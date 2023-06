Estas son nuestras series favoritas del segundo trimestre de 2023

Se acaba junio, empiezan las vacaciones de verano, y antes de desperdigarnos para disfrutar del Sol y la playa los redactores de verTele volvemos a reunirnos en este artículo en el que contamos nuestras series favoritas del segundo trimestre de 2023, como ya hicimos en el primero, esta vez con una única condición: que se hayan estrenado entre el 1 de abril y el 30 de junio. Aunque, como explicamos luego, nos hemos permitido una licencia...

Estas fueron nuestras series favoritas del primer trimestre de 2023

Más

Aún así, te presentamos esta lista completamente subjetiva, sólo basada en lo que mejor recuerdo nos ha dejado de estos tres meses, y que te da 8 opciones muy variaditas: del amor ideal de Citas, Barcelona a los hechos reales de No se lo digas a nadie o Love & death. De la resolución de conflictos de La Diplomática a la creación de ellos en Succession. De la maternidad a pesar de todo de El hijo zurdo a ir más allá de los mamporros en Arnold. Y como colofón, una “joya oculta” como es Somewhere boy.

Se han quedado fuera otras muchas que nos han gustado, claro. Pero las elegidas están pensadas y esperamos que te sirvan para decidirte cuando no sabes que ver, porque esto es como votar en unas elecciones: hay que pensárselo muy bien para luego no arrepentirse de lo votado. Tras ese período de reflexión, esto es lo que hemos decidido:

'Citas, Barcelona' T3 (Paula Hergar)

De qué va: Citas, Barcelona es la adaptación de la serie británica Dates que continúa con el formato de mostrar dos encuentros, en cada capítulo, de dos parejas que se conocen físicamente tras haber contactado en una aplicación, y se pasean por la que suele ser la tercera protagonista de cada cita: la Ciudad Condal.

Por qué la recomiendo: Las dos primeras temporadas de la serie son buenas, tanto por las historias que muestran, como por los personajes y diálogos, hasta con la propia Barcelona que reflejan. Pero, sin duda, recomiendo esta tercera temporada porque es un homenaje a todos los espectadores que un día nos enamoramos de alguna pareja de ficción. La serie hace un guiño continuo a aquello que pudo ser y no fue, aquello que todos deseamos pero se quedó en ese mundo imaginario en el que todo es perfecto y nunca se desgasta. Esta tercera temporada reencuentra a algunos actores entre los que ya saltaron chispas en series anteriores, para demostrar que donde hubo fuego... cenizas televisivas quedan. Y sí, aún traspasan la pantalla como detallamos en nuestra crítica.

Nuestra crítica, por Paula Hergar: 'Citas Barcelona' regresa con la historia de amor que merecíamos (y que la TV se negaba a darnos).

Dónde puedes verla: En Amazon Prime Video

'No se lo digas a nadie' (Laura Pérez)

De qué va: Docuserie que ahonda en uno de los sucesos más atroces que se recuerdan en la sociedad española: el crimen de Pioz. En verano de 2016 se produjo el hallazgo en un pueblo de Guadalajara de los cuerpos sin vida de una familia brasileña, incluidos los dos hijos de tres y un año de edad. Pronto las pesquisas apuntaron a Patrick, sobrino y primo de las víctimas que residía también en España. El caso tomó otra dimensión cuando se hicieron públicas las conversaciones que el joven había mantenido con un amigo vía WhatsApp la misma noche de los hechos, y que destaparon que el horror pudo haberse evitado.

Por qué la recomiendo: Los fanáticos del género true crime pueden encontrar en No se lo digas a nadie uno de sus nuevos títulos de cabecera. En sus cinco episodios, esta producción profundiza en el horror a través de los mensajes que Patrick intercambió con su mejor amigo para aportar una mirada inédita hasta la fecha sobre un crimen que conmocionó a las sociedades española y brasileña hace sólo unos años. Además, aporta testimonios directos de la investigación y el caso, y se detiene en las consecuencias que tuvo esta atrocidad en el seno de la familia.

Nuestro análisis, por Laura Pérez: De 'No se lo digas a nadie' al asesino de la baraja: así crece el historial del 'true crime' en nuestra TV.

Dónde puedes verla: En Atresplayer.

'La diplomática' (Pedro Zárate)

De qué va: Kate Wyler (Keri Russell) es la nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, aunque se suponía que su destino iba a ser Afganistán. Kate se maneja fenomenal en zonas de crisis; en una lujosa mansión, no tanto. Mientras la guerra amenaza un continente y se extiende violentamente en otro, Kate tendrá que aplacar crisis internacionales, forjar alianzas estratégicas en Londres y adaptarse a un nuevo puesto con más exposición al público. Y todo eso mientras intenta salvar su matrimonio con el también diplomático y político estrella Hal Wyler (Rufus Sewell).

