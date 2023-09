'La Promesa' lanza su avance para una semana con dobletes, descanso, nueva compañía y su capítulo 200

La Promesa tiene una semana atípica en La 1 de TVE, con sobresaltos y cambios en su programación, nueva compañía para las tardes, y con un hito como es llegar a su capítulo 200.

Tras el éxito de la estrategia de la semana pasada para torpedear la llegada de TardeAR a Telecinco, TVE sigue duplicando sus capítulos. Así será este lunes con el 195 y el 196, y también el miércoles con el 197 y 198, día en el que la cadena estrena su nuevo magacín La Plaza en lugar del concurso El Comodín.

Sin embargo, La Promesa no ofrecerá ninguna nueva entrega el martes, porque TVE modifica su parrilla para ofrecer un amplio especial de la investidura de Feijóo por el PP.

Para cerrar su semana, desde el jueves volverá a su ritmo de emisión habitual, con un solo capítulo, puesto que su nueva compañera Salón de té La Moderna (que se preestrena de forma especial en el prime time del miércoles, como adelantó verTele) ya se asentará en la tarde junto a ella, sin que por el momento se resuelva cuál de las dos se emite antes que la otra, y cuál después.

El viernes también ofrecerá un sólo capítulo, pero será especial: supondrá el episodio 200 de La Promesa. Estos cambios de programación han hecho que, de momento, TVE ni tan siquiera haya adelantado ningún detalle de cómo será esa entrega redonda. Pero sí de las demás, como recogemos a continuación:

Lunes 25 septiembre - Capítulos 195 y 196

Jimena culpa a Teresa de haber propagado la noticia del sangrado y la abofetea. Jana consuela a la doncella como puede … Y a la vez se barrunta que algo muy extraño sucede con la preñez de doña Jimena. Jana, de todas formas, decide no interceder en el matrimonio y pide a Abel que medie para que templen los ánimos entre Manuel y su esposa. Lo que no se esperaba el médico era una revelación por parte de Jimena que va mucho más allá de los problemas maritales.

La animadversión entre el servicio con Feliciano se acrecienta y termina en una gran bronca ¡menos mal que Rómulo interviene! Aunque la escena remueve al joven y termina confesándole a Teresa que él llevó a Dieguito al convento de Villalquino. Para bronca la que se da entre los Marqueses y sus cuñados, pues Cruz no tiene intención alguna de dejar pasar el asunto de la pedida: le cueste lo que le cueste. Fernando intenta reconciliarse con la marquesa… cuando vuelve a sufrir uno de sus ataques al corazón.

Tras encontrar un retrato de Jana hecho por Manuel, Abel empieza a sospechar que quizás su amigo también esté enamorado de la doncella. María Fernández y Salvador regresan a La Promesa tras la operación. Sin embargo, aún han de esperar unos días para comprobar el éxito de la misma. La proposición de matrimonio de Carlos Orengo a Candela no hace más que acarrearle un gran dolor de cabeza a la cocinera. Busca apoyo entre sus compañeros, pero estos opinan que debería seguir a su corazón y no dar tantas vueltas. Feliciano intenta justificar el robo del bebé de Pía ante Teresa, pero la doncella no atiende a razones, se siente traicionada y no quiere volver a saber nada más de él.

Martes 26 de septiembre - Sin capítulos

TVE no emite este martes 26 de septiembre ningún capítulo de La Promesa. El motivo es que la cadena pública ofrece un especial por el debate de investidura de Feijóo por el PP en el Congreso. La serie deja su hueco, igual que el resto de programación de la mañana y la tarde, para esta programación especial en La 1.

Miércoles 27 de septiembre - Capítulos 197 y 198

Jana poco puede hacer para consolar a Manuel, que ve cómo fantasmas del pasado regresan a su mente. El médico intenta indagar sobre el pasado amoroso de Manuel, inquieto después de haber descubierto que está enamorado de Jana… Pero no tiene éxito en sus pesquisas de momento.

El servicio está revolucionado por la confesión de Feliciano de que él fue quien se llevó al bebé de Pía al convento. El ama de llaves promete llevar a la justicia a los culpables, pese a quien le pese. Candela sigue sin decidirse en cuanto a su matrimonio con Carlos. Aunque la sensación de que sus compañeros prescinden de ella, inclinará la balanza a favor del maestro.

La marquesa centra su atención en Ramona tras hacerle a Petra un misterioso encargo. Mientras Abel sigue indagando si entre Manuel y Jana hay algo más que amistad, ésta le cuenta a María Fernández el baile privado que tuvo con Manuel en el hangar.

Teresa no admite las explicaciones de Feliciano y termina retomando una relación que creía enterrada. Pía, que sigue agobiada con el trabajo y el cuidado de su hijo, le cuenta a Cruz que sospecha que Feliciano fue quien robó a su hijo y amenaza con ir a la guardia civil. Cruz le pide tiempo y termina tomando una sorprendente decisión.

Jueves 28 de septiembre - Capítulo 199

Por orden de la marquesa, a Petra no le queda otra que asumir las culpas del rapto de Dieguito y pone su despido en conocimiento de sus superiores. La alegría correrá por el servicio tras la noticia, pero saldrá una inesperada defensora de la doncella. Margarita empezará a hacer preguntas que pondrán en jaque a la mismísima Cruz.

Abel determina que el tiempo de recuperación de la operación de Salvador ha pasado. Ha llegado el momento de comprobar si ha sido un éxito y por fin el lacayo ha recuperado la vista. Ramona ha llegado a la conclusión de que no puede seguir ocultándole a Jana la verdad, pero antes de revelársela le pondrá una condición indispensable.

Viernes 29 de septiembre - Capítulo 200

Con motivo de los cambios de programación, el avance de TVE refleja como si La Promesa fuese a emitirse esta semana con normalidad (cinco capítulos, uno cada día). Desde verTele hemos trasladado la duda a fuentes de la cadena, que esperan rehacer y corregir pronto esa información y así poder avanzar la trama de su sexto capítulo semanal que se emitirá el viernes, y que será un hito por ser su número 200. Sustituiremos esa información del avance por esta aclaración en cuanto esté disponible.