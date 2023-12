De la 43 a la 1: nuestro ranking de las series españolas que se han estrenado en 2023

2023 llega a su fin, así que toca analizar qué ha dado de sí este último año en lo que se refiere a las series españolas. Siguiendo la tradición iniciada en 2020 y consolidada en 2021 y 2022, a continuación vamos a ordenar de peor a mejor, según el criterio de los dos redactores firmantes de este artículo, todas las ficciones que han estrenado su primera y/o única temporada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Por tanto, quedan fuera títulos tan relevantes como la tercera temporada de La Unidad, las segundas tandas de Rapa, Cardo y Veneno (Vestidas de azul) o la 23ª y última temporada de Cuéntame, sin duda el momento seriéfilo del año en nuestro país. También dejamos a un lado las producciones autonómicas, que en 2023 han vuelto a dar buena cuenta de su fuerza con títulos como Itxaso, Bojos per Molière, La mirada de la Fiona, Sicília sense morts, Mòpies y Llim.

A cambio tenemos 43 series españolas, entre producciones y coproducciones, que representan el trabajo que ha hecho nuestra industria en el último año. El volumen de producción es más alto que en los tres años anteriores, aunque la calidad de las propuestas no lo es tanto. Cada vez queda más lejano ese 2020 de ensueño con Veneno, Patria y Antidisturbios, aunque entre los títulos de este año también hay alguna que promete durar mucho tiempo en nuestra memoria.

Al menos esa es nuestra opinión, porque como siempre decimos: para gustos, los colores. Y para rankings de series españolas, tantos como espectadores hay. Este simplemente es el nuestro.

Mención especial: las series diarias

Antes de entrar en materia es justo reconocer la presencia que han tenido este año las series diarias, una vertiente de la ficción audiovisual a menudo denostada, pero que en 2023 ha sido una de las grandes dinamizadoras de nuestra industria. Porque hasta cuatro seriales se han estrenado en los últimos 12 meses, siendo el primero y más exitoso de todos La Promesa. Su cuidada producción, superior a la media de series diarias, ha sido recompensada con grandes audiencias en la tarde de La 1, haciendo de ella uno de los mayores aciertos del año.

Por detrás encontramos a La Moderna y 4 Estrellas, también de TVE, que actualmente están peleando en sus respectivas franjas de emisión. Nada menos que el access en el caso de la segunda, lo que demuestra que esta clase de producciones no tienen por qué ser solo para la sobremesa. Aun así, Mediaset emitió en esta franja Mía es la venganza, el único de los cuatro seriales que ha terminado antes de llegar a 2024. La serie de Lydia Bosch lo hizo en noviembre y en Divinity, donde fue relegada después de su efímero paso por Telecinco, que la lanzó en verano como su primera gran apuesta para renovar sus tardes. Sin embargo, acabó retirándola al cabo de un mes por su baja audiencia.

A todo esto, 2023 también nos ha dejado la noticia del final de Amar es para siempre, que se hará efectivo en los próximos meses. Su lugar en Antena 3 lo ocupará otra serie diaria, Sueños de libertad. La 1, por su parte, ya prepara Valle salvaje, por lo que 2024 también será un año de nuevos seriales.

El ranking de las series españolas del año 2023

43. Putos modernos (Filmin)

Ahora sí, vamos con la lista. La serie que abre (o cierra, según se mire) nuestro ranking de estrenos españoles de 2023 es, precisamente, la que más se aleja de la concepción clásica de serie de televisión. Lanzada en mayo en el catálogo de Filmin, Putos modernos es una tira de microrrelatos satíricos sobre las ridiculeces del ser humano. Y aunque acierta en su tono y en la originalidad de su propuesta, como recogimos en nuestra crítica, lo cierto es que resulta complicado equiparar los cuatro episodios de 2-3 minutos dirigidos por José Gasset a las otras producciones que, con mayor o menor tino, han visto la luz a lo largo de estos doce meses. Como punto a favor, como también ocurre con otros estrenos de la plataforma española, es de lo más distintivo del año en la ficción patria.

