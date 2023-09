Jordi González avanza detalles de 'La Plaza' y habla de cómo se fraguó el fichaje (con exclusiva) de Terelu Campos

Jaime Cantizano recibió este lunes la visita de Jordi González, que acudió al plató de Mañaneros para promocionar La Plaza, su nuevo programa en TVE. El presentador dio algunos detalles del formato que aterrizará este miércoles 27 de septiembre, a las 18.30, en La 1.

El plan de TVE para sus tardes desde la semana que viene con 'La Promesa', 'La Plaza' y 'La Moderna'

“Según el diccionario, una plaza es un lugar de encuentro en el que la gente puede reunirse y tratar sus temas. A partir de este miércoles, en La 1 tiene usted a diario su propia plaza, el nuevo programa de Jordi González”, empezó diciendo el presentador antes de dar la bienvenida a su compañero. González aseguró que su plaza aún no está preparada al 100%, ya que siempre quedan “detalles hasta el último momento”.

El catalán aseguró que cada tarde va a reunirse en directo “con mujeres que tienen cosas que decir”. “¿Todo mujeres?”, preguntó el jerezano. “En principio sí”, confirmó Jordi González, dejando en el aire la posibilidad de que esta condición pueda cambiar en el futuro y también aparezcan hombres entre sus colaboradores. “Vamos a hablar de lo que la gente habla durante el día”, avanzó antes de comentar cómo se materializó el fichaje de Terelu Campos.

Terelu dará una entrevista en exclusiva a 'La Plaza'

Jordi González, que reconoció sentir una “gran ilusión” por hacer La Plaza desde el mítico 'Estudio 1' de TVE, habló también de la incorporación de Terelu Campos, que salta a la cadena pública tres meses después del final de Sálvame en Telecinco. “Llamamos a Terelu para plantearle colaborar en el programa y no lo dudó. Enseguida le hizo ilusión”, empezó diciendo el periodista.

Acto seguido, habló del “detalle” que tuvo con su programa al concederles su primera entrevista tras la muerte de María Teresa Campos: “Me parece muy generoso”, opinó el invitado. “Va a darnos la primera entrevista después de la tragedia que le ha supuesto la pérdida de su madre. Antes que a las revistas o a otros programas cobrando, va a darnos la entrevista el día del estreno”, explicó González antes de recordar el horario de su programa en las nuevas tardes de La 1, cuyo plan para la franja vespertina adelantó verTele en exclusiva.

Cantizano recordó entonces que Terelu también colaborará en Mañaneros desde el próximo jueves 28. “Ella ha dicho: Yo ficho por La Plaza si ficho por Mañaneros, si no hay Mañaneros, no hay La Plaza”, comentó con sorna. “La tenemos que compartir, nos la compartimos”, añadió el presentador.

Jordi González acabó desvelando una sección de su programa en la que “la música va a ser muy importante”. El periodista explicó que cada día concluirán la emisión con “una canción dedicada”: “Todo el mundo tiene una canción. Vamos a terminar cada tarde con la petición de una canción, con la particularidad de que veremos el momento en el que esa canción sonó por primera vez en TVE”, señaló.

Jordi González, ruborizado ante su pasado

Mañaneros contó con la presencia en plató de Pedro Santos, creador y director del programa de TVE Viaje al centro de la tele, quien quiso enfrentar a Jordi González a su pasado. En una primera pieza, se pudo ver al periodista al frente de un programa de música que condujo en Radio Barcelona, de la Cadena SER, en el año 1984. Al verse en pantalla, González no pudo evitar ruborizarse. “¡Qué vergüenza!”, exclamó mientras se llevaba las manos a la boca.

“No me acordaba de esto. Que trabajé en Los 40 sí, y a mucha honra, pero no que eso estaba grabado. ¿No lo hacía mal para ser tan pequeño no?”, dijo sonrojado antes de que Santos rescatase otras imágenes junto a Norma Duval en el programa La Palmera. “¿Verdad que es el cabello lo que más nos inquieta cuando nos vemos en vídeos y fotos del pasado? Tengo pelo pero de otro color...”, bromeó junto a Cantizano.