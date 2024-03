Antena 3 lidera febrero y domina por 28º mes, y Telecinco mejora para superar en segundo puesto a La 1 de TVE

Antena 3 (13.1%) lidera febrero y encadena 28 meses seguidos siendo la cadena de televisión más vista de España. El canal de Atresmedia suma una décima más que en enero y firma su mejor dato de los últimos ocho meses. Aun así, baja 1.2 puntos respecto al mismo mes de 2023 y firma su peor febrero de los últimos cuatro, aunque ni una cosa ni la otra le impiden seguir en lo más alto del ranking.

Un mes más, Antena 3 se apoya en la fortaleza de sus programas diarios para hacerse con la primera posición. Cocina abierta con Karlos Arguiñano (mejor mes histórico en cuota con 19%), La ruleta de la suerte y Pasapalabra dominan con mano de hierro sus respectivas franjas de emisión. También controla su franja sin rival El Hormiguero, aunque con menos fuerza que de costumbre tras enlazar dos semanas de “flaqueza” dentro de sus altísimos estándares.

Por lo demás, Y ahora Sonsoles (mejor mes de la temporada con 12.3%) y Espejo Público siguen en buenas cifras para sus franjas, aunque solo el primero lidera habitualmente con su emisión. Amar es para siempre está firmando sus mejores cuotas de los últimos años gracias al interés por su inminente final. Y su sucesora, Sueños de libertad, ha comenzado bien su aventura en el canal.

En cuanto al prime time, Hermanos sigue líder los lunes y los martes, igual que Entre tierras los jueves (cuando no hay Copa del Rey) y El Desafío los viernes. Más dificultades tiene Atrapa un millón los sábados, aunque el mayor problema de Antena 3 está en su noche de los miércoles, donde ahora mismo no tiene contenidos que planten cara a La isla de las tentaciones. La semana que viene, con la emisión del final de Amar es para siempre, será una excepción. En informativos, alcanza las 50 victorias mensuales consecutivas de Antena 3 Noticias en plena época de cambios en la competencia.

Telecinco (10.3%) recupera la segunda posición, que no ocupaba en solitario desde junio (en diciembre fue segunda, pero empatada con La 1). La cadena de Mediaset es la que más sube respecto a enero al crecer cuatro décimas, aunque también está siete décimas peor que en febrero de 2023 y de hecho cosecha el peor febrero de su historia. En su fase de reconstrucción, sí celebra liderar por tercer mes consecutivo el target comercial, y que sus programas diarios sigan asentándose con distintos récords para La mirada crítica (13.8% y 314.000, máximos de cuota y espectadores), Vamos a ver (15.7% y 475.000, récord de cuota), Así es la vida (9.7% y 937.000, máximo de espectadores), TardeAR (11% y 939.000, récords de share y espectadores) y Reacción en cadena (11.1% y 1.219.000, récords de cuota y espectadores); que demuestran una progresión positiva, pero lenta.

Todo esto, a la espera de Supervivientes, que un año más se presenta como el principal aliciente de Telecinco para reflotar sus maltrechas audiencias. Hasta entonces, Vamos a ver y La isla de las tentaciones 7 se mantienen como las únicas ofertas del canal que se imponen frecuentemente a sus rivales. GH Dúo, la otra gran baza en las noches, supera la media del canal pero sin alcanzar el liderato ni unas cifras acordes a la marca 'GH'. Así es la vida y ¡Allá tú! son las cabeceras menos competitivas del día a día, mientras que el primer mes completo de sus nuevos Informativos Telecinco se salda con una leve mejora en todas sus ediciones, y permite que Franganillo dé el sorpasso al Telediario 2.

La 1 (9.8%) pierde el segundo puesto y el doble dígito de cuota, barrera en la que se había instalado los seis últimos meses. Además, cede seis décimas respecto a enero y marca su peor mes del curso. Este descenso coincide con el apagón de la definición estándar (SD) en favor de la alta definición (HD), el único espectro por el que ahora pueden emitirse los canales de televisión. Según un estudio realizado a partir de datos de Kantar Media, el apagón del 14 de febrero afectó más a la cobertura de RTVE que al del agregado del resto de canales en la primera semana de emisión.

Aun así, La 1 anota durante el mes 1.1 puntos más que hace un año y consigue su mejor febrero desde 2018, en los últimos seis años. De nuevo, apoyándose en grandes eventos como los Goya, la final del Benidorm Fest, la Copa del Rey y la final de la Nations League femenina. El éxito de estas emisiones contrasta con el pobre rendimiento ofrecido por Zorro y El mejor de la historia, así como con la frialdad con la que el público ha acogido a Bake Off y la nueva edición de Maestros de la costura.

laSexta (6.4%) sube una décima respecto a enero y dos sobre febrero de 2023. Además, amplía a 32 la racha de meses consecutivos ganando a su máximo rival. Como en anteriores ocasiones, el segundo canal de Atresmedia vuelve a tener en Aruser@s a su punta de lanza, bien acompañada por Al rojo vivo. La estabilidad que aportan Zapeando, Más vale tarde y El Intermedio también ayuda a compensar la debilidad de su prime time, donde novedades como Batalla de restaurantes y la segunda temporada de El camino a casa no han despuntado.

Cuatro (5.6%) crece una décima en comparación con enero de este año y con febrero de 2023. Esto le permite firmar su mejor febrero de los últimos cuatro años, y su mes más competitivo desde marzo de 2022 (5.8%). Mejora su franja de mediodía con la llegada de las nuevas Noticias Cuatro, aunque no tanto su última hora de la tarde. First Dates repite, un mes más y con amplia diferencia sobre el resto, como el programa que mejor rinde de toda su parrilla. También cumple a diario Todo es mentira, pero no así Cuatro al día, que dirá adiós próximamente. Horizonte, la docuserie En guardia y Código 10 aprueban en prime time, y más aún lo hace el veterano Cuarto Milenio. Planeta Calleja también deja buenas cifras, aunque su recta final de temporada ha sido extrañamente débil. La nota más negativa la pone la docuserie Bribones: en el corazón de la aventura, que después de solo dos entregas ya está por debajo del 3%.

AUDIENCIAS DEFINITIVAS FEBRERO 2024:

Antena 3 : 13.1%

: 13.1% Temáticas de pago : 10.8%

: 10.8% Telecinco : 10.3%

: 10.3% La 1 : 9.7%

: 9.7% Autonómicas (FORTA) : 8.3%

: 8.3% laSexta : 6.4%

: 6.4% Cuatro : 5.6%

: 5.6% La 2 : 2.6%

: 2.6% Autonómicas privadas: 0.2%

* En elaboración