42. Noche de chicas (Disney+ / Vix)

Con un elenco repleto de grandes rostros como María León, Leticia Dolera, Silvia Alonso, Paula Usero y Aislinn Derbez, y una potentísima premisa, Noche de chicas estaba llamada a ser una ficción de impacto en este 2023. Sin embargo, esta miniserie de Vix estrenada en Disney+ ha acabado siendo una de esas propuestas ambiciosas que descarrilan a pesar de sus buenas intenciones. Como ya analizamos en nuestra crítica, su idea original -un grupo de amigas que se toman la justicia por su mano y secuestran a tres violadores que quedaron impunes en los tribunales- se diluye por su tono y un guion cogido con alfileres, hasta acabar siendo una sátira fallida de un tema extremadamente serio.

41. Urban. La vida es nuestra (Amazon Prime Video / Mediaset)

María Pedraza, Asia Ortega y el mexicano Bernardo Flores protagonizan esta serie de corte juvenil sobre los éxitos, los fracasos y el sentido de la vida con la industria musical y las batallas de gallos como telón de fondo. Por momentos se agradece su aire callejero y su aroma a lo 8 millas, pero más por la falta de intentos previos en nuestra televisión que por la ejecución de la propuesta. En la mayor parte de su metraje, Urban. La vida es nuestra no es mucho más que un grupo de personajes contradiciéndose hasta la extenuación mientras dicen y escuchan frases cogidas del peor libro de autoayuda, como ya analizamos en nuestra crítica.

40. Zorras (Atresplayer)

Esta adaptación de la trilogía erótica de Noemí Casquet es la apuesta más juvenil que ha estrenado este año Atresplayer. Y también la que peor funciona de todas. Zorras cuenta a su favor con un tema poco tratado en nuestra ficción: el despertar sexual en la juventud y la exploración de nuevas prácticas sexuales. Estas últimas, explicadas con cierta gracia a base de cameos. Por desgracia, la elección de sus temas (también habla de la precariedad laboral y los influencers, por lo que es muy hija de su tiempo) está acompañada de demasiados pasajes que o bien resultan poco creíbles o bien amenazan con cruzar la línea de lo ridículo.

39. ¡Martita! (Flooxer)

Martita de Graná salta de las redes y los escenarios a la ficción en ¡Martita!, serie de Flooxer que narra el traslado de la cómica a Barcelona, donde se enfrenta por primera vez a un ambiente en el que no termina de encajar ni ella ni su humor. Algo similar ocurre con esta producción, que si bien en el ecosistema de la plataforma juvenil puede ser un formato original y destacado, no funciona del mismo modo si le toca jugar en una gran liga.

38. La chica invisible (Disney+)

La adaptación de la novela homónima de Blue Jeans llegó unas semanas después que La chica de nieve (Netflix), otra adaptación literaria de parecido nombre y parecida premisa: una chica/niña que muere/desaparece en extrañas circunstancias. Sin embargo, lo peor para La chica invisible no fue este capricho del calendario, sino ser incapaz de sacar algo de petróleo de una historia tan manida como la que maneja. Se salva su inquietante atmósfera, pero la condena su ritmo plomizo y unos personajes con los que es difícil conectar.

37. Romancero (Amazon Prime Video)

Este año, la apuesta por el terror, la aventura y el fantástico han corrido a cargo de esta serie de Amazon Prime Video. Una ficción aparentemente atractiva por su mezcla de géneros, su costumbrismo y su prometedor inicio, pero que se va cayendo a medida que van pasando los episodios. Cuanto más avanza Romancero, más parece que su montaje (la historia va de atrás hacia adelante) es un mero artificio para enmascarar los problemas de la serie y dar a su relato el empaque que no tiene. Si rascas la superficie y miras más allá de su estimable envoltorio, lo que queda es una serie que o bien no tiene una gran historia que contar o bien no sabe contarla. Sea una cosa u otra, ninguna habla bien del resultado final.

36. Pobre diablo (HBO Max)

Que se produzcan series de animación en España siempre es una buena noticia. Y más cuando el producto en cuestión va destinado al público adulto, tan huérfano de propuestas animadas en nuestro país. Desafortunadamente, el valor de Pobre diablo no va más allá de este punto, de ser un referente en un terreno donde apenas hay referentes. Como serie, al margen de su condición, se queda en café para muy cafeteros de los Chanantes. Un producto al que le falta mala leche y, sobre todo, chistes que hagan gracia. Además, algunas elecciones de casting tampoco ayudan. Su capítulo 7, independiente del resto, es lo mejor del conjunto con diferencia.

