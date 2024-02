Silvia Intxaurrondo: “Nunca he tenido miedo, y no voy a tenerlo ahora porque me critiquen o peguen una etiqueta”

Acostumbrada al ritmo incesante de la actualidad y a las últimas horas de la información diaria en La hora de La 1, la periodista y presentadora Silvia Intxaurrondo inicia desde este viernes un “coqueteo maravilloso con el entretenimiento”, como ella misma lo define, poniéndose al frente de El mejor de la historia. Un nuevo programa de entretenimiento con el que RTVE busca “quién es para los españoles, hoy por hoy, la figura más relevante y admirada de nuestra historia”, con una elección de personajes que ha dado mucho que hablar por su falta de paridad, y que analizamos en este otro artículo.

En la presentación de esta nueva apuesta pudimos entrevistar a la periodista, que agradece la confianza de la cadena pública y celebra que con este salto al entretenimiento ha “descubierto que hace televisión para divertirme”. Una sensación lejana a los señalamientos que PP y Vox le han dedicado por preguntar y repreguntar a sus portavoces, pese a que incluso Feijóo le acabó dando la razón, algo que no achanta a la periodista: “No me preocupa. Nunca he tenido miedo, y no voy a tenerlo ahora porque haya gente que me critique o intente pegarme una etiqueta”.

Intxaurrondo, que deja claro sobre esas presiones que “lo más importante de todo es que a mí no me condiciona”, defiende tras su experiencia en Telemadrid y su actual posición en TVE que “lo público es un tesoro que hay que cuidar”, y agradece el apoyo de sus compañeros de profesión. Pero sobre todo, repite sentirse “super afortunada” por el reto que para ella es El mejor de la historia: “Yo todos los días hago información, pero no todos los días hago entretenimiento”.

¿Asumir 'El mejor de la historia' es un salto hacia al entretenimiento?

Hemos querido dejar claro que El mejor de la historia no es información, es entretenimiento, y venimos a entretener a los espectadores, a arrancarles una sonrisa, a provocar emoción a través de la televisión. ¿Salto al entretenimiento? Pues es un programa en directo, y la televisión por definición tiene que ser entretenida. No sé si es un salto, pero es un coqueteo maravilloso con el entretenimiento [ríe].

¿Crees que es justificado el revuelo por la desproporción hombres-mujeres, o cómo tomas los resultados de esa encuesta?

Me ha parecido super sano. Ni tan siquiera habíamos dicho “votad”, ni presentado el vídeo de promoción, y ya había un debate. Y además un debate super sano, que me ha encantado que se generase antes siquiera de que la gente conociese de qué iba el programa. Cuando salió la lista de nombres la gente no sabía cómo era el programa, pero ya se habían sentido aludidos por él y tenían una opinión sobre quién era El mejor de la historia, sobre por qué había pocas mujeres, sobre por qué faltaban personajes históricos o actuales... Todo el mundo quería meter gente en la lista. Pues eso me ha parecido maravilloso, y más habiendo sido sin poner en marcha el programa. Sinceramente es alucinante.

Además de 'El mejor de la historia', te seguimos viendo en 'La hora de La 1' y también conducirás 'Geópolis' en RTVE Play. ¿Lo ves como una muestra de la confianza de la cadena en ti?

Sí. Y además me siento super afortunada porque son formatos que a una profesional como yo me retan de forma distinta. En La hora de La 1 te hacen estar muy pegada a la actualidad, y El mejor de la historia te expone mucho más personalmente. Yo he descubierto que hago televisión para divertirme, y aquí me lo permiten. Y cuando pienso en eso sonrío como una niña pequeña [ríe].

Hablemos de esa exposición. Por tu labor en 'La hora de La 1', PP y Vox te han señalado y criticado por tus preguntas y repreguntas a sus portavoces, y hasta el Consejo de Informativos ha llegado a tener que defenderte. ¿Sientes que te han polarizado, o que al menos lo intentan?

Pues eso habría que preguntárselo a ellos, pero yo me alegro de que cada uno pueda expresar su opinión, que pueda cambiarla si en un momento determinado piensa que no era la opinión acertada, que puedan mantenerla... Estamos, afortunadamente, en una sociedad libre. Y agradezco la defensa que han hecho mis compañeros de mí y del papel que desempeño. Pero por supuesto, cada uno tiene el derecho a opinar lo que quiera.

¿Y crees que lo han conseguido, que la forma en la que se ve tu trabajo ha cambiado?

Yo no lo creo. Y lo más importante de todo es que a mí no me condiciona.

¿Estás preocupada por si eso puede afectar a tu carrera?