Por qué la recomiendo: Antes de su estreno, La diplomática “solo” era la primera serie protagonizada por Keri Russell desde la magnífica The Americans, lo que ya la hacía merecedora, como mínimo, de un vistazo. Pero después de verla, La diplomática es mucho más. Es un drama político en el que Debora Cahn, su creadora, vuelca todo lo que aprendió en Homeland y en sus años trabajando con colosos de la ficción televisiva como Aaron Sorkin y Shonda Rhimes. Porque en La diplomática hay diálogos afilados y vertiginosos sobre cosas superserias al estilo de El ala oeste de La Casa Blanca, pero al mismo tiempo sabe meter toques de humor y jugar con los líos amorosos de sus protagonistas (magnífico Rufus Sewell como el marido metomentodo de Russell) como en los mejores trabajos de la factoría Shondaland. Y claro, con referentes como éstos, el resultado solo puede ser uno: una serie adictiva y magníficamente escrita. Sin duda, uno de los grandes aciertos de Netflix en lo que llevamos de año.

Dónde puedes verla: En Netflix.

'Love & Death' (Adrián Ruiz)

De qué va: Formada por siete capítulos, Love & Death es una miniserie basada en hechos reales que plasma la verdadera historia de Candy y Pat Montgomery, y Betty y Allan Gore, dos parejas tradicionales y 'modélicas' que llevan una vida conservadora en un pequeño pueblo de Texas. Todos cuidan al máximo sus apariencias, especialmente durante las actividades y gestiones de la iglesia del lugar en la que todos están muy involucrados. Sin embargo, un día todo vuela por los aires después de que una aventura extramatrimonial provoque un sangriento crimen con un hacha que hará que nada vuelva a ser como antes.

Por qué la recomiendo: Porque te deja prendado de su historia desde su primer capítulo. Se trata de un 'true crime' cuyo caso fue contado ya hace poco más de un año en Candy: Asesinato en Texas, otra miniserie, en este caso Hulu, protagonizada por Jessica Biel. La diferencia entre ambas, más allá del 'qué' es el 'cómo'. Mientras que la primera se centraba en el aspecto psicológico de la protagonista, en esta nueva ficción se relatan mejor los hechos que desataron el crimen y el posterior desarrollo del proceso judicial que se llevó a cabo. Una Elizabeth Olsen en estado de gracia se roba todo el show en un gran elenco de actores en el que también figuran Jesse Plemons, Lily Rabe o Patrick Fugit, entre otros. La miniserie, que atrapa por sus grandes interpretaciones de unos personajes nada arquetípicos, cuida al detalle su estética 'tardío setentera' en una cinematografía que a muchos recordará desde su cabecera a Big little lies. Y con razón, puesto que la serie lleva la firma de su mismo creador y de sus mismos productores ejecutivos.

Dónde puedes verla: En HBO Max.

'Somewhere boy' (Gabriel Arias)

De qué va: Danny es un joven de 18 años que ha estado toda su vida encerrado en una casa en mitad del monte. Su padre quería protegerlo de los monstruos que aterraban al mundo, pero cuando este muere, el chaval sale de su escondite y cae en manos de su tía. En la ciudad, en contacto con la sociedad, Danny descubre que las cosas no eran tal y como se las había imaginado.

Por qué la recomiendo: Somewhere boy es, como ya comentamos en nuestra crítica, una serie exquisita y un inmenso regalo lleno de reflexiones sobre las pequeñas cosas de la vida. Cosas habituales del día a día que pasan desapercibidas en un mundo ajetreado, pero que son un mundo en sí mismo para el protagonista de esta historia. Encarnado por el talentoso actor Lewis Gribben, Danny nos deja acompañarle en esta aventura tan triste y melancólica como divertida. Austera y hecha desde el corazón, Somewhere boy te dejará con ganas de más. Querrás devorar sus breves capítulos en una sola noche, pero no lo hagas. Deja que la historia repose en ti. Otro acierto de Filmin que se acaba de estrenar en España un año después de hacerlo en Reino Unido, su país de origen.

Nuestra crítica, por Gabriel Arias: 'Somewhere boy', una serie exquisita tan breve como intensa para renacer con Danny.

Dónde puedes verla: En Filmin.

