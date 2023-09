Las ¡23! series de la semana arden con Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Megan Montaner, Bosé y hasta Groot

Ya lo avisábamos hace unos días, cuando desglosábamos la previsión de estrenos de septiembre. Con el nuevo curso, cadenas y plataformas llegaban revigorizados y acumulando sus grandes lanzamientos para iniciar a lo grande, marcando territorio. Ahora, en la primera semana completa de septiembre, y por tanto de la temporada 2023/2024, podemos cifrar un número concreto: 23 series de estreno.

Sí, 23 entre estrenos, regresos, ficción y docuseries. Un número que elevará la temperatura para volvernos a colocar en una ola de calor televisiva y que dificultará poder seguir al día la actualidad. Bueno, la actualidad, y la vida personal, los quehaceres diarios. Seguir el ritmo de series es casi incompatible con nada más. Pero dejemos las quejas y hagamos una labor de contrición.

Si a los espectadores les interesa la cercanía, hay no pocas producciones patrias: por orden, tenemos las docuseries Bosé renacido en Movistar Plus+ (martes 5) y FC Barcelona: Una nueva era con su segunda temporada en Amazon Prime Video (miércoles 6) y ¡Martita! en Atresplayer (jueves 7); antes de llegar a los dos títulos claves de ficción: El cuerpo en llamas, dramatización en Netflix del crimen de la Guardia Urbana (viernes 8) y Entre tierras, nueva gran apuesta de Antena 3 que se verá primero en Atresplayer (domingo 10). Por si no es suficiente, también contamos con una producción de ViX (la plataforma conjunta de Televisa y Univisión) con talento español: Los artistas: primeros trazos, que llega a Prime Video, también el día 8, con Maxi Iglesias como gran reclamo.

En cuanto a ficción internacional... Ciertamente hay donde elegir, por géneros y nacionalidades. Por hacer un poco de necesaria criba, podemos destacar la llegada de Justified: ciudad salvaje a Disney+; la adaptación del bestseller The Changeling protagonizada por LaKeith Stanfield para Apple TV+; Beyond Paradise, spin-off de Crimen en el paraíso que llega a Cosmo; y, para los más pequeños, las nuevas entregas de Baby Groot, el encantador personaje del Universo Marvel en su tira propia para Disney+, Yo soy Groot.

The Winner (4 de septiembre, SkyShowtime)

Así es la serie: The Winner es una comedia familiar checo-eslovaca que narra la historia de Viktor Hudák (Ady Hajdu), presidente ficticio de un pequeño país europeo que pone punto y final a su carrera política para volver a la vida civil. Sin embargo, cuando su sucesor revoca de forma radical todas las políticas que le ha costado toda una vida construir, se da cuenta de que no puede hacer mucho como expresidente. En un intento por demostrar que sigue siendo relevante, trata de dar un paso al frente y tomar las riendas del hogar en el que vive con su mujer y sus tres hijas. Pero tras haber pasado tanto tiempo lejos de ellas y sin tener ni idea de cómo funciona el mundo real, se encuentra con una familia acostumbrada a vivir sin él y un grupo de mujeres muy superior a cualquier adversario político al que se haya enfrentado nunca como presidente.

Bosé renacido (5 de septiembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: En Bosé Renacido, el artista comparte las etapas más importantes de su vida, desde su infancia hasta su paternidad. Lo hace desde las cuatro casas que han vertebrado su vida: la finca Villa Paz (Saelices, Cuenca), la casa familiar de Somosaguas (Madrid), la nueva casa de Somosaguas, que él construyó, y la residencia de México, donde vive actualmente con sus hijos.

Bendita paciencia T4 (5 de septiembre, HBO Max)

Así es la serie: Han pasado cinco años desde que vimos a los Worsley. Paul y Ally (Martin Freeman y Daisy Haggard) están a punto de separarse y Jim y Jackie tienen problemas.

Grantchester T8 (5 de septiembre, Filmin)

Así es la serie: La conocida serie policíaca británica llega a los años sesenta en esta octava temporada. La vida de Will ha cambiado a mejor y se encuentra más feliz que nunca. Sin embargo, el destino le tiene preparado un acontecimiento que hará que su vida dé un vuelco, y con ello, la de todos en Grantchester. Mientras, Geordie y Cathy se verán sorprendidos por novedades laborales que pondrán en peligro su recién hallada felicidad. Todo ello mientras los asesinatos están siempre a la vuelta de la esquina.

Justified: ciudad salvaje (6 de septiembre, Disney+)

Así es la serie: Raylan Givens ha cambiado el paisaje de Kentucky por el de Miami, donde continuará trabajando como Marshal a la par que trata de cuidar a su hija adolescente. Sin embargo, pronto su situación cambia cuando se decide a buscar aun peligroso y violento criminal, Clement Mansell, en Detroit.