35. Pollos sin cabeza (HBO Max)

Al igual que está bien que haya series de animación para adultos, también es de elogiar que alguien se atreva a hacer una serie sobre el mundo del fútbol. Ese ‘alguien’ es Jorge Valdano Sánez, el hijo de Jorge Valdano, que tenía aquí la oportunidad de romper la creencia -por lo general, cierta-, de que el deporte rey y la ficción no casan bien. Sin embargo, Pollos sin cabeza falla en el intento y no pasa de ser una comedia moderadamente entretenida en sus mejores momentos. En los peores resulta un tanto insulsa y toma decisiones tan nefastas como cambiarle el nombre a la serie. Quienes hayan visto la última escena sabrán de lo que hablamos.

34. Montecristo (Movistar Plus+)

Sí, Montecristo es una adaptación del clásico literario El conde de Montecristo, pero ambientada en nuestro presente y protagonizada por William Levy. El cubano-estadounidense interpreta aquí a un Edmundo Dantés que, como el de la novela original, quiere vengarse de aquellos que le traicionaron en su día. Su personaje encabeza esta producción elegante en lo visual, pero insulsa y pesada en lo narrativo. Una de tantas series que caen en el olvido en cuanto las ves, aunque los pasajes menos verosímiles de la propuesta (ese enclenque y poco agraciado Edmundo que acaba convirtiéndose en, bueno, William Levy) resultan difíciles de olvidar.

33. Entre Tierras (Atresplayer)

La serie de Atresplayer llegará muy pronto al prime time de Antena 3. Y tiene todo el sentido del mundo que así vaya a ser, pues Entre tierras desprende ese aroma a ficción que puede funcionar bien en abierto (de hecho, es una “adaptación libre” de la miniserie italiana La Esposa, que ya triunfó en la cadena hace un año). Si esto es así es porque la ficción protagonizada por Megan Montaner, Unax Ugalde y Juanjo Puigcorbé encaja perfectamente en la categoría de ‘series para señoras’, que tan importante es, tanto público tiene y tan bien abanderó Antena 3 hace un par de años con La cocinera de Castamar. Entre tierras no llega a su nivel, pero es una serie hecha con oficio destinada a aquellos que no exigen que cada ficción invente la rueda.

32. Bosé (SkyShowtime / Telecinco)

En un año especialmente fructífero en la ficción patria para los biopics, el que tenía mayor atractivo y potencial por su personaje y trama ha acabado siendo el menos redondo de todos. Anunciado en enero de 2020 como una serie de tres temporadas, Bosé ha visto la luz en SkyShowtime en forma de miniserie de seis capítulos y en Telecinco, con una versión de cuatro episodios. Un recorte que inevitablemente ha convertido la serie de Miguel Bosé en un producto ‘Frankesteiniano’ que intenta abarcar más de lo que por formato es capaz de asumir, y que salva los muebles gracias a la impecable interpretación de José Pastor.

31. La caja de arena (Neox / Atresplayer)

Combatir la lacra del acoso escolar es el objetivo de La caja de arena, una serie que visibiliza el bullying en adolescentes en un puzle de seis episodios estrenados por Neox y disponibles en Atresplayer. Creada por Victor Pedreira, Nuria Gago y Pedro Rodríguez Pérez, esta modesta ficción juvenil desgrana las semanas anteriores de un terrible suceso a través de seis puntos de vista diferentes. Y aunque no destaca ni por sus recursos ni por tener un guion complejo, sí se desmarca como un producto que debería ser de visionado obligatorio en colegios e institutos.

30. UPA Next (Atresplayer)

Y de una ficción juvenil austera, a otra del mismo género que tiene un gran empaque pero que le cuesta dejar huella. Hablamos de UPA Next, la nueva generación de Un paso adelante que se sirve de la nostalgia para edificar su renovado universo ligado al baile y a las artes, en la mítica escuela Carmen Arranz. Como ocurría con El Internado: Las Cumbres, las comparaciones son odiosas y el nuevo grupo queda a la sombra del original, con el que en este caso además comparte tramas. Lo mejor, los números musicales actualizados a este siglo y con una realización de calidad.

