emitiera este sábado un vídeo en el que se hace un guiño a una serie de la competencia.

Para promocionar la película A todo tren, que se emitirá próximamente, Antena 3 eligió un tráiler en el que aparecen algunas de las estrellas que protagonizan esta comedia dirigida por Santiago Segura, entre ellas Joaquín Reyes, Jorge Sanz, Cristina Pedroche, Antonio Resines, Josema Yuste y Eva Isanta.

Sin embargo, para mencionar a esta última no se utilizó su nombre real sino el nombre de uno de sus personajes más conocidos. A Eva Isanta se le identificó como Maite Figueroa, emblemático personaje al que interpreta en La que se avecina.

De este modo se colaba la serie de Telecinco en la pantalla de Antena 3, aunque fuera sólo por un segundo. El tráiler se emitió en torno a las diez de la noche, antes de que comenzara Padre no hay más que uno 2, otra película dirigida por Segura.

Aunque este desliz de Atresmedia no deja de ser una simple anécdota, resulta especialmente llamativa, por no decir 'sangrante', porque La que se avecina es la serie que dio continuidad a Aquí no hay quien viva cuando esta dejó de emitirse en Antena 3.