'Good Trouble' T5 (6 de septiembre, Disney+)

Así es la serie: Quinta temporada del spin-off de Familia de acogida, en el que Callie y Mariana se trasladan a Los Ángeles tras graduarse. Las hermanas disfrutan del amor, el sexo y de las complicadas relaciones que conlleva vivir en una ciudad nueva para unas veinteañeras.

'Yo soy Groot' T2 (6 de septiembre, Disney+)

Así es la serie: La traviesa ramita vuelve a las andadas en la segunda temporada de Yo soy Groot. En esta ocasión, Bebé Groot se dedica a explorar el universo y más allá a bordo de las naves de los Guardianes, y se encuentra cara a cara - o nariz a nariz - con nuevos y pintorescos seres y lugares.

'FC Barcelona: Una nueva era' T2 (6 de septiembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Asistiremos al proceso de reconstrucción del FC Barcelona que Xavi inició el año pasado y que ha culminado con la victoria esta temporada. Además, gracias a las nuevas incorporaciones de talla mundial, las jóvenes figuras emergentes y la adaptación definitiva del resto de la plantilla, este equipo vuelve a ser un equipo ganador y la afición vuelve a recuperar la ilusión perdida.

Hudson and Rex T5 (6 de septiembre, Calle 13)

Así es la serie: Quinta temporada de esta adaptación canadiense de Rex, un policía diferente, uno de los hitos de la televisión austríaca de los años noventa, Charlie Hudson es un detective de la policía criminal que se hace cargo de Rex, un perro policía que se encaminaba a ser sacrificado tras la muerte de su compañero humano. A partir de ese momento, el hombre y el animal harán un tándem perfecto para resolver los casos más improbables.

¡A su servicio! (6 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Suzano (Leandro Hassum) nació y se crio en Campo Manso, una ciudad ficticia de la zona rural del estado de Río de Janeiro. Después de arrestar por casualidad a un criminal fugitivo relacionado con una mafia de tragaperras, Suzano es transferido al centro mismo de la acción: la capital. El nuevo jefe está superado y la comisaría del 8.º distrito de Río de Janeiro, patas arriba. Sus compañeros, siempre listos para entrar en acción, no creen que vaya a durar mucho allí. Pero los métodos nada convencionales de Suzano y su enorme corazón podrían ser precisamente el arma secreta que necesitan para reducir la delincuencia.

Infamy (6 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Después de vivir varios años en el Reino Unido, una joven romaní llamada Gita y su familia vuelven a su Polonia natal. Allí, Gita intenta encontrarse a sí misma, descubrir sus pasiones y llevar la vida propia de una chica de 17 años. Pero cuando se enamora, tiene que arreglárselas para conciliar el mundo moderno de los adolescentes y las reglas familiares que impone la tradición.

La casa Tahir (6 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: La pescadería de los Tahir en Yeda está a unas semanas de la quiebra. ¿Sabrán cosechar las semillas del éxito o solo sembrar el caos familiar? En esta serie cómica, una familia saudí aprovecha la buena mano de su abuela con las plantas para pasarse del mar al huerto y liderar un nuevo mercado emergente. Mientras reinventan su negocio y a sí mismos, aprenden lo que significa el sacrificio, la fraternidad y la familia. ¡Y todo entre mil y un enredos!

¡Martita! (7 de septiembre, Atresplayer)

Así es la serie: Martita de Graná, cómica que saltó a la fama por sus vídeos durante el confinamiento, llega a Barcelona para terminar su gira de monólogos, pero está cansada de repetir siempre los mismos chistes. Aprovecha este cambio de aires para darle un giro a su humor, pero no termina de encajar con la juventud catalana más hipster. Lo que no esperaba era tener que compartir a su mejor amiga Amparo con Idoia, la influencer de moda, que nunca pierde su oportunidad para dejarla en mal lugar. Por suerte, cuenta con la ayuda de Cesc, su compañero de piso en Barcelona, con el que comparte algo más que el interés por la comedia.

Un lugar para soñar T5 (7 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: La quinta temporada trae nuevas y sorprendentes relaciones, una ruptura impactante, un juicio difícil, una despedida desgarradora y un incendio forestal que pone el pueblo en peligro y une a unos vecinos, pero separa a otros. Los problemas ligados a la maternidad llevan a Mel a tomar una gran decisión sobre su futuro en la clínica, y su embarazo desencadena un vínculo emocional con su pasado. Para demostrarle a Mel que está a la altura, Jack se enfrenta por fin a sus demonios y, por supuesto, a Charmaine. Entretanto, las dolencias de Doc y Hope ponen su identidad en entredicho, y tanto el doctor como la alcaldesa hallan consuelo en su comunidad, en su nueva y joven familia y el uno en el otro.