29. Tú también lo harías (Disney+)

Disney+ ha ahondado este 2023 en la producción de ficción española con otro título que, a priori, casa poco con el tono de la marca, y que parece enmarcarse más en una estrategia por ampliar su espectro de usuarios mientras enriquece su catálogo de contenido adulto. En esas nace Tú también lo harías, una miniserie con un reparto de altura en el que destacan nombres como Paco Tous, Michelle Jenner, Ana Polvorosa o José Manuel Poga y que plantea una idea tan original como fallida por el resultado final, con situaciones que rozan la parodia y que se convierten en un lastre difícil de superar.

28. El silencio (Netflix)

Este thriller creado por Aitor Gabilondo y protagonizado por Aron Piper es la segunda serie original de Netflix España más vista del primer semestre de 2023, sólo por detrás de La chica de nieve. Sin embargo, el buen funcionamiento de El silencio dentro de la plataforma es compatible con señalar algunos de los problemas que presenta esta propuesta, una especie de Show de Truman que se esfuerza por ser muy seria y muy intensa todo el rato, lo que puede provocar cierto hastío en el espectador. Funcionan sus impactantes cliffhangers, pero no su cuestionable final, que promete quedarse en nuestra memoria por motivos distintos a los que debería.

27. Escándalo, relato de una obsesión (Telecinco / Amazon Prime Video)

Alexandra Jiménez y Fernando Líndez protagonizan esta serie de controvertido planteamiento (una madre de familia y un menor de edad mantienen una ardiente y obsesiva relación en secreto) que funciona bien en sus primeros compases gracias a su tono de culebrón involuntario. Es su principal virtud y, al mismo tiempo, uno de sus principales defectos, pues consigue que la serie se vaya volviendo cada vez más alocada, inverosímil y difícil de tomarse en serio, aunque es esto mismo lo que te incita a seguir su visionado. Es como si supieras que lo que estás viendo es de una calidad cuestionable, pero aun así no pudieras dejar de verlo. Que, bueno, ya es más de lo que pueden decir otras series. Por desgracia, Escándalo no está entre las ficciones que aguantan bien los 70 minutos por capítulos, por lo que el interés en la serie no es igual de fuerte al final que al principio.

26. Los artistas: primeros trazos (Amazon Prime Video / Vix)

La primera serie original de la escritora María Dueñas (El tiempo entre costuras, La Templanza) es Los artistas: primeros trazos, coproducción hispanomexicana (más hispano que mexicana, a decir verdad) sobre una pareja de estafadores de arte interpretada por Maxi Iglesias y la americana Ximena Romo. La mezcla de comedia y aventuras, tan habitual en las historias de estafas, le sienta bien al conjunto, que avanza sin más pretensiones que entretener al personal. Lo bueno es que lo consigue y lo malo, que no va más allá. Tan pronto la ves, pasas a otra cosa.

25. Todas las veces que nos enamoramos (Netflix)

La relación entre Carlos Montero y Netflix ha dado grandes éxitos (Élite) y grandes aplausos (El desorden que dejas), pero también grandes pinchazos (Feria: la luz más oscura). Todas las veces que nos enamoramos, su nueva colaboración, está un punto intermedio. Por un lado, toca temas interesantes (la desazón por no cumplir tus propias expectativas, por ejemplo), tiene unos secundarios que rinden estupendamente y la historia de idas y venidas de los protagonistas se desarrolla con cierto encanto. Y por el otro, se la juega al ambientar las tramas dentro de un hecho tan trágico como fue el 11-M, aunque con un resultado un tanto cuestionable.

24. Los pacientes del Doctor García (TVE / Netflix)

Si hay proyectos en los que debe embarcarse TVE, independientemente de su rendimiento en audiencias, es en ficciones como Los pacientes del Doctor García. Series que, como analizamos en nuestra crítica, la dignifican como cadena pública no sólo por su historia y origen -la novela del mismo nombre de una referente de nuestra cultura como Almudena Grandes-, sino porque su resultado también está a la altura del nivel actual en la ficción patria. Es el caso de la producción que aquí nos atañe, que se desmarca como una buena producción de época a pesar del lastre que siguen siendo para las series las duraciones superiores a los 60 minutos por capítulo.