No me preocupa. Nunca he tenido miedo, y no voy a tenerlo ahora porque haya gente que me critique o intente pegarme una etiqueta. Me han intentado pegar muchas etiquetas. Teniendo tiempo libre, cada uno puede matarlo como quiera [ríe].

A los que sí les ha calado y te acusan de ser dura con la derecha y no con el Gobierno, ¿qué les explicarías?

Que se equivocan. Que nuestra opinión depende del filtro con el que miramos. Yo les invito a mirar sin filtros. Porque a todo el mundo les parece que soy incisiva con ellos, sean del color que sean, estén en el poder legislativo, ejecutivo, judicial... todo el mundo piensa que soy incisiva, y yo me quedo con eso. Esa etiqueta no me molesta.

Luego están los que dicen que no es tanto por ti, sino que tus jefes en TVE te dicen que tienes que preguntar esas cosas.

¿Mis jefes? Jajaja [Ríe]. Deberías preguntárselo a mis jefes... [Ríe].

¿Alguna vez has recibido una directriz sobre cómo desarrollar una entrevista?

¡No! De verdad, creo que mis jefes se morirían de risa si les planteasen esa pregunta: “Oye, ¿en algún momento le has dicho a Silvia lo que tiene que preguntar?”. Creo que se morirían de risa en el segundo uno. Porque dirían: “Emmm... no”.

Ya trabajaste en Telemadrid, que también es una cadena pública. ¿Qué opinas sobre el señalamiento de algunos partidos, y la apropiación que hacen de ellas cuando gobiernan?

Yo creo que lo público es un tesoro que hay que cuidar. Porque es de todos, y porque por ello deberíamos ser especialmente escrupulosos. Y este consejo vale para todo el mundo.

Agradecías el apoyo de tus compañeros a través del Consejo de Informativos. Al mismo tiempo de ese “ruido” político, recibes cada vez más premios por tu labor periodística, incluido el Ondas. ¿Te reafirman?

Entendí todos esos premios como un abrazo enorme. Un abrazo enorme de la profesión que me decía “estamos contigo”. Y eso es emocionante, bonito... Piensas mucho en eso cuando dices: vamos a ver, si me está criticando este, el otro, ese dice que soy incisiva, aquel me pega otra etiqueta... ¿Pero qué me dicen los compañeros? Pues lo que me dijeron es “estamos contigo”. Y eso es, en esta profesión, para mí lo más bonito que me podía pasar. Y me ha pasado.

¿Qué sientes al ver la vuelta de 'Noticias Cuatro', tú que fuiste su pionera junto a Iñaki Gabilondo?

Me ha encantado que vuelva Noticias Cuatro. Adoro a Mónica Sanz, es muy amiga mía, es la persona que me dio la bienvenida a la televisión, siempre me acordaré de eso. Y yo creo que una sociedad gana cuantos más periodistas haya, cuantos más medios de comunicación, y cuantos más informativos. Con lo cual, bienvenidos los compañeros de Noticias Cuatro, que vienen a enriquecer esta sociedad.

¿Te gustaría volver a los informativos?

Han conseguido ponerme delante los retos necesarios, darme ese pellizquito por el que me ha resultado imposible decir que no. Porque me han planteado, tanto en La hora de La 1, como en Geópolis, como en El mejor de la historia; retos muy poliédricos. Uno es la actualidad, y hay que saberse al dedillo la última información; el otro es una serie de reportajes y de análisis geopolíticos maravillosos, que la política internacional es una disciplina que me encanta y me han tocado también el corazón; y ahora con El mejor de la historia, con ese planteamiento de: “Oye, nosotros pensamos que en La hora de La 1 hay una Silvia que sonríe mogollón y que nos divierte, que provoca debates encendidos, que nos hace sentir la tele, y que no acabamos de ver porque lo que manda es la actualidad. ¿Por qué no te metes en El mejor de la historia, qué te parece?”.

Yo al principio, cuando vi el formato, pensé: es una competición por elegir al mejor de nuestra historia. Me leí la biblia de presentación del programa, y sólo pude decir: pero cómo he tenido tanta suerte y les he podido engañar para que confíen en mí [ríe]. Me siento super afortunada.

Yo todos los días hago información, pero no todos los días hago entretenimiento Silvia Intxaurrondo

Tu nombre sonó como sustituta de Franganillo cuando fichó por Mediaset. ¿Hubo algún tipo de contacto, o llegaste a pensar en ello?

Se me metió por delante El mejor de la historia. Me han seducido con este proyecto, sinceramente. Yo todos los días hago información, pero no todos los días hago entretenimiento. Y me gustaría que esta sólo fuese la primera edición de El mejor de la historia. Ojalá sólo sea la primera porque va a ser una fotografía en el año 2024, pero ojalá haya muchas más, y sería una buena noticia no sólo para la televisión, sino también para este país.