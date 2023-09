Estas son nuestras series favoritas del tercer trimestre de 2023

Acaba septiembre, y con él el tercer trimestre del 2023. Y cumpliendo lo que hemos convertido en tradición, como ya hicimos puntualmente en 2022 y este mismo año recopilamos en el primer trimestre y también en el segundo trimestre, la redacción de verTele se reúne para compartir nuestras series favoritas de entre las estrenadas en julio, agosto y septiembre.

Como siempre, avisamos: es una selección completamente subjetiva, de cada uno de nosotros siete, y con la única condición de que la serie se estrenase en esos tres meses. Por lo demás, para gustos colores, y lo que intentamos es explicarte por qué cualquiera de estas 7 series nos ha encandilado, con la esperanza de que compartas nuestro gusto y así poder facilitarte la elección entre el enorme océano de ficción que nos ofrecen las cadenas y plataformas.

La lista es tan subjetiva que dejamos fuera títulos de estreno como Ahsoka, One piece, Daryl Dixon, Poker Face o Generación V; regresos como los de Fundación o Futurama; y finales como los de Billions y Sex Education. Y aún así, nos queda una lista variada con The Bear, Solo asesinatos en el edificio, Poquita Fe, El cuerpo en llamas, Heartstopper, Las reglas del juego: Redención y The morning show. Te las “vendemos” a continuación:

'The Bear' T2 (Pedro Zárate)

De qué va: segunda temporada de la serie culinaria protagonizada por Jeremy Allen White (Shameless), que sigue el día a día de un simpar grupo de trabajadores en un caótico restaurante de bocadillos de Chicago. Tras el final de la primera temporada, Carmy, el personaje principal, se adentra de lleno en la transformación de su local, que pretende convertir en un restaurante de alta cocina. No será fácil, pues para conseguirlo necesitará mucho dinero, mucha paciencia y que tanto él como sus compañeros resuelvan sus propios problemas, tanto personales como profesionales.

Por qué la recomiendo: porque la segunda temporada de The Bear demuestra que lo del año pasado no fue casualidad. Que si entonces fue reconocida como una de las series revelación de 2022, ahora merece ser considerada como una de las ficciones más especiales de la televisión actual. Sobre todo, gracias a su portentosa segunda mitad, la que va del capítulo 6 al 10, donde sus principales señas de identidad (montaje y diálogos frenéticos, personajes que calan y actuaciones brillantes) se elevan a un nivel superior. La mejor prueba es el capítulo Peces, sin duda uno de los mejores de lo que va de año, y también el siguiente, Tenedores, ejemplo perfecto de cómo hacer crecer a un personaje (el primo Richard, en este caso) antes de llegar a la traca final que supone el final de temporada, valga la redundancia, y sus asfixiantes escenas en la cocina, otra de las marcas de la casa.

Nuestra crítica de la segunda temporada, por Pedro Zárate: 'The Bear' se supera en su temporada 2, que la confirma como una de las mayores delicias de la ficción actual.

Nuestro análisis del capítulo especial 'Peces', por Pedro Zárate: Una joya seriéfila con grandes estrellas, siete peces y una caótica cena navideña.

Dónde puedes verla: En Disney+.

'Heartstopper' T2 (Gabriel Arias)

De qué va: La relación de Charlie y Nick está totalmente afianzada, aunque el popular jugador de beisbol todavía no puede amar con total libertad. Va dando pequeños pasos para que su familia y amigos conozcan su nueva realidad, pero hay conquistas que parecen imposibles.

Por qué la recomiendo: Con el estreno de su segunda temporada a principios de agosto, Heartstopper ha ampliado notablemente su abanico de tramas. La serie creada por la escritora británica Alice Oseman ya no se centra única y exclusivamente en la romántica historia de Nick y Charlie. Ahora da el protagonismo necesario a personajes secundarios que ya habían asomado 'la patita' en los primeros capítulos. La gran virtud de la segunda temporada de Heartstopper es haber madurado sin perder su aparente inocencia, ayudándose para ello de nuevas voces que manifiestan nuevos temas sobre los que hacer pedagogía. Porque sí, Heartstopper es un drama romántico que se disfruta con facilidad gracias a sus divertidas tramas; pero también es una historia que sirve para educar.

Nuestra crítica, por Gabriel Arias: 'Heartstopper' vuelve con una temporada 2 más coral que afronta los grandes dilemas de sus personajes.

Dónde puedes verla: En Netflix.