23. El grito de las mariposas (Disney+ / Star+)

Coproducción hispanoargentina sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana de los años 30 al 60. La serie muestra los abusos y la violencia de género de aquella tiranía, que encontró la oposición de Minerva Mirabal, figura clave en aquellos años y personaje principal de esta ficción. El grito de las mariposas rinde tributo y visibiliza su historia y la de sus hermanas, Teresa y Patria, a partir de la cual el 25 de noviembre pasó a ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto último justifica por sí solo la puesta en marcha de esta producción, pero además, la serie consigue sumergirte con acierto en lo que fue aquella época. Eso sí, al tener más capítulos que el resto de títulos de la lista (13, de 45-50 minutos), sus tramas también avanzan a un ritmo inferior. Susana Abaitua, Willy Toledo, Mercedes Sampietro y Belén Rueda ponen la cuota española del reparto. Por desgracia, la serie ya no se puede ver en nuestro país tras su efímero paso por Disney+.

22. Mentiras pasajeras (SkyShowtime)

En un año especialmente denso para la ficción española de estreno, las series ligeritas de capítulos de media hora y tramas distendidas son como agua en el desierto. Un agua que además de calmar la sed, ayuda a seguir adelante en una travesía tan dura como ver las 43 producciones de esta lista sin caer rendido en el intento. Así podríamos definir Mentiras pasajeras, una comedia con tintes dramáticos que reflexiona sobre las consecuencias de la mentira a través del humor y de situaciones surrealistas, y que tal como analizamos en nuestra crítica, cumple con lo que se espera de ella. A falta de un tono ‘Almodovariano’ más evidente, el dúo formado por Elena Anaya y Pilar Castro bien vale una suscripción mensual a SkyShowtime.

21. Sin huellas (Amazon Prime Video)

Y de una dramedia, a una comedia negra con elementos de thriller y tintes de western que destaca en el mapa general de este 2023 a las puertas del top-20. Hablamos de Sin huellas, serie protagonizada por Carolina Yuste y Camila Soldi que podría definirse como un producto entretenido que no explota el chiste y que carbura gracias a su pareja protagonista. Estrenada en Amazon Prime Video en el primer trimestre del año, tiene a su favor que no es una serie vacía y presenta una denuncia social desde su propia concepción, como ya explicamos en nuestra crítica.

20. Hasta el cielo: La serie (Netflix)

En su ímpetu por seguir nutriendo de producciones comerciales su catálogo español, Netflix ha optado este año por una fórmula que hasta ahora no había probado aquí: continuar una película que ha tenido buen rendimiento en una serie de ficción con gancho suficiente para funcionar como secuela, y a la vez como título independiente. Y lo cierto es que Hasta el cielo: La serie, ficción de Daniel Calparsoro protagonizada por Asia Ortega y Luis Tosar, arranca excesivamente atada al largometraje, pero solventa sus dudas iniciales armando una nueva historia atractiva para enganchar al espectador con buena dosis de acción y cierto giro culebronesco.

19. Memento Mori (Amazon Prime Video)

El género thriller vuelve a estar sustentado este 2023 por hasta tres ficciones que tienen su origen en la novela negra superventas, y cuyo salto del papel al audiovisual ha sido dispar. Una de las mejor paradas es Memento Mori, ficción basada en la primera entrega de la trilogía 'Versos, canciones y trocitos de carne' de César Pérez Gellida, que convierte a Yon González en un asesino en serie. Y es precisamente el carisma del actor, que firma uno de sus mejores trabajos hasta la fecha, el gran baluarte de una serie competente, entretenida y de buena factura que decae por un final demasiado abierto y del todo cuestionable a nivel narrativo.

18. La chica de nieve (Netflix)

Mejores sensaciones generales deja La chica de nieve, una ficción con esencia similar que aunque parte de una historia menos original que la arriba mencionada, la-enésima-serie-de-una-niña-desaparecida ha conseguido despuntar en Netflix incluso en los rankings a nivel mundial. Adaptación (bastante libre) de la novela del mismo nombre de Javier Castillo, concluye como un producto solvente por cómo saca partido al drama y por unos giros de guion que alimentan el interés del espectador por seguir la trama, tal como explicamos en nuestra crítica.