Top Boy T3 (7 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Lo que hizo Sully al final de la última temporada ha cambiado las reglas de su negocio con Dushane. Cuando les van surgiendo nuevos problemas, todo lo que han creado se ve amenazado por fuerzas internas y externas a su emporio. ¿Podrán coexistir según las normas que han regido toda su vida en un mundo que cambia a cada paso o solo hay sitio para un cabecilla?

Mi dulce niña (7 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Lena vive completamente aislada en una casa repleta de medidas de seguridad junto a dos niños, Hannah y Jonathan. Los tres comen, van al baño y se meten en la cama respetando un horario estricto. Cuando él entra en el cuarto, Lena, Hannah y Jonathan le enseñan las manos. Hacen todo lo que él dice. Hasta que Lena consigue escapar. Por un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, la joven acaba en el hospital, acompañada de Hannah.

El cuerpo en llamas (8 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix (Barcelona). Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial. El suceso despierta el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).

Los artistas: primeros trazos (8 de septiembre, Amazon)

Así es la serie: Cata es una joven mexicana experta en arte que trabaja en un mediocre restaurante en Madrid; Yago, un joven anticuario español a quien la mala suerte obliga a cerrar su negocio y buscar nuevas oportunidades. De forma inesperada, llegan a conocerse, y la química entre ellos, junto a la necesidad de encontrar una salida para sus duras circunstancias, los convierte en una seductora pareja en busca de compradores de magníficas obras de arte. El problema es que tales obras son falsas. Aun así, con su talento, descaro y audacia lograrán sus propósitos en una serie atractiva, adictiva, llena de humanidad, quiebros inesperados, ironía y belleza.

The Changeling (8 de septiembre, Apple TV+)

Así es la serie: Basada en el aclamado libro superventas homónimo de Victor LaValle, “The Changeling” es un cuento de hadas para adultos, una historia de terror, una fábula sobre la paternidad y una peligrosa odisea a través de una ciudad de Nueva York que no sabías que existía. Además de LaKeith Stanfield, la serie está protagonizada por Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson y cuenta con la colaboración de Malcolm Barrett.

Tu tiempo llama (8 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Drama romántico de misterio protagonizado por Jun-hee, una joven que lleva un año intentando superar la pérdida de su novio. Cuando, milagrosamente, retrocede en el tiempo a 1998, Jun-hee conoce a Si-heon, un chico parecidísimo a su difunto amor, y a su amigo In-gyu.

Entre tierras (10 de septiembre, Atresplayer)

Así es la serie: María (Megan Montaner), una mujer andaluza dedicada a cuidar de su familia desde que murió su padre decide sacrificarse por los suyos y acepta casarse con un terrateniente manchego que viene a su pueblo buscando esposa, a cambio de asegurarse el bienestar y el futuro de su madre y hermanos. Deja atrás su tierra, su familia y la promesa de un amor, que prometió volver de Alemania para casarse, pero ha pasado años sin noticias, tiene más de treinta y ha perdido la esperanza de su vuelta. Lo que María ignora es que la boda que se celebra entre ella y el maduro terrateniente es por poderes y con quien de verdad se está casando es con Manuel (Unax Ugalde), el único sobrino de Ramón (Juanjo Puigcorbé), que en ese momento desconoce la trampa que su tío le ha tendido.

Los crímenes de Cassandre T7 (10 de septiembre, Calle 13)

Así es la serie: Séptima temporada de la serie policíaca francesa, que sigue los pasos de Florence Cassandre, una policía brillante que tiene que sacrificar su carrera en París por el bien de su hijo. Para estar cerca de él, asume nuevas funciones en una comisaría de una pequeña ciudad, donde nada es tan eficiente y sencillo como lo fue en la sede de París.

Beyond Paradise (10 de septiembre, Cosmo)

Así es la serie: Tras varios años instalados en la bulliciosa Londres, la pareja de prometidos formada por el el detective Humphrey Goodman (Kris Marshall) y Martha (Sally Bretton) decide trasladarse a Shipton Abbott, el ficticio pueblo natal de ella, para formar una familia lejos del estrés de la gran ciudad. Allí Humphrey ocupa la plaza vacante de inspector jefe, mientras que Martha cumple su sueño de abrir una cafetería. Instalados en casa de Anne Lloyd (Barbara Flynn, Los Durrell), la rígida madre de Martha, y en contacto constante con el atractivo Archie Hughes (Jamie Bamber), antiguo novio de la protagonista y socio de su nuevo negocio, la pareja pronto descubrirá que el pintoresco pueblo no es tan tranquilo como parece. Spin-off de Crimen en el paraíso, una de las series más identificativas del canal, que ya ha renovado por una segunda temporada en BBC