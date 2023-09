Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y su “quebradero de cabeza” con 'El cuerpo en llamas': “Esa pregunta me persiguió”

En 2017, dos agentes de la policía local de Barcelona asesinaron a un compañero de trabajo con el que compartían un lío amoroso. Lo mataron y quemaron su cadáver. Seis años después, Netflix reconstruye la truculenta historia del crimen de la Guardia Urbana con la serie El cuerpo en llamas, que se estrenó el viernes 8 de septiembre.

'El cuerpo en llamas': Netflix enciende una serie apasionante tanto si conoces el crimen de la Guardia Urbana como si no

Más

Sus protagonistas, Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó, tuvieron que establecer algunas “fronteras morales” para interpretar a los condenados. Él es Albert López; ella da vida a Rosa Peral.

Los actores coinciden en que prefirieron no entrevistarse con los asesinos. Lo podrían haber hecho para prepararse el papel, para comprender las razones del que mata. Pero no fue así. No les pareció oportuno. “Cuando haces un personaje real que está en la cárcel por haber cometido un delito, hay líneas morales que son muy difíciles de sobrepasar”, reflexiona Gutiérrez en declaraciones a verTele.

Por su parte, la actriz catalana fue un paso más allá. Renunció a todo contacto con la policía para disponer de mayor “libertad” creativa: “Tuve que marcar ciertas barreras para protegerme, para sentir que estaba alejada de la persona real y que yo estaba haciendo un personaje ficticio (...) Me hice mi propia coraza”, explica.

Porque en casos como este hay razones de sobra para no saber cómo comportarse. ¿Dónde acaba lo profesional y empieza lo personal? ¿Cómo meterse en la piel de un criminal sin caer en la frivolidad?

Y surgen incógnitas difíciles de resolver. “La pregunta de por qué dos personas que no son psicópatas matan es el mayor quebradero de cabeza que tenemos”, reconoce Quim Gutiérrez, mientras que su compañera, a la que esta pregunta “persiguió durante mucho tiempo”, pudo sacar sus propias conclusiones tras darle muchas vueltas al caso. Ahora es el momento de que lo hagan los espectadores.