17. Honor (Atresplayer)

Tras la serie original israelí y su remake estadounidense con Brian Cranston (Your Honor), España también se ha animado a contar, con Honor, la historia de un reputado juez que lucha por ocultar, a base de mentiras y trucos varios, el homicidio involuntario cometido por su hijo. Aquí el protagonista es Dario Grandinetti, que tras hacer de 'malo, pero no tanto' en una serie tan solvente como Hierro, interpreta en esta ocasión a un 'bueno, pero no tanto' en otra serie también solvente. No tanto como la de Movistar Plus+, por supuesto, pero que camina con paso firme hasta su desenlace. Algunas decisiones imposibles de los protagonistas y alguna elección de casting mejorable deslucen el balance final.

16. Las invisibles (SkyShowtime)

Y honor, precisamente, es lo que cabe otorgar a Las invisibles, la producción de SkyShowtime más alta de este ranking y también la más necesaria. Creada por Héctor Lozano, artífice de Merlí, esta ficción sobre un grupo de limpiadoras de hotel destaca por poner en el foco a mujeres reales y por emplear la cotidianidad como vehículo para la crítica social. Protagonizada por María Pujalte y Lolita en los papeles principales, da su lugar a actrices de un grupo de edad a menudo relegadas a ser ‘satélites’ y hace visibles los problemas que acostumbramos a esconder bajo la alfombra.

15. Las noches de Tefía (Atresplayer)

Es difícil encontrar una serie igual o parecida a Las noches de Tefía dentro de nuestra ficción televisiva. Su tema central (el día a día de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, aproximación franquista a los campos de concentración nazi) y su formato (tres líneas temporales, una de ellas inventada por los protagonistas de otra) hacen de ella una apuesta diferente en forma y contenido. Por desgracia, sus singularidades no son acompañadas por otros ingredientes igual de necesarios, tales como un ritmo ágil o un guion que evite el desequilibrio que existe en el interés por las diferentes líneas temporales. Eso sí, los premios a Patrick Criado por su Vespa (ya le ha caído un Ondas, por ejemplo) son más que merecidos.

14. Camilo Superstar (Atresplayer)

A Camilo Superstar le resta puntos su primer capítulo, que no sabe si quiere ser una serie sobre la carrera de Camilo Sesto o una serie sobre su lucha por hacer Jesucristo Superstar en la España franquista. Una vez se aclara y decide tomar un único camino (ser lo segundo), se convierte en esa producción que va al grano, tal como exige su reducido metraje (4 capítulos de 40-45 minutos en total). Le falta mucha ambición para ser la gran serie que merece una figura como la de Camilo Sesto, pero en un año donde el aburrimiento ha sido la norma, se agradece que también haya series más accesibles que abanderen aquello de ‘cortita y al pie’.

13. Berlín (Netflix)

Si cualquier spin-off ve la luz con la pesada mochila de las comparaciones con su serie ‘madre’, nacer del seno de la ficción española más exitosa de todos los tiempos es un lastre ante el que pocos proyectos pueden salir airosos. En el caso de Berlín, podemos decir que lo hace a medias. La precuela de La casa de papel, como la original, es un producto entretenido que funciona como un tiro cuando juega a los atracos, pero encalla en su intento de ponerse romántica con decisiones que rozan lo absurdo y una insistencia por el amor que desentona. Lo mejor, los trucos de ‘magia’ marca de la casa.

12. Cristo y Rey (Atresplayer / Antena 3)

En el año de los biopic, uno de los que más ruido ha hecho -y no es para menos- es el basado en la tormentosa historia de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Cristo y Rey explora desde los inicios hasta el final la relación de uno de los matrimonios más mediáticos del último tercio del siglo XX, con parada en Zarzuela y con protagonismo de personalidades que han marcado la crónica rosa en los últimos tiempos. Su mayor logro es condensar en ocho capítulos entretenidos dos vidas llenas de puntos de giro, y plasmar en imágenes episodios ya míticos en la memoria colectiva. El lastre, en este caso, es la dificultad de identificar en los rostros de actores populares a personajes reales conocidos por todos, con la excepción de una notable Belén Cuesta.

