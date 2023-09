Las 12 series de la semana amplían el universo 'The Boys', degustan 'La Moderna' y siguen a 'Las Kardashian'

Esta semana que nos conduce al cambio de mes ha arrancado el lunes 25 de septiembre y para cuando se despida el domingo 1 de octubre habrá dejado 12 nuevas series, entre estrenos y lanzamientos de temporadas.

La más destacada, por lo que supondrá para la parrilla diaria de nuestra televisión, será Salón de té La Moderna, que llega a La 1 de TVE con un estreno especial multicanal en prime time para luego asentarse como nueva acompañante de La Promesa por la tarde. Además, es el único título nacional en esta semana en que ninguna otra plataforma apuesta por la ficción española.

Repasando los otros lanzamientos, sobresalen sin duda el estreno de Generación V en Amazon Prime Video (el spin-off juvenil de The Boys), y la cuarta temporada de la docuserie-reality Las Kardashian en Disney+. Los amantes del true crime también están de enhorabuena con ¿Quién mató a Jill Dando?, otra docuserie que llega a Netflix para bucear en el asesinato sin resolver de la presentadora estrella de la televisión británica a finales de los 90. Repasamos cronológicamente todas las novedades también en Movistar Plus+, SkyShowtime, Filmin y HBO Max.

'El ladrón, su esposa y la canoa' (martes 26, Filmin)

Así es la serie: El creador de Mrs. Wilson y Honor firma esta miniserie basada en la extraordinaria historia de cómo el oficial de prisiones John Darwin fingió su propia muerte para reclamar un seguro de vida y evitar la bancarrota, sin que sus dos hijos lo supieran.

'¿Quién mató a Jill Dando?' (martes 26, Netflix)

Así es la docuserie: La legendaria presentadora y periodista británica Jill Dando fue asesinada de un disparo en la puerta de su casa y a plena luz del día en 1999. Pese a la magnitud de la investigación, una de las investigaciones de homicidio más ambiciosas de la historia de Gran Bretaña, el asesinato sigue sin resolver. En esta serie de tres partes, se muestran los numerosos giros de este misterioso crimen mientras los familiares, amigos, periodistas, investigadores y abogados siguen haciéndose la misma pregunta: ¿quién mató a Jill Dando?

'Salón de té La Moderna' (miércoles 27, La 1 de TVE)

Así es la serie: La nueva apuesta de TVE para las tardes de La 1 se preestrena primero en el prime time, para llegar al que será su hueco habitual a partir del jueves. En la presentación de Salón de té La Moderna, la cadena pública situó a los espectadores sobre esta serie basada en Tea rooms, novela publicada en 1934 y una de las más conocidas de Luisa Carnés, una de las grandes escritoras de la Generación del 27:

Madrid, 1930. Matilde es una joven de familia humilde que vive con su madre, Rosario, y sus tres hermanos. Llega buscando trabajo al Salón de té La Moderna, uno de los cafés más elegantes de Madrid, donde se encuentra con Íñigo, su amor de adolescencia. Íñigo es ahora un joven bien situado, mano derecha de don Jaime (José Luís García-Pérez), uno de los empresarios más importantes de la ciudad. Entre los dos jóvenes vuelve surgir la pasión, pero doña Carla (Stéphanie Magnin), mujer de don Jaime y antigua novia de Iñigo, no está dispuesta a permitirlo.

'El peor de los males' (miércoles 27, Disney+)

Así es la serie: En 1995, Corea y Japón se unen en una investigación conjunta para desmantelar el tráfico de drogas ilegales desde Corea a Japón. Junmo, un inspector de campo, se aventura valientemente a infiltrarse en la malvada banda en auge, el cártel de Gangnam, buscando un ascenso especial. Pero ni se imagina que se adentra en la compleja relación entre su esposa, Euijeong, y Gicheul, el jefe del cártel de Gangnam. Atrapado en la inexorable red del destino, la ansiedad de Junmo crece. Debe ahondar rápido para desentrañar la verdad. ¿Podrán recuperar su vida normal tras completar la misión? ¿Quién reirá el último en este juego? Y ¿quién es el peor de los males?

'L-Pop' (miércoles 27, Disney+)

Así es la serie: Pau, estudiante de cine, está grabando un documental sobre su hermana Andrea, una fan del K-pop. Sus padres quieren que Andrea se dedique a la Odontología como ellos y tenga un trabajo estable y una vida normal. Ella sólo quiere dedicarse a su nuevo grupo de covers de baile. Pero Andrea tiene otro sueño que mantiene en secreto: quiere ser cantante y dedicar su vida a la música. Quiere prepararse en Corea, como sus ídolos. Hay muchos factores en contra: ya no tiene la edad idónea, no sabe si tiene el talento necesario y no es coreana. Pero gracias al documental, a su grupo, a un inesperado interés amoroso y a un encontronazo con un famoso actor, encontrará la confianza necesaria para perseguir su sueño.

