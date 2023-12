Las mejores series de 2023 para nuestra redacción, en otro año con avalancha de estrenos nacionales e internacionales

Tras haber seleccionado las mejores series de cada trimestre, la redacción de verTele se enfrenta al reto de escoger sus títulos preferidos del año 2023. Ha sido esta una temporada cargada de buenas historias, con producciones sobresalientes dentro y fuera de nuestro país. Y, también, por qué no decirlo, de avalancha de títulos, como indicamos cada inicio de mes. Se hace a menudo muy difícil no solo seguir al día, sino también encontrar historias que nos apelen directamente entre tanto como el trabajo nos obliga a consumir con voracidad. Pero las hay.

Además, hay variedad en nuestra selección: nos han gustado los grandes estrenos del año –La Mesías ocupa un lugar bien destacado entre nuestras preferencias–, pero también nos hemos mantenido fieles a otras series que llevaban tiempo enganchándonos temporada tras temporada. Eso es lo que han hecho con maestría Cuéntame cómo pasó y Succession, cuya despedida ha tenido lugar en este año que está a punto de terminar.

Estas son las mejores series de 2023, según la redacción de verTele, que ya puedes ver en plataformas como Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV+, Filmin y Movistar Plus+.

Pedro Zárate: 'The Bear' T2

El ranking nacional que hago junto a mi compañera Laura Pérez ha sido el 'culpable', un año más, de que la mayor parte de mi tiempo se lo hayan llevado las series españolas. Aun así, había algunas citas ineludibles, como la segunda temporada de The Bear, que ha superado mis expectativas. Por su parte, la comedia británica Extraordinary y el thriller político La diplomática han sido las sorpresa más agradables del año. Y El otro lado, de lo mejor que nos ha dejado la ficción nacional en 2023.

Me quedo con... 'The Bear'. The Bear ha confirmado con su segunda temporada que es una de las series más especiales y frenéticas de la televisión actual. Sobre todo gracias a su segunda mitad, la que va del capítulo 6 al 10, donde sus grandes señas de identidad (con su montaje y sus diálogos vertiginosos a la cabeza) se traducen en una montaña rusa de emociones. Igual que pasaba en la primera temporada, pero mejor. Mención aparte merecen los capítulos Peces y Tenedores, que bien merecen estar entre lo mejor del año.

Dónde puedes verla: En Disney+.

Adrián Ruiz: 'La Mesías'

Este año, mis series favoritas han sido casi sin excepción ficciones nacionales, con un denominador común: la firma de Suma Content, la compañía de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que se consolidan como productores y como creadores a través de dos dramas de gran calidad. Además, también ha habido espacio para la comedia patria más original y para otro thriller internacional.

Me quedo con... 'La Mesías'. Cuando escribí mi crítica de La Mesías ya advertí que no era ninguna exageración asegurar que se trataba de la serie del año. Dos meses después, podemos confirmarlo... y con mayúsculas, tal y como han ratificado mis compañeros Laura Pérez y Pedro Zárate en su elaborado ranking anual de la ficción española. La Mesías destaca entre el resto de títulos estrenados en 2023, consagrando a Los Javis como cineastas a través de un historión que va mucho más allá del 'meme' que muchos presuponían cuando se relacionó su trama con la controvertida vida de las Flos Mariae. Javier Calvo y Javier Ambrossi se consolidan como directores, tanto en el plano artístico como en el técnico, con secuencias que convierten la serie en una auténtica obra de arte.

Dónde puedes verla: En Movistar Plus+.

Laura Pérez: 'Ted Lasso' T3

Como comentaba mi compañero Pedro Zárate, la ficción española ha sido lo que más nos ha ocupado el tiempo como espectadores. Además de las indispensables, que lideran en el ranking, ha habido gratas sorpresas como Esto no es Suecia. Fuera de España, destaco dos ficciones estadounidenses igual de efectivas en sus terceras temporadas.

'Ted Lasso' T3 - Primer trimestre. La opinión .

- Primer trimestre. 'No se lo digas a nadie' - Segundo trimestre. La opinión .

- Segundo trimestre. 'Solo asesinatos en el edificio' T3 - Tercer trimestre. La opinión .

- Tercer trimestre. 'Esto no es Suecia' - Cuatro trimestre. La opinión.

Me quedo con... 'Ted Lasso'. Quien en 2023 no encontrase motivación para empezar Ted Lasso, está a tiempo de arrancar 2024 tomando una de las mejores decisiones posibles a nivel seriéfilo. Y es que tal y como ha ratificado en su tercera y última temporada para Apple TV+, esta ficción creada y protagonizada Jason Sudeikis en el papel de un entrenador de la Premier League es una de esas joyas que dejan una huella imborrable en aquellos que se asoman a verla, sean o no amantes del fútbol. Porque más allá de su temática, es de esas series capaces de cambiar un estado de ánimo en sólo unos minutos, haciéndonos un poquito más felices y llamándonos a subirnos a esa revolución de ser mejor persona que encabeza su personaje protagonista.

Dónde puedo verla: En Apple TV+.