11. El cuerpo en llamas (Netflix)

Posiblemente una de las series españolas más populares de 2023, El cuerpo en llamas ha mediatizado uno de los sucesos con más ingredientes ‘de película’ que se recuerdan en la crónica negra patria. El conocido Crimen de la Guardia Urbana, popularizado previamente por Crims, salta a la ficción en una miniserie que se ve elevada por una gran Úrsula Corberó en el papel de Rosa Peral y por una trama con giros reales que no idearía ni el guionista más macabro. La serie juega bien sus cartas para enganchar al espectador mientras intenta, a menudo con poco éxito, no caer en la justificación de un asesinato.

10. Un cuento perfecto (Netflix)

Sin miedo al éxito, y preparados para los ‘palos’ de los haters del amor, los aquí firmantes abrimos nuestro top-10 del año con la que ha sido, sin discusión, la serie del verano. Protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel, Un cuento perfecto es el fiel ejemplo de que el cliché no está reñido con la calidad y que una historia romántica de lo más típica puede convertirse también en una buena ficción, si se lleva a cabo con la mirada -en este caso, la de Chlóe Wallace- y el mimo adecuados. El resultado es un producto redondo y bonito que marca el camino de la comedia romántica y que nos dispara las ganas de viajar a Grecia en busca de un final B.

9. Nacho (Atresplayer / laSexta)

De todos los biopics que se han estrenado este año, Nacho es el que mejor sabe lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. La serie sobre la vida del actor porno Nacho Vidal -que acabó adquiriendo Atresplayer tras el cierre de la plataforma Lionsgate+ en nuestro país- es una producción festiva, juguetona y, por supuesto, erótica. Es, a grandes rasgos, el tipo de serie que podíamos esperar de un biopic de Nacho Vidal, como ya dijimos en nuestra crítica. Una producción hecha para el gozo y el disfrute del personal en la que Martiño Rivas, en la piel de Vidal, y María de Nati, como su primer gran amor, derrochan una química absoluta.

8. El hijo zurdo (Movistar Plus+)

En cada temporada de premios y época de balances finales hay alguna gran serie que, por haberse estrenado en la primera mitad del año, acaba siendo de las grandes olvidadas y recibiendo un reconocimiento nulo o escaso. Así ha ocurrido este 2023 con El hijo zurdo, miniserie dirigida por Rafael Cobos y protagonizada con maestría por María León que, sin duda, es merecedora de unos cuantos. Como analizamos en nuestra crítica, la actriz sevillana brilla en esta adaptación de la novela homónima de Rosario Izquierdo que aborda los desafíos de la maternidad y reflexiona sobre la herencia genética, la educación que se recibe en casa y sobre una sociedad que corrompe, en un formato ideal de 6 capítulos de 20 minutos.

7. Selftape (Filmin)

Filmin ha seguido escribiendo su propia historia en la producción de ficción este 2023 con el que es su proyecto original más redondo hasta la fecha. Hablamos de Selftape, serie creada y protagonizada por las hermanas Mireia y Joana Vilapuig que, a caballo entre la realidad y la ficción, enseña las costuras de la industria audiovisual a través de la lucha de dos ídolos juveniles por volver a encajar. Lo hace, además, con una mirada honesta y realista que también ‘radiografía’ temas tan cotidianos como el amor, la amistad o las relaciones familiares.

6. Los Farad (Amazon Prime Video)

La plataforma de Amazon ha jugado sobre seguro fiando su mayor apuesta de ficción del año al dúo formado por Mariano Barroso y Alejandro Fernández, que tantos réditos dio a Movistar Plus+ con El día de mañana y La línea invisible. Ahora ambos han conseguido mantener su alto estándar de calidad con esta cuidada y entretenida ficción, Los Farad, que explota su faceta más lúdica cuando se centra en los líos internos de una adinerada y peligrosa familia de la Marbella de los años 80. Sin embargo, lo más interesante es el retrato que ofrece del tráfico de armas y el papel que los gobiernos jugaron en él durante los últimos años de la Guerra Fría. En una época como la actual, tan marcada por los conflictos bélicos, este punto da a la serie un significado especial.

