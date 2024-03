Silvia Intxaurrondo desmonta las críticas contra su trabajo con el vídeo completo de sus palabras sobre el 'caso Koldo'

Hace apenas dos semanas, con motivo del estreno de El mejor de la historia en TVE, Silvia Intxaurrondo decía en una entrevista con verTele: “Nunca he tenido miedo, y no voy a tenerlo ahora porque haya gente que me critique o intente pegarme una etiqueta”. Y preguntada por si cree que los señalamientos del PP y Vox contra su labor en La hora de La 1 habían logrado cambiar la forma en la que se ve su trabajo, zanjó: “Yo no lo creo. Y lo más importante de todo es que a mí no me condiciona”.

Esta semana, el matinal de la cadena pública ha realizado una extensa cobertura del 'caso Koldo', informando también sobre la vinculación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y este jueves, un fragmento cortado y descontextualizado de la presentadora ha servido para que, una vez más, reciba ataques en redes sociales por supuestamente defender al Gobierno.

Para demostrar que son falsos, la propia Silvia Intxaurrondo ha tirado de ironía en su cuenta de X, compartiendo el vídeo completo en el que se demuestra que sus palabras literales y el contexto en el que se sitúan son diferentes a la manipulación que estaba sirviendo para atacarla. “Ya que hay interés, aquí tenéis el video con mejor resolución”, ha escrito la presentadora, facilitando el fragmento completo:

Ya que hay interés, aquí tenéis el video con mejor resolución pic.twitter.com/A5BxnTD8gV — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) 29 de febrero de 2024

En la misma entrevista, al recordarle que por esos ataques desde la derecha había incluso recibido el apoyo del Consejo de Informativos de TVE defendiendo su labor, y diversos premios incluido el Ondas, Intxaurrondo reconoció que “entendí todos esos premios como un abrazo enorme. Un abrazo enorme de la profesión que me decía 'estamos contigo'”.

En ese mismo sentido, el Director de Contenidos Generales en RTVE, José Pablo López, también ha utilizado la misma red social para defender a su presentadora: “Las campañas contra Silvia Intxaurrondo tienen un recorrido corto. El periodismo tiene riesgos. Lo otro son relaciones públicas, son más seguras pero menos honestas. Llevamos mucho tiempo en esto de la tele pública para distinguir a una periodista de un amanuense”.