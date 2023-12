Cristina Pedroche, a por sus décimas Campanadas: “Quiero que la gente se entretenga, aunque sea criticándome”

Cristina Pedroche está a punto de enfrentarse a unas nuevas Campanadas en Antena 3, las décimas ininterrumpidas de su carrera profesional. La presentadora de Atresmedia, que se ha convertido en todo un icono de la Nochevieja, considera que “cada año es más especial porque siento que cada vez voy madurando más”.

Con esa entereza, dada por la experiencia del tiempo, la vallecana reflexiona sobre cómo ha ido evolucionando personalmente al frente de esta importante cita televisiva: “La ilusión es la misma pero sí que siento la mirada de la gente, y no muchas veces para bien”, declara a verTele, consciente de que la gran repercusión que genera, además del liderazgo en audiencias para su empresa, por otro lado le ha reportado una parte menos amable.

La expectación por sus famosos vestidos provoca cada año también un aluvión de ataques y comentarios negativos a través de las redes sociales. Pero Pedroche prefiere ser optimista y darle la vuelta: “Lo único que quiero cada año es disfrutar y que la gente se entretenga en su casa aunque sea criticándome”, defiende, asegurando que presentar las Campanadas es algo que “durante toda mi vida, pero no es algo que dependa sólo de mí”.

Este 31 de diciembre, la presentadora volverá a estar acompañada -por octava vez consecutiva- de Alberto Chicote, su inseparable 'pareja de baile': “Yo me manejo bien entre cocineros así que estoy muy contenta con Alberto”, comenta con humor Cristina Pedroche, que apenas quiere dar pistas de su traje.

Todas las Nocheviejas televisivas tienen algo de especial, pero... ¿Qué supone para ti las de este año, que son las décimas que asumes en televisión?

Cada año es más especial, porque siento que cada vez voy madurando más, pero lógicamente este año para mí va a ser muy bonito porque en mi mente y en mi corazón todo el rato estará mi hija y me hará sonreír con más ganas.

¿Cómo dirías que ha cambiado la Cristina Pedroche que tomó las uvas en laSexta aquel 31 de diciembre de 2014 hasta hoy?

Ese año siento que lo hice con toda la ilusión del mundo sin esperar nada a cambio, simplemente pasármelo bien. Cada año que ha venido después la ilusión es la misma pero sí que siento la mirada de la gente, y no muchas veces para bien.

Mientras discuten si les gusta o no el vestido, se olvidan de sus propios problemas Cristina Pedroche

Uno de los grandes valores logrados con las Campanadas es generar la sensación de evento y atraer el interés durante buena parte del año, alimentando el misterio sobre lo que pasará o lucirás en la bienvenida a cada año nuevo. ¿Cómo ha ido sofisticándose año tras año ese dispositivo en torno a lo que representas?

Todo empezó como algo muy natural, me puse lo que me apeteció y con lo que más guapa me veía. Como molestó tanto que llevara transparencias, pues al año siguiente más. [Risas] Y ya se ha convertido en parte de mi esencia. Yo lo único que quiero cada año es disfrutar y que la gente se entretenga en su casa aunque sea criticándome. Mientras discuten si les gusta o no el vestido se olvidan de sus propios problemas.

En la misma línea. ¿Cómo sientes la presión después de todos estos años por mantener el nivel y seguir a la altura de las expectativas? ¿Has llegado alguna vez a plantearte si seguir?

Retransmitir las campanadas desde la Puerta del Sol es mágico. Lo haría cada año durante toda mi vida. Pero no es algo que dependa solo de mí.

Sin desvelar nada más allá de lo que ya se ha avanzado, ¿cuál es la génesis de la propuesta de este año, y qué esperas que exprese?

Es el mejor año aunque siempre diga lo mismo. Pero es que cada año siento que nos superamos.

Mantener una pareja fija como Alberto Chicote, con el que ya llevas ocho Nocheviejas, ¿aporta estabilidad o tranquilidad para contrarrestar?

Yo me manejo bien entre cocineros así que estoy muy contenta con Alberto.

Del mismo modo, ¿pesa la responsabilidad de la audiencia, después del continuo crecimiento y de los dos últimos años de liderazgo? ¿Aún queda lejos el techo del “efecto Pedroche”?

Pedroche hay para rato en campanadas y fuera de ellas. Las audiencias no es algo que me preocupe, no forma parte de mi trabajo. Mi trabajo es entretener y hacer que la gente disfrute, por eso yo siento que he triunfado cuando salgo de la Puerta del Sol esa noche y pienso que ha salido todo bien, no cuando salen las audiencias.

El vuelco que ha dado Antena 3 a las audiencias de las Campanadas ha hecho que también otras cadenas como La 1 trate de renovar planteamientos. Este mismo año estará Jenni Hermoso en su retransmisión con un discurso que se espera reivindicativo. ¿Estimula ver esa competencia?

Cada año las cadenas sacan sus mejores armas y eso significa que esa noche hay calidad. Yo estoy feliz de compartir esa noche con todos mis compañeros. Les admiro y les deseo lo mejor.

Me siento muy querida en Atresmedia y ojalá este matrimonio dure toda la vida Cristina Pedroche

Y hablando de competencia. ¿No te han tentado nunca para tratar de traspasar el “efecto Pedroche” a otro canal en estas fechas?

Esto es como en el amor, si estás enamorada, no tienes ojos para nadie más. Me siento muy querida en Atresmedia y ojalá este matrimonio dure toda la vida.

Aunque sea solo una noche al año, el impacto y la relevancia es plena en tu carrera, aunque a la vez pides más proyectos, como ha sido Password este año. ¿Te planteas que llegue el momento de cerrar etapa para abrir otra nueva?

No creo que para abrir otros proyectos tenga que cerrar el capítulo de Campanadas. Creo que se pueden hacer las dos cosas perfectamente. O tres o cuatro... [Risas].

Con toda tu carrera vinculada a Atresmedia, y con la exposición de cada Nochevieja, ¿cómo de abrigada te sientes en el grupo?

Muy abrigada. Creo que no podría estar en ningún sitio mejor.

Para terminar, ¿qué esperas tú de este 2024 a punto de iniciar?

Yo pido mucha salud y proyectos para el nuevo año. Amo mi trabajo y me encanta estar ocupada todo el día con nuevas cosas. Siento que va a ser mi año.