5. Déjate ver (Atresplayer)

La joya escondida del año. Déjate ver no ha generado tanta atención entre prensa y público como otras series, aunque no por ello hablamos de un título menor, sino todo lo contrario. La nueva creación de Álvaro Carmona (Gente hablando) es esta singular comedia dramática relacionada con el mundo del arte, una chica que tiene miedo a desaparecer físicamente y un futuro cercano a lo Black Mirror, pero en versión paródica y cañí. A partir de estos ingredientes se construye una ficción mucho más original que la media nacional, con una puesta en escena muy sofisticada y un guion y unas actuaciones exquisitas. Sobre todo la de su protagonista, Macarena Sanz. Cuesta entrar en ella por su rareza, pero una vez lo consigues el resultado es deslumbrante.

4. Esto no es Suecia (RTVE Play / 3Cat)

En un año prácticamente en blanco para TVE en materia de ficción de estreno, al menos en la destinada para La 1, si hay un proyecto que merece un lugar destacado en este ranking es Esto no es Suecia. Producida en colaboración con TV3 y otras televisiones europeas, y lanzada en la plataforma RTVE Play, esta creación de Aina Clotet se desmarca como una comedia dramática sobre las dificultades de la maternidad y la paternidad que va de menos a más, que sobresale apoyada en la cotidianidad de su pareja protagonista, y que se ve elevada por la vis cómica de la joven Violeta Sanvicens, toda una revelación en el papel de la hija mayor de la familia.

3. El otro lado (Movistar Plus+)

Tras brillar con Mira lo que has hecho, Berto Romero tenía con El otro lado el reto de confirmarse como un gran creador de series. Y lo ha conseguido. Su nueva serie guarda similitudes con la anterior, pero al mismo tiempo se distancia de ella añadiendo mucho terror a la receta. Los toques de comedia, estando también Andreu Buenafuente de por medio, no podían faltar, pero la clave de esta nueva propuesta es que combina muy bien ambos géneros a lo largo del relato. El modélico equilibrio entre ambos tonos, unido al dibujo que ofrece sobre los medios de comunicación (elevado por un acertado Nacho Vigalondo, que interpreta aquí a un trasunto de Iker Jiménez) la hacen merecedora de la medalla de bronce.

2. Poquita fe (Movistar Plus+)

En un año escaso de comedias televisivas, Poquita fe ha sido la nota más positiva para el género dentro de la pequeña pantalla. Lo nuevo de Montero y Maidagán (Camera café) consigue algo tan complicado como hacer reír a través de las situaciones más cotidianas y el matrimonio más soso que te puedas imaginar. Aunque, claro, si ese matrimonio lo forman Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, todo es más fácil. La mejor comedia de nuestro ranking es la viva demostración de que no todo está inventado en el terreno del humor. Que se puede sacar un buen gag hasta de la cosa más absurda, ya sea de un retrato de Franco que aparece por sorpresa, de una lluvia de mierdas de paloma o de dos señoras que saludan cada día con dos besos a los guardias de seguridad de su edificio por mero compromiso. A ver cuántas comedias pueden decir esto.

1. La Mesías (Movistar Plus+)

No por predecible es menos merecido el título de mejor serie española del año para La Mesías. Catalogada así desde el mismo momento de su estreno, la nueva creación de Javier Ambrossi y Javier Calvo para Movistar Plus+ no sólo es el proyecto más ambicioso de su filmografía hasta la fecha, sino también una especie de milagro en un 2023 de pocos estrenos capaces de sacudir al público seriéfilo patrio. Lo es por su oscura y perturbadora historia, que trasciende a las evidentes comparaciones con el caso real en el que se inspira y se eleva por un casting sublime, desde el reparto adulto hasta el elenco infantil, del que sería injusto destacar nombres propios. Sin renunciar a lo pop y al sello que han ido consolidando a lo largo de su trayectoria, la pareja de realizadores se lanza a experimentar en una mezcla de géneros que alcanza su clímax en los episodios 3 y 6, dos piezas absolutamente brillantes que por sí solas ya son lo más potente del año en nuestra industria.