Gabriel Arias Romero: 'Somewhere boy'

Aunque me pareció totalmente oportuno reconocer que, al margen de su calidad, La Promesa ha sido un éxito rotundo para TVE, mis gustos siguen dominados por la ficción británica (con permiso de La Mesías). Del Reino Unido llegan los títulos que más me han hecho disfrutar a lo largo de este año:

Me quedo con... 'Somewhere boy'. ¿Cómo te enfrentarías al mundo si fueras un joven que ha estado alejado de la humanidad, escondido en una cabaña, durante 18 años? Hay que agradecer a Filmin que haya traído a España esta pedazo de serie británica. Somewhere boy está llena de pequeñísimos matices sobre la vida, de reflexiones que deberíamos hacernos más a menudo. La actuación magistral de su protagonista, Lewis Gribben, es otro de los aciertos de este tierno e inteligente drama que se estrenó en 2022 pero no ha llegado a nuestro país hasta un año después. Esta es otra de esas series que te conducen de la risa al llanto con facilidad. Y es profunda y sorprendente, a pesar de su brevedad.

Dónde puedas verla: En Filmin.

Paula Hergar: 'Cuéntame cómo pasó' T23

La ficción española ha sido también la norma para mí como espectadora, con tres títulos bien diferentes entre sí: una miniserie basada en hechos reales (El cuerpo en llamas), una inspirada en nuestra historia reciente (Cuéntame), y otra que bien podría ser la historia de cualquiera (Citas Barcelona). Además, el drama criminal de Sally Wainwright, que también alcanzó un final digno de reseñar que igualmente paralizó Reino Unido.

Me quedo con... 'Cuéntame cómo pasó'. Era casi inevitable que fuera a ser esta. Después de 22 años, Cuéntame cómo pasó ha puesto fin a una andadura histórica con una temporada destinada a quedar también en los anales. Dedicando cada uno de los siete episodios a un integrante de la familia, tal y como analizó al detalle mi compañero Adrián Ruiz semana a semana, los guionistas han sabido hablar a través de los personajes, igual que los actores lo hacen, y han tocado el corazón de los espectadores. A través de ellos nos hemos visto reflejados, reviviendo los acontecimientos. Ahora Cuéntame queda como un acontecimiento más, y hemos de disfrutar haber vivido ese tiempo.

Dónde puedes verla: En RTVE Play.

Lorenzo Ayuso: 'Tulsa King'

En el año en que tanto Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger desembarcaban definitivamente en televisión, compitiendo en planteamiento (uno con serie y docu-reality para Paramount/SkyShowtime; el otro con serie y docuserie en Netflix), tomaran a la fuerza el ranking de quien les escribe. Pero no todo es cuestión de músculo: también lo es de maña, como prueba uno de los procedimentales con mayor encanto que recuerdo en lo que va de siglo XXI en la televisión estadounidense; y de espíritu, como los que convoca Mike Flanagan en su despedida de Netflix.

Me quedo con... 'Tulsa King'. Como ya dije en su día, Stallone ha esperado al crepúsculo de su carrera para saltar a televisión amparado por un equipo creativo de garantías, fiándolo todo al imperio neoclásico de Taylor Sheridan. Este, junto a Terence Winter, han armado un traje a medida del italoamericano, pues redunda en sus obsesiones artísticas, y lo reafirma en sus convicciones (ese hombre de otro tiempo que insiste en hacer las cosas a su manera, en un mundo extraño). Tulsa King también le permite resarcirse tras proyectos nunca consumados (sin haber logrado sacar adelante su versión del biopic del mafioso Gotti, “El General” Manfredi se ajusta bien a su pechera) y ante otras frustraciones personales: Sly se reafirma como el rey, aun marginado por la familia que él ayudó a consolidar, como así le ha ocurrido con la franquicia Rocky, de la que ha quedado apartado definitivamente. Como para su alter ego, el veterano titán aún tiene guerra que armar.

Dónde puedo verla: En SkyShowtime.

Marcos Méndez - 'Succession' T4

Sin pretenderlo, he tenido un año muy “continuista”. Mis cuatro elecciones por trimestres han sido nuevas temporadas de series, y no series de estreno. Quizás porque valoro especialmente que una historia que ya me ha gustado sepa avanzar e innovarse para seguir haciéndolo. Los títulos son:

Me quedo con... 'Succession'. Creo que es casi obligado quedarme con el final de Succession. Mi compañero Pedro Zárate explica mejor que yo cómo la serie ha sabido llegar a su final en un punto álgido, sin alargarse innecesariamente. Y con él, se pone fin a una de las historias más premiadas y aclamadas de la última década. Una ficción asfixiante sin necesidad de recurrir a la acción, emocionante desde los diálogos, y que demuestra cómo la familia está siempre en lo bueno y sobre todo en lo malo. Ah, bueno, y también que la gente con demasiado dinero sólo buscan su beneficio y les da igual el resto. En cualquier caso, un punto final que supone el adiós de un verdadero icono de la ficción televisiva.

Dónde puedes verla: en HBO Max.