'Poquita fe' (Adrián Ruiz)

De qué va: A través de doce episodios, la serie cuenta en clave de comedia el día a día (o el mes a mes) de Berta y José Ramón, un matrimonio encarcelado en una rutina por la que pasan de puntillas, sin grandes sobresaltos y emociones. Estas se ven anuladas por todo el ruido que les rodea gracias a personajes como los padres y la hermana de ella, o la madre de él, que se mueve como un 'verso libre' por la vida. También a su peculiar y perturbador vecino, los amigos o los compañeros de trabajo de ambos: los de Berta educadores de una guardería, los de José Ramón miembros de seguridad de un edificio de administración cualquiera. Porque no importa. Nada importa. Sólo esa rutina tediosa en la que, por contra, podemos encontrar grandes situaciones de humor en las cosas más simples y pequeñas.

Por qué la recomiendo: Que esta selección es totalmente subjetiva se demuestra con mi elección de Poquita Fe, una serie que a mi compañero Marcos Méndez, tal y como reflejó su crítica, no le terminó de convencer. ¿Por qué a mí sí? Porque es un elogio a las vidas grises. A esas vidas corrientes en las que muchos en determinados momentos nos podemos ver muy reflejados. Poquita fe es un divertidísimo elogio al aburrimiento a través de dos personajes (genialmente interpretados por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño) que, como dijo Ignatius Farray en una de sus brillantes intervenciones en La vida moderna, sienten “la espesura del tiempo goteando” sobre sus cuerpos. No es casualidad, por tanto, esa acertada narrativa elegida por sus creadores en la que reflejan el peso de la rutina sobre sus protagonistas a lo largo de doce meses, uno por cada episodio. Unos capítulos, por cierto, de tan sólo 15 minutos que saben a poco pero en los que radica parte de su éxito. Con todo ello, es meritoria la capacidad que tiene la ficción para arrancar carcajadas (ayudados de un grandísimo montaje) con situaciones de lo más cotidianas que cualquiera ha podido experimentar en su día a día. No me extraña que Movistar Plus+ la haya renovado por una segunda temporada.

Nuestra crítica, por Marcos Méndez: 'Poquita fe', una serie absurda para reflejar lo absurdo de nuestras vidas al estilo 'Qué vida más triste'.

Dónde puedes verla: En Movistar Plus+.

'El cuerpo en llamas' (Paula Hergar)

De qué va: La miniserie de 8 capítulos, producida por Arcadia, está basada en el llamado 'crimen de la Guardia Urbana'. Arranca cuando en Mayo de 2017 la policía encuentra el cadáver calcinado de un hombre en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro, un agente de la Guardia Urbana. El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa y el exnovio de ésta, Albert.

Por qué la recomiendo: Después de ver los exquisitos capítulos de Crims sobre el hecho real en el que se basa la serie, escuchar podcasts sobre el caso y seguirlo a través de la detallada cobertura mediática que recibió, apostar por recrearlo en formato ficción era arriesgado, pero el resultado es más que satisfactorio. La inteligente narrativa con constantes cambios temporales, sin previo aviso, hacen que el espectador esté alerta continuamente. Para no perderse detalle. Casi convirtiéndose en un personaje más de la investigación. El ritmo frenético también transmite el estado de ánimo de unos protagonistas que viven en dualidades diarias: policías pero asesinos, esposas pero amantes, y un largo etcétera que acaba de redondear una Úrsula Corberó en estado de gracia. Si ya es difícil llevar a la pantalla a un personaje real y vivo en la actualidad (como nos comentó la actriz en una entrevista), el de Rosa Peral aún complica más la interpretación por la infinidad de capas que tiene y que le han adjudicado. Y la actriz las logra todas, dejándote con las ganas de querer saber aún más de una historia que parece no tener fin.

Nuestra crítica, por Paula Hergar: 'El cuerpo en llamas': Netflix enciende una serie apasionante tanto si conoces el crimen de la Guardia Urbana como si no

Dónde puedes verla: En Netflix.

'Solo asesinatos en el edificio' T3 (Laura Pérez)

De qué va: Tercera temporada de la popular comedia protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short, que sigue a tres vecinos que son amantes de los podcast de género true crime y que, sin comerlo ni beberlo, encuentran la manera de desarrollar su gran pasión siendo ellos mismos los investigadores de casos reales. En sus nuevos capítulos, Solo asesinatos en el edificio indaga en las causas de la repentina muerte de un famoso actor de teatro (interpretado por Paul Rudd) que se desploma sobre el escenario mientras escenifica su fallecimiento en ficción. Y además, cuenta con el refuerzo de lujo de Meryl Streep, que sube aun más el nivel interpretativo de la serie y cuyo personaje es del todo jugoso para los amantes de la metaficción.