'El hijo zurdo' (Javier Atienza)

De qué va: La ficción de Movistar Plus+, ganadora en Canneseries del premio a mejor miniserie, realiza una adaptación de la novela homónima de Rosario Izquierdo. Esta historia protagonizada por María León, quien encarna a Lola, promete una reflexión sobre lo que supone la maternidad y la educación de nuestros hijos, tanto en casa, como por parte de los círculos sociales en los que se desenvuelven. Una historia de tensiones sobre una madre que sufre por su hijo, que se ha convertido en verdugo. En definitiva, un relato sobre lo que dejamos en herencia a nuestros descendientes.

Por qué la recomiendo: Su formato de escasa duración (6 capítulos de 20 minutos) la hacen ser una miniserie que destaca ya que en su limitado tiempo de metraje logra condensar el material para ofrecer una experiencia visceral, dolorosa y vivaz. Todo ello unido a un trabajo supremo por parte de María León, llevando el peso de la serie principalmente sobre sus hombros, y aguantando con talento un ejercicio exhaustivo de introspección por parte de la cámara. Este proyecto escrito por Rafael Cobos, quien se estrena también en la dirección con enorme maestría, es peculiar y goza de alma propia logrando diferenciarse de otras propuestas nacionales ofreciendo algo con una esencia única y pura. Una historia que definitivamente marca al espectador, y que lo deja reflexionando tras su visionado.

Nuestra crítica, por Javier Atienza: 'El hijo zurdo' encumbra a María León como “madre a pesar de todo”.

Dónde puedes verla: En Movistar Plus+.

'Arnold' (Lorenzo Ayuso)

De qué va: Esta docuserie de tres entregas narra la trayectoria de Arnold Schwarzenegger desde la Austria rural al más alto escalafón del sueño americano. A lo largo de varias entrevistas, Schwarzenegger, sus amigos, enemigos, colegas y observadores lo cuentan todo en una crónica a la altura de su legendaria imagen, desde sus días como culturista hasta su éxito en Hollywood, su etapa como gobernador de California, y los altibajos de su vida familiar.

Por qué la recomiendo: Ya tuve oportunidad de explayarme en mi texto sobre los dos productos con sello Schwarzenegger estrenados en escaso margen de dos semanas en Netflix. Si Fubar da en esencia lo que los fans esperan de una serie de Mr. Olympia, sin auténticas sorpresas y con una estructura clásica, Arnold permite ir al tuétano debajo de tanta musculatura. Por más que no sea un proyecto pergeñado por él mismo, es evidente que controla cuánto se dice y cómo se dice. Pero incluso así hay oportunidad de trascender el ejercicio de relaciones públicas y observar a un mito que, mal que nos pese, enfila su despedida en la fortaleza que es su mansión. Una mansión donde lo encontramos solo, lejos de su familia, añorando a amigos que han ido cayendo por el camino, como Franco Columbu: la declaración de amor a su amigo, fallecido en 2019, es una de las partes más destacadas de esta semblanza al hombre más famoso del mundo.

Nuestro análisis, por Lorenzo Ayuso: Schwarzenegger, entre realidad y ficción en Netflix: entrenando para su 'Hasta la vista, baby'.

Dónde puedes verla: En Netflix.

'Succession' T4 (Marcos Méndez)

De qué va: Vergüenza debería darte si todavía no sabes de qué va Succession. Pero vale, lo podemos resumir como una familia de ricos muy ricos, haciendo cosas de ricos muy ricos, y pegándose los navajazos que los ricos muy ricos se dedican incluso entre familiares para luchar por el poder, ya que no tienen la preocupación de tener que ganar dinero para sobrevivir y pueden dedicar todo su tiempo (en este caso) a organizar su imperio mediático al estilo Fox News y así influir todo lo posible en la política y la oligarquía económica, mientras se enriquecen aún más.

Por qué la recomiendo: Primero, me toca reconocer que estoy haciendo trampa, porque la cuarta y última temporada de Succession se estrenó el 27 de marzo, por lo que técnicamente es el anterior trimestre. Pero como contamos entonces, nos dolía en el alma dejarla fuera por sólo haber podido ver un episodio, y en cónclave hemos decidido valorar más los 9 de 10 capítulos que sí se han emitido este trimestre. Dicho esto, la recomiendo porque es una de las series referenciales de la última década, probablemente la que mejores diálogos ha tenido, y porque será de las que dentro de unos años se hable de ella como “imprescindible” para un seriéfilo. Las andanzas de la familia Roy, sus traiciones y juegos de poder, enganchan sin tan siquiera la necesidad de empatizar con sus personajes, porque los odias a todos. Y por si fuera poco, su final definitivo dejó a todos boquiabiertos.

Nuestra crítica de su final, por Pedro Zárate: Así fue el final de 'Succession': un festival de giros y traiciones para culminar una serie legendaria.

Dónde puedes verla: En HBO Max.