'Las Kardashian' T4 (jueves 28, Disney+)

Así es la docuserie: Vuelven las cámaras con todo el acceso a la vida personal y privada de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie. Desde segundas oportunidades y nuevos comienzos hasta bendiciones inesperadas, las hermanas continúan enfrentándose a todo juntas, un recordatorio de que lo más bonito de la vida es la familia.

'Starstruck' T3 (jueves 28, HBO Max)

Así es la serie: Dos años más tarde de despedir su segunda temporada, la vida de Jessie ha cambiado. Tras dejarlo con Tom, su antiguo novio y estrella de cine, Jessie lleva una vida de soltera y se enfrenta a las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras sus amigos avanzan al siguiente nivel en sus vidas, ella se pregunta qué está buscando realmente. La protagonista de Starstruck es una milenial sin rumbo que se acuesta con Tom Kapoor, sin saber que es una de las estrellas de cine más famosas de Londres. Juntos deben afrontar la incómoda mañana después de su encuentro y las complicaciones que surgen tras él.

'Generación V' (viernes 29, Amazon Prime Video)

Así es la serie: El spin-off juvenil de The Boys nos muestra la vida en la Universidad Godolkin. Allí entrena la primera generación de superhéroes que conocen el Compuesto V y cuyos poderes les han sido inyectados, en lugar de serles otorgados por Dios. Estos competitivos jóvenes ponen a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el codiciado primer puesto de la escuela. Pronto aprenderán que la ambición conlleva sacrificios y que la diferencia entre el bien y el mal no está tan clara como creían.

Destaca por brindar otra nueva ronda del universo creado por Garth Ennis y Darick Robertson para las viñetas. A la espera de que la serie matriz tenga lista su cuarta temporada, Amazon sigue apostando por esta irreverente aproximación al género superheroico, con este planteamiento más juvenil pero con las señas de identidad de la franquicia intactas a juzgar por el tráiler: es decir, humor incorrecto y violencia desmedida. Jaz Sinclair y Chance Perdomo lideran un reparto coral donde también se cuela Clancy Brown, actor de carácter de agradecida presencia (justo estaba estaba este año en John Wick 4, y le vimos el anterior poniendo las cosas difíciles a Dexter en su revival), así como a viejos conocidos de The Boys: Jessie T. Usher, Colby Minifie y P.J. Byrne. Michele Fazekas y Tara Butters son las directoras y productoras ejecutivas.

'Blue Lights' (viernes 29, Movistar Plus+)

Así es la serie: drama policiaco que sigue el día a día de una comisaría de la policía de Belfast desde las experiencias de tres novatos que acaban de aterrizar en el cuerpo. Grace, una extrabajadora social que no puede evitar implicarse de más en los casos asignados; Tommy, un joven tímido con dificultad para imponer respeto, y Annie, una joven rebelde incapaz de ceñirse a las normas. En su día a día cuentan con el apoyo de veteranos que les supervisan y con quienes poco a poco establecen una relación de complicidad, no sin algunos tropiezos por el camino. Los agentes se enfrentan a bandas callejeras, narcotráfico local, organizaciones paramilitares, operativos encubiertos, problemas comunitarios y las contradicciones de su propia batalla por la justicia. Pero el trabajo se vuelve especialmente peligroso cuando se ven involucrados en la investigación a gran escala de una mafia local que podría ponerles las cosas muy feas. La sensación de amenaza crece entre los agentes y surgen las preguntas incómodas: ¿podría estar alguien protegiendo a estos criminales?

'Power Rangers: Furia cósmica' (viernes 29, Netflix)

Así es la serie: la nueva entrega de la saga Power Rangers está protagonizada por el equipo de Power Rangers: Furia Dino. Mientras viajan por territorios desconocidos del espacio exterior, los Rangers descubrirán nuevas habilidades cósmicas y colaborarán para impedir el regreso del malvado villano Lord Zedd y salvar el universo.

'Ingeniosos' (viernes 29, Netflix)

Así es la serie: Un variopinto grupo de inadaptados planean un robo cuando descubren que todos quieren vengarse de un mismo enemigo: un político despiadado... pero supersticioso.

'Codename: Anikka' (sábado 30, SkyShowtime)

Así es la serie: drama policiaco suecofinlandés que cuenta la historia de Emma, una investigadora especializada en arte que se infiltra en una casa de subastas de Estocolmo para investigar su relación con un famoso blanqueador de dinero apodado Blanko. Para pasar desapercibida, Emma asume la identidad de Annika, una pasional joven de la alta sociedad a la que le encantan las fiestas salvajes, las drogas y el alcohol, y que no se parece en nada a la fría, tranquila y serena Emma. Sin embargo, Annika obliga a Emma a enfrentarse a recuerdos de su pasado que había intentado olvidar.