Por qué la recomiendo: Porque al igual que en sus dos primeras temporadas, Solo asesinatos en el edificio sigue siendo un divertido 'cluedo' que, con el pilar de su estelar trío protagonista y con su medida dosis de comedia y misterio, entretiene y engancha con cada uno de sus capítulos. En lo que respecta al ritmo y al ingenio, la serie mantiene el nivel e incluso da un paso más al ahondar con una mirada más profunda en alguno de sus personajes principales tras, quizás, haberse quedado en capas más superficiales en temporadas anteriores. Además, y aunque pareciera imposible, han encontrado la manera de reforzarse con dos estrellas de Hollywood que la sitúan como una de las ficciones televisivas con mejor cartel. Especialmente relevante es la llegada de Streep, que como ya destacábamos en nuestra crítica sobresale con un personaje que es una parodia antitética de su propia carrera como intérprete.

Nuestra crítica, por Adrián Ruiz: 'Solo asesinatos en el edificio' se eleva con Meryl Streep, que brilla con una parodia antitética de su carrera.

Dónde puedes verla: En Disney+.

'La reglas del juego: Redención' (Lorenzo Ayuso)

De qué va: Los ricos y poderosos se llevan lo que quieren... ¡y el equipo de Las Reglas del Juego ha vuelto para acabar con ellos! Sophie Devereaux (La Estafadora), Parker (El Ladrón), Eliot Spencer (El Golpeador) y Alec Hardison (El Hacker) han visto cómo ha cambiado el mundo en los últimos 8 años. Ahora es más fácil -y a veces legal- que los ricos se hagan más ricos y que los poderosos aplasten a cualquiera que se interponga en su camino. Con la triste pérdida de Nathan Ford, encuentran sangre nueva en Harry Wilson (Noah Wyle), un abogado de empresa que busca la redención tras darse cuenta que ha estado sentado en el lado equivocado de la mesa durante toda su carrera, y Breanna Casey, la hermana adoptiva de Hardison que tiene un don para los ordenadores, la robótica y meterse en líos.

Por qué la recomiendo: En plena era de la televisión de prestigio, donde las series se esmeran por desdibujar los límites con la narrativa cinematográfica acaso por puro complejo de inferioridad, series como Las reglas del juego resultaban tan agradecidas. Ya desde su planteamiento, remite al clásico concepto del caso de la semana, con un ritmo lo suficientemente rápido como para no atender a la inverosimilitud de las tramas, fiándolo a la simpatía y singularidad de un reparto coral bien complementado. Añádase la idea de justicia social que subyace en el texto, que convierte ésta en una fantasía idealista de regusto amable. Todo eso ha hecho de ella un pasatiempo perfecto para su consumo continuado, como se aprecia en la existencia de canales FAST dedicados en exclusiva a pasar sus cinco temporadas originales ad aeternum. Nueve años después del final de aquella, esta secuela toma una excelente decisión: no cambiar nada de la fórmula original (más allá del detonante de perder a Timothy Hutton como protagonista) ni sus rasgos identitarios (la reconocible partitura jazzística de Joseph LoDuca), pero actualizando la estética y el montaje a los nuevos tiempos, tal y como sus protagonistas tienen que hacer. Lo mejor es que Las reglas del juego: Redención no acusa el salto temporal. Todo permanece en ella, ajena a modas y coartadas de respetabilidad artística. Así como otras series tratan de marcar época, esta disfruta de ser, en resumidas cuentas, un entretenimiento atemporal.

Dónde puedes verla: En Calle 13.

'The Morning Show' T3 (Marcos Méndez)

De qué va: En la tercera temporada, el canal se enfrenta a un futuro incierto y las lealtades se verán puestas a prueba cuando un magnate de la tecnología se interese por la UBA. Se formarán alianzas inesperadas, las vidas privadas se convertirán en armas arrojadizas y todos se verán obligados a desafiar sus principios tanto dentro como fuera del plató. La serie se retoma tras pasar la pandemia del Covid-19, con sus dos protagonistas (Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, como Alex Levy y Bradley Jackson) compartiendo más foco con Billy Crudup (Cory Ellison) y el fichaje estelar de Jon Hamm.

Por qué la recomiendo: The morning show es una inteligentísima forma de abordar espinosos asuntos de actualidad mundial usando como tablero una cadena de televisión. Que te guste el mundo televisivo es un añadido, ya que podría desarrollarse en cualquier otro ámbito laboral. Pero el presunto glamour de ese sector, y su negocio millonario, le permite situarse en una esfera en la que tras el acoso sexual al hilo del #MeToo ahora incluye nuevas problemáticas como la amenaza de los hackeos como chantaje, la guerra en Ucrania, el racismo institucional, o los intereses económicos y empresariales con un personaje sorprendentemente parecido a Elon Musk. Una serie que ha sabido reinventarse y reforzarse para reflejar en su micromundo algunos de los principales problemas del mundo.

Dónde puedo verla: